ТЭТЧЕР, МАРГАРЕТ ХИЛДА

Тэтчер ( англ. Thatcher) , Маргарет Хилда , баронесса (13.10.1925, Грантем — 08.04.2013, Лондон) — британский политический и государственный деятель, премьер-министр Великобритании в 1979–1990. Родилась в семье мелкого торговца, девичья фамилия Робертс. В 1947 закончила Оксфордский университет, химик по профессии. Работала в компании по производству пластика. Со студенческих лет была активисткой Консервативной партии Велико­британии . В 1950 и 1951 безуспешно баллотировалась в парламент, впервые выиграла выборы в 1959. Сдала экзамены на юриста, работала адвокатом (с 1954). В 1961–1964 — парламентский секретарь министерства пенсий и национального страхования. В 1970–1974 — министр образования и науки в правительстве Э. Хита, инициированная ею отмена бесплатной раздачи молока школьникам спровоцировала волну критики. В 1975 избрана лидером Консервативной партии.

В 1979, 1983 и 1987 партия под ее руководством побеждала на парламентских выборах. В условиях тяжелой хозяйственной ситуации в стране проводила реформы в русле так называемого неоконсерватизма, на практике означавшие экономический неолиберализм, сокращение присутствия государства в экономике. Реализовала обширную программу приватизации, распродажи государственной собственности. Поощряла частное, в особенности мелкое и среднее предпринимательство, перевод муниципального жилья в частные руки, снижение налогов. С целью борьбы с инфляцией центр государственного регулирования был смещен из сферы производства в сферу обращения, реализована политика монетаризма, контроля над количеством денежной массы. На фоне снижения государственных социальных расходов Т. стимулировала частное пенсионное страхование, внедрение элементов частного предпринимательства в Национальную службу здравоохранения. Ценностной ориентацией ее политики, получившей название тэтчеризма, был ярко выраженный индивидуализм, что привело к острым столкновениям с профсоюзами. В начале 1980-х правительство Т. приняло законодательство, ограничивавшее права профсоюзов. Попытка закрытия нескольких десятков нерентабельных шахт спровоцировала крупную забастовку горняков в 1984–1985, закончившуюся их поражением. Реформы Т. символизировали крушение «консенсуса», оформившегося в Великобритании после Второй мировой вой­ны. При нем правительства консерваторов и лейбористов в целом придерживались одной и той же смешанной экономической модели развития с обширным государственным сектором, сильными профсоюзами, широкими социальными гарантиями. Осуществленные Т. изменения привели к формированию новой либерально-рыночной модели развития.

В сфере внешней политики сумела отстоять права Великобритании на Фолклендские о-ва в ходе вой­ны с Аргентиной в 1982. Придерживалась курса на тесное сотрудничество с США, пыталась наладить диалог с СССР в условиях перестройки. В 1986 Великобритания подписала Единый Европейский Акт, ставивший целью создание единого европейского экономического пространства. На этом фоне Т. отличалась заметным «евроскептицизмом», что спровоцировало недовольство в рядах консервативного истеблишмента. Придерживалась жесткого стиля руководства. В 1990 ввела непопулярный «подушный налог», распространявшийся на всех избирателей по единой ставке. В 1990 ушла с поста премьер-министра под давлением собственного окружения, но оставалась членом палаты общин. В 1992 приняла титул баронессы и вошла в состав палаты лордов. Награждена Орденом Подвязки (1995).

Соч. : The Downing Street Years. London, 1993; The Path to Power. London, 1995; Statecraft: Strategies for a Changing World. London, 2002.

Лит. : Young H. One of us’: a Biography of Margaret Thatcher. London, 1989; Riddell P. The Thatcher Era and its Legacy. Oxford, 1991; Попов В. И. Маргарет Тэтчер. Человек и политик: Взгляд российского дипломата. М., 1991; Огден К. Маргарет Тэтчер. Женщина у власти. Портрет человека и политика. М., 1992; Перегудов С. П. Тэтчер и тэтчеризм. М., 1996; Campbell J. Margaret Thatcher. Vol. 1. The Grocer’s Daughter. London, 2000. Vol. 2. The Iron Lady. London, 2003; Beckett C. Thatcher. London, 2006; Blundell J. Margaret Thatcher: a Portrait of the Iron Lady. New York, 2008; Aitken J. Margaret Thatcher: Power and Personality. London, 2013; Moore Ch. Margaret Thatcher. Vol. 1. Not for Turning. London, 2013. Vol. 2. Everything she Wants. London, 2015. Vol. 3. Herself Alone. London, 2019; Harris R. Not for Turning: the Life of Margaret Thatcher. London, 2013; Cannadine D. Margaret Thatcher: a Life and Legacy. Oxford, 2017. Е. А. Суслопарова.