ТЕРРОРИЗМ В ХХ ВЕКЕ

Нелегальные насильственные действия, направленные на уничтожение политических противников и (или) дестабилизацию политического положения.

От лат.: terror – ужас. Первые террористические акты известны еще в античности, получили широкое распространение в Новое время (см., например, Народная воля ). Террористические акты сопровождают всю историю ХХ в. Уже в 1901 г. были убиты итальянский король Умберто I и американский президент У. Мак-Кинли. К методам терроризма прибегали самые разные политические течения – от анархистов до консерваторов. В Российской империи террористическую борьбу вели Партия эсеров, анархисты и др. В первой половине ХХ в. были распространены террористические акты на почве национализма. Борьба представителей малых народов против империй и великих держав вызвали такие терракты, как Сараевское убийство 1914 г. и убийство французского министра иностранных дел Л. Барту и югославского короля Александра I в 1934 г. Эти события показывают, что очень часто терракты ведут совсем не к тому, на что рассчитывает террорист, так как его действия используются могущественными и опытными политиками. Так, Сараевское убийство сербом австрийского принца было использовано Австро-Венгрией для удара по Сербии, а руководителями других держав — для развязывания Первой мировой войны. Стремление хорватских и македонских националистов к убийству югославского короля привело к устранению сразу двух европейских политиков, выступавших против усиления нацистской Германии. Во второй половине ХХ в. националисты широко практиковали терроризм в Европе, например, в связи с конфликтом в Ольстере (Ирландская республиканская армия).

Помимо идеалистов, которые руководствуются экстремистскими взглядами, влиятельные политики и бизнес-структуры используют наемных убийц, равнодушных к целям террористических актов, но зарабатывавших на убийствах. Терроризм превратился в бизнес. Примером профессиональной работы террористов считается убийство доминиканского диктатора Р. Трухильо в 1961 г. Мощные политические группировки, использующие терроризм, часто используют людей с неустойчивой психикой, представляя терракты в качестве действий маньяков-одиночек. Так, считается, что президент США Д. Кеннеди был убит одиночкой Л. Освальдом. Но чтобы подробности подготовки убийства так и остались загадкой, «одиночка» Освальд был убит до суда. А брат президента Р. Кеннеди, выдвинувший свою кандидатуру на выборах 1968 г., тоже был убит, и тоже «одиночкой».

Во время народных выступлений в развитых капиталистических странах в 60-е гг. противники левых и демократических движений развязали кампанию терроризма в США, Италии и Германии, убивали левых активистов, взрывали бомбы в местах скопления людей, например на вокзале в Милане в 1969 г., чтобы посеять панику, создать впечатление, будто перемены ведут к хаосу. В результате большинство избирателей стало склоняться к консерватизму, неприятию перемен, которые сопряжены с опасностями и беспорядками.

В то же время и левые радикалы также прибегали к методам терроризма. Но террористические акты молодых экстремистов из «Фракции красной армии» (РАФ) в Германии облегчили правительству ФРГ борьбу с левыми силами, обосновывая левым экстремизмом «запреты на профессию». В Италии в 1978 г. «Красные бригады» похитили и убили лево-христианского премьер-министра А. Моро . В результате власть перешла к более консервативным политикам. Левый терроризм лишь укрепил капиталистическую систему. Он был распространен также в Латинской Америке. Террористы левых и демократических взглядов вели террористическую борьбу против лидеров Исламской революции в Иране.

В странах Азии был широко распространен националистический терроризм. К террористическим методам прибегала Организация освобождения Палестины и другие палестинские организации. В 1972 г. во время олимпиады в Мюнхене организация «Черный сентябрь» захватила в заложники израильскую команду. Попытка освобождения заложников спецслужбами ФРГ была неудачной — спортсмены погибли. В 1977 г. израильский самолет с пассажирами был угнан в Уганду, но израильские спецподразделения высадились в этой стране, разгромили террористов и отряды местного диктатора И. Амина, который поддержал захват самолета. В результате этого рейда на Энтэббе большинство заложников было освобождено.

Террористы стали использовать фанатичных самоубийц, готовых «ради своего народа» убивать представителей другого народа. Так, во время интифады некоторые палестинцы стали «шахидами» — они взрывают себя среди скопления израильтян — как военных, так и просто мирных граждан. В 1991 г. тамилы убили Р. Ганди : на одном из митингов к нему подошла фанатичка движения за освобождение тамилов и взорвала висевшую на ней бомбу. Раджив и десятки окружающих людей погибли на месте.

Подъем терроризма в ХХ в. был бы невозможен без поддержки сильнейших государств мира. Терроризм поддерживала гитлеровская Германия. После ее разгрома сверхдержавы также оказывали поддержку террористам. СССР поддерживал левых экстремистов, а США — правых. Во время Афганской войны США поддержали создание мощных террористических организаций, вдохновляемых идеями исламского фундаментализма. Наиболее известной из них стала «Аль-Каида». После войны в Персидском заливе эти организации стали действовать против США.

Терроризм широко использовался на Кавказе и в крупных городах России после начала Чеченской войны. Крупные террористические акты произошли в Москве (1996, 1999, 2002, 2004, 2010), Волгодонске (1999), Волгограде (2013), Беслане (2004) и др.

После террористического акта 11 сентября 2001 г., который показал, насколько мощным и организованным стал современный терроризм, большинство государств мира стали активнее бороться с международной террористической угрозой, однако это не привело к ее снижению. Крупные теракты произошли в Мадриде (2004), Лондоне (2005) и др. В результате войн в Ираке и Сирии возникло Исламское государство Ирака и Леванта, которое демонстративно использует террористические методы борьбы.

Автор статьи: Шубин А.В.