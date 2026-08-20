ТЕРЦИАРИИ

Терциáрии ( ит. terziari от лат. tertius ordo — «третий орден») — общее на­именование членов религиозных и секулярных институтов посвященной жизни при нищенствующих орденах. Возникновение Т. стало результатом синтеза групп мирян, живших при монашеских общинах и связанных с ними обязательствами (взрослые облаты, конверсы и др.), с представителями развивавшихся с XI в. движений кающихся мирян (пенитентов), члены которых стремились к духовному обновлению, возврату к простоте и бедности апостольских времен. Понятия «третий орден» и Т. впервые возникли в конгрегации гумилиатов (устав одобрен в 1201). Миряне-Т. продолжали жить в семьях и владеть имуществом, но при этом соблюдали ряд предписаний, в том числе занимались делами милосердия. Они также имели право проповедовать, не касаясь догматических вопросов.

Важнейшее значение для развития института Т. имело утверждение папой Николаем IV в 1289 устава «ордена пенитентов», в дальнейшем известного как «третий орден Св. Франциска» (после орденов францисканцев и кларисс). В XV в. были официально учреждены «третьи ордены» доминиканцев (1405), сервитов (1424), августинцев-еремитов (1470, создание женских общин Т. было санкционировано еще в 1399), кармелитов (1476). Позднее аналогичные институты были созданы и при некоторых религиозных объединениях, не относившихся к нищенствующим орденам: у мерцедариев (1680), премонстрантов (1751) и др. У бенедиктинцев аналогом Т. стали облаты Св. Бенедикта, получившие распространение со 2-й половины XIX в.

В связи с процессами обновления Католической церкви после Второго Ватиканского собора были созданы новые уставы регулярного и секулярного «третьих орденов» францисканцев (последний получил новое название — францисканский орден мирян), а также других орденов. В действующем Кодексе канонического права 1983 «третьи ордены» и аналогичные им структуры определяются, как «объединения, члены которых, сопричаствуя в миру духу одного из институтов монашествующих под высшим руководством данного института, ведут апостольскую жизнь и стремятся к христианскому совершенству».

Лит .: Peterson I. The Third Order of Francis // The Cambridge Companion to Francis of Assisi / Ed. M. J. P. Robson. Cambridge, 2011. P. 193–207; More A. Fictive Orders and Feminine Religious Identities, 1200–1600. Oxford, 2018. С. Г. Мереминский.