ТЕОФИЛ АНТИОХИЙСКИЙ (др.-греч. Θεόφιλος Αντιοχείας)

Христианский богослов и писатель II в.

Теофил родился в Антиохии в Сирии в языческой семье, получил хорошее образование, но под влиянием чтения книг пророков принял христианство. Его талант писателя и проповедника и полученное образование способствовали тому, что в 169 г. он стал епископом Антиохии. Он уделял много времени апологетике – защите от обвинений христиан в безбожии, разврате, глупости, политической неблагонадежности, колдовстве и пр., и борьбе с современными ему ересями, особенно с учениями Маркиона и гностиков.

До нашего времени сохранились «Три книги к Автолику», сочинение, обращенное к знакомому Теофила Автолику, образованному язычнику, который, возможно, был чиновником крупного ранга на востоке Империи. Он с презрением относился к христианам и их учению, и цель труда Теофила – переубедить его в этом. Три книги были написаны не одновременно, а последовательно, на протяжении некоторого времени, и посланы адресату по отдельности. I книга посвящена рассмотрению учения о Боге, и Его качествах, кроме того, там рассматриваются вопрос о воскресении мертвых, который всегда представлял большую проблему для понимания язычниками. Во II книге Теофил критикует несообразности язычества и противоречия философских систем и фантазий поэтов и противопоставляет им библейский рассказ. III Книга опровергает обвинения в безнравственности христиан, демонстрирует их высокую мораль и доказывает древность мыслей, изложенных в Писании.

Кроме того, Теофилу принадлежали сочинения, направленные против Маркиона и Гермогена, толкования на библейские тексты и другие труды.

Сочинения :

Theophili Antiocheni Ad Autolycum / Hrsg. M. Marcovich. Berlin; New York, 1995;

Сочинения древних христианских апологетов / Под ред. А.Г. Дунаева. СПб., 1999. С. 128-194.