ТИХОНОВ Николай Александрович

Советский государственный деятель, председатель Совета министров СССР в 1980-1985 гг.

В 1930 г. окончил Днепропетровский металлургический институт. Работал инженером и начальником цеха на заводах в Днепропетровском металлургическом и трубопрокатном заводе им. В. И. Ленина. Познакомился с Л. Брежневым. В 1940 г. вступил в КПСС. Во время Великой Отечественной войны и до 1947 г. был главным инженером Новотрубного завода в Первоуральске. В 1947-1950 гг. — директор Южнотрубного завода в Никополе. С 1950 г. начальник Главного управления трубной промышленности Министерства чёрной металлургии СССР. В 1955-1957 гг. — заместитель министра черной металлургии, в 1957-1960 гг. — председатель Днепропетровского совнархоза. Во время визита Хрущева в США в 1959 г. тот представил его американцам как миллиардера, у которого только штаны свои, а все остальное принадлежит народу. С 1960 г. – заместитель председателя Государственного научно-технического совета Совета министров СССР. С 1963 г. – заместитель председателя Госплана СССР. Доктор технических наук (1961). В 1965-1976 гг. — заместитель председателя, в 1976-1980 гг. — первый заместитель председателя Совета министров СССР. Был «человеком Брежнева» в правительстве А. Косыгина. В 1966-1989 гг. — член ЦК КПСС. Член Политбюро в 1979-1985 гг. Дважды Герой социалистического труда (1975, 1982). 23 октября 1980 г. – 27 сентября 1985 г. — Председатель Совета министров СССР. В феврале 1984 г. Тихонов выступил против того, чтобы М. Горбачев замещал Генерального секретаря ЦК КПСС К. Черненко при ведении Политбюро и Секретариата ЦК. Вскоре после того, как Горбачев сам стал Генеральным секретарем, он заменил на посту главы правительства Тихонова на Н. Рыжкова.

Автор статьи: Шубин А.В.