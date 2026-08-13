ТХИМПХУ

Тхимпхý — столица и административный центр Королевства Бутан, расположенная в межгорной долине Вост. Гималаев на берегу р. Райдак (другое название Вонг-Чу, Чинчу) на высоте 2400 м над уровнем моря. Численность населения — 138 736 человек (2017). Поселение на месте Т. существовало с XIII в. В 1952 третий король Бутана Джигме Дорджи Вангчук (1952—1972) официально перенес столицу в Т. В 1960-х в городе прошла масштабная реновация при индийской финансовой поддержке. Т. построен в стиле традиционной бутанской архитектуры.

В Т. находятся парламент, органы исполнительной власти и дипломатические представительства. Правительство страны заседает в Ташичо-дзонге (буддийский монастырь и крепость XIII в.), переделанном в 1960-х под современные нужды. В летнее время дзонг — резиденция религиозного лидера страны Дже Кенпо. Официальной резиденцией короля Бутана служит дворец Деченчолинг. Т. — главный туристический центр страны, в котором расположена большая часть оте­лей. Одна из достопримечательностей — Тхимпху-чортен (буддийская ступа), построенный в 1978 в честь Дж. Д. Вангчука.

Т. также является торгово-ремесленным центром примыкающего к нему сельскохозяйственного региона, где в основном выращиваются рис, кукуруза и пшеница. В городе находятся главным образом деревообрабатывающие и пищевые предприятия. Рядом расположена Чукхская ГЭС, сданная в эксплуатацию в 1986. Строительство ГЭС было полностью профинансировано Индией. В 2012 в Т. начал работу первый в стране Технопарк. Л. А. Стрельцова .