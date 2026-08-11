ТИХОН (В МИРУ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ БЕЛЛАВИН)

Патриарх Московский и всея Руси. Первый в сане после восстановления патриаршества в России в 1917 году, вел активную реформаторскую и благотворительную деятельность.

Родился в семье священника. Учился в Петербургской духовной академии. После ее окончания три года преподавал в Псковской духовной семинарии, а затем принял постриг.

Позже, став сначала Люблинским епископом (1897-1898), а затем епископом Алеутским и Североамериканским (1898-1905), развернул активную деятельность в американских православных приходах. Им была организована семинария в Миннеаполисе, он также перенес кафедру Американской епархии, которая до этого находилась в Сан-Франциско, в Нью-Йорк, где по его распоряжению был возведен кафедральный собор Николая Чудотворца.

Будучи изначально архиепископом Ярославским и Ростовским (1907-1913), затем Виленским и Литовским (1913-1917), Тихон стал в 1917 году митрополитом Московским, а потом патриархом Московским и Всея России. Стал патриархом после того, как для преодоления внутреннего политического кризиса был созван восстановивший патриаршество Всероссийский поместный собор, открывшийся 15 августа 1917 года.

Под руководством Тихона Церковь планировала восстанавливать прежний авторитет при помощи проповедей, церковного образования (семинарии и духовные школы). Что касается новой организации управления, то «основным органом соборности и активности мирян должен был стать самоуправляющийся приход как юридическое лицо, владеющее движимостью и недвижимостью, с выборными органами и правом выбора кандидата в настоятели». Также был установлен выборный епископат, имеющий больше совещательных функций – основные решения принимались и утверждались митрополитом, синодом или патриархом. Достаточно активной была о социальная политика Тихона: во время голода начала 20-х годов организовал Комитет помощи голодающим, пожертвовав многие церковные ценности на оказание помощи.

Активно разрабатывалась новая политика Церкви в условиях смены власти и начала Гражданской войны , в которой она заняла антибольшевистскую позицию: в ходе войны патриарх сделал четыре заявления: в первом он осуждал проливающих невинную кровь, во втором – Брестский мир . В третьем – открыто выступал против политики В. И. Ленина . В четвертом заявлении, сделанном уже в 1919 году – осуждались масштабные еврейские погромы. Патриарх Тихон обратил против себя не только большевиков, и белые силы, отказавшись благословить Белое движение, с одной стороны, с другой, осудив оказание прямой поддержки белым. Это привело к отпору со стороны партии большевиков. Ее политика в области церковного управления изначально обсуждалась Л. Д. Троцким и ГПУ , ГПУ постановило арестовать патриарха и членов синода, что и было сделано в 1922 году: патриарх Тихон был арестован, однако уже вскоре был освобожден по требованию британского правительства. Тихон скончался 25 марта 1925 года, погребен в московском Донском монастыре .

Сочинения:

Богословские труды:

В. Беллавин. О лице Господа Иисуса Христа // Странник . СПб., 1890. Т. 2.

Архимандрит Тихон (Беллавин). Вегетарианство и его отличие от христианского поста // Странник. СПб., 1895. Т. 1.

Архимандрит Тихон (Беллавин). О подвижничестве // Странник. СПб., 1897. Т. 2.

Речи:

Речь архимандрита Тихона при наречении его во епископа Люблинского (18 октября 1897 года) // Прибавления к Церковным ведомостям. СПб., 1897. № 43.

Слово в Успенском соборе Московского кремля по принятии жезла Святителя Петра митрополита (21 ноября 1917 года). Пг., 1918.

Грамота по случаю вступления на патриарший престол (от 18 декабря 1917 года) // Церковные ведомости. Пг., 1918. № 1.

Слово высокопреосвященного митрополита Тихона, в Крестовой церкви Троицкого Подворья при благовестии ему патриаршества (5-го ноября 1917 года) // Сергиевские листки. Paris, 1932. № 11(61).

Послания:

Послание Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России от 2 (15) марта 1918 г. (по поводу происходящей в стране междоусобной брани) // «Церковные ведомости». Пг., 1918. № 7-8.

Послание Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России от 5 (18) марта 1918 г. (по случаю заключения Брестского мира) // «Церковные ведомости». Пг., 1918. № 9-10.

Послание Совету Народных Комиссаров по случаю первой годовщины октябрьской революции от 13 (26) октября 1918 года. Нью-Йорк, 1919.