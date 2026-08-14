ТЕОТИУАКАН

Теотиуакáн ( ацт. Teōtīhuacān — «ме­сто, где родились боги», «город богов») — древняя цивилизация, город-государство, этнически родственных народов Центральной Мексики, в долине Теотихуакана, в 50 км к северо-востоку от центра г. Мехико, в муниципалитете Теотиуакан-де-Ариста, культурный объект Всемирного наследия (ЮНЕСКО). Город является столицей одной из древнейших цивилизаций Центральной Мексики. Примерный периметр города — от 20 до 22 кв. км, население могло достигать 125 тыс. человек. Поселение возникло в III в. до н. э., город сформировался во II в. н. э., время расцвета — 250–600 н. э., упадок начался в середине VI в., к середине VII в. население полностью покинуло город.

С севера на юг город пересекает длинная и широкая улица — Калье де лос Муэртос (Дорога мертвых). На ее северном конце расположен гигантский массив Пирамиды Луны (высота 42 м) из сырцового кирпича, облицованного камнем. На центральной улице расположен «Дворец Кецальпапалотля». Город имел четкий план, улицы пересекались под прямым углом, дома были одноэтажными, с плоскими крышами, без окон. Было развито ирригационное земледелие с использованием чинамп. Существовало ремесло и торговля. Встречаются многочисленные изделия из полихромной керамики, обсидиана, насчитывалось свыше 400 ремесленных мастерских. Была развитая религия, пиктографическая письменность и календарь. Важнейшее место в мифологии занимал Кетцакоатль, бог с телом змеи, покрытым птичьими перьями. Существовало социальное и имущественное расслоение, во главе государства стояли знать, жрецы и воины. Во время расцвета город оказывал влияние на большую часть Центральной Мексики. Накануне испанского завоевания долина Теотиуакана оказалась составной частью государства Акольуакана.

Лит. : Gamio M. Teotihuacán. La población del valle de Teotihuacán, representative de las que habitan las regions rurales del Distrito Federal y de los estados de Hidalgo, Puebla, México y Tlaxcala. México, 1922; Очерки новой и новейшей истории Мексики. М., 1960; Séjourné L. Teotihuacan: Capital de los Toltecas. México, 1994; Гуляев В. И . Древние цивилизации Америки. М., 2008; Matos Moctezuma E. Teotihuacan. México, 2012. И. В. Селиванова.