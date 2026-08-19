ТЭРАУТИ, МАСАТАКЭ

Тэраýти, Масатакэ (24.02.1852, Хиракава, пров. Суо, ныне г. Ямагути, преф. Ямагути — 03.11.1919, Токио) — японский государственный и военный деятель. Барон (1907), граф (1911). Фельдмаршал (1916). Из самурайской семьи Утада, усыновлен самурайской семьей Тэраути. Участник гражданской вой­ны Босин 1868–1869. Окончил военную школу Тояма (1874). Во время подавления восстания Сайго Такамори (1877) был ранен и перестал владеть правой рукой, но остался на службе. Служил на штабных, административных и военно-дипломатических должностях. Начальник Военной академии (1887–1891), генеральный инспектор военно-учебных заведений (1898–1900, 1904–1905). Военный министр в кабинетах Т. Кацура и К. Сайондзи (27 марта 1902 — 30 августа 1911); руководил ходом военных операций в Русско-японской вой­не 1904 – 1905. После вой­ны сторонник сотрудничества с Россией, глава Японо-русского общества (1911–1919). Выступал за экспансионистскую политику на континенте, участвовал в подготовке аннексии Кореи в должности генерального резидента (30 мая — 1 октября 1910). В качестве генерал-губернатора Кореи (1 октября 1910 — 16 октября 1916) проводил политику модернизации и японизации. На посту премьер-министра (9 октября 1916 — 29 сентября 1918; по совместительству министр иностранных дел (9 октября — 21 ноября 1916) и министр финансов (9 октября — 16 декабря 1916)) добивался усиления экономического и политического присутствия Японии в Китае, заключил соглашение Лансинга-Исии с США, одобрил участие Японии в интервенции на Дальнем Востоке. Был вынужден уйти в отставку из-за «рисовых бунтов» 1918. Сын — Тэраути Хисаити (1879–1946), военный деятель, граф (1919), фельдмаршал (1943), военный министр в кабинете К. Хирота (9 марта 1936 — 2 февраля 1937), активный сторонник экспансионистской политики, командующий Южной группой армий (1941–1945).

Соч. : Никки. 1900–1918 (Дневник. 1900–1918). Киото, 1980 (на яп. яз.).

Лит. : Курода К. Гэнсуй Тэраути хакусяку дэн (Биография фельдмаршала графа Тэраути). Токио, 1988 (на яп. яз.); Хори М. Тэраути Масатакэ то киндай рикугун (Тэраути Масатакэ и современная армия). Токио, 2019 (на яп. яз.). В. Э. Молодяков .