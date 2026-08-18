ТЕРСКО-ДАГЕСТАНСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

Тéрско-Дагестáнское прави́­тель­ство — орган власти, созданный 1[14] декабря 1917 во Владикавказе на совещании представителей ЦК Союза объединенных горцев Кавказа, Вой­скового правительства Терского казачества, Союза городов Терско-Дагестанского края. Состояло из 12 главноуправляющих ведомствами: вой­сковой атаман М. А. Караулов (до смерти в декабре 1917 фактический глава Т-Д. п.), кумыкский князь Р. Х. Капланов (председатель Совета Правительства, главноуправляющий внешних сношений), генерал Талышханов (военный министр), чеченский нефтепромышленник Т. Чермоев, бывший царский чиновник ингуш В. Джабагиев и др. Т-Д. п. отложило решение социально-экономических вопросов и окончательной организации терской государственной власти до созыва краевого Учредительного сейма, направило свои усилия на борьбу против советских организаций. В марте 1918 с созданием Терской советской республики Т-Д. п. распалось: члены правительства бежали в Грузию, где в мае 1918 часть из них вошла в Горское правительство.

Лит. : Тахо-Годи А. Революция и контрреволюция в Дагестане. Махачкала, 1927; Никитин И. К. Страницы истории. Борьба за власть Советов в Пятигорском округе (1917–1920 гг.). Ставрополь, 1957; Лобанов В. Б. История антибольшевистского движения на Северном Кавказе 1917–1920 гг.: на материалах Терека и Дагестана. СПб., 2013. Д. К. Баканов.