ТЕОДОРИХ ВЕЛИКИЙ

Король остготов в 493–526 гг.

Теодорих родился в семье короля Теодомира в 454 г., немного спустя после крушения Гуннского племенного союза , в который входили и остготы.

Теодорих воспитывался в Константинополе , куда был отправлен в качестве заложника для обеспечения мира между Восточной Римской империей и остготами. Теодорих жил при дворе императоров Льва Фракийца и Зенона где получил образование.

В 470 г. он вернулся к своему народу, верховным королем которого стал отец Теодориха Теодимир, а сам Теодорих стал королем части остготов. Этот период жизни Теодориха ознаменовался соперничеством с Теодорихом Страбоном.

В 474 г. Теодорих стал верховным королем остготов и заключил федератский договор с императором Зеноном. Во время узурпации императорской власти Василиском, Теодорих поддержал Зенона, а Теодорих Страбон — Василиска. Партия Василиска была разгромлена, а Теодорих Страбон лишен своих должностей, которые перешли к Теодориху. Однако вскоре Теодорих Страбон сумел отвратить Теодориха от союза с Зеноном, однако вскоре предал Теодориха, перейдя на сторону Зенона.

В 482 г. Теодорих Страбон умер. В 483 г., Зенон, ища способ примириться с Теодорихом, пожаловал ему титул магистром армий, позже — титул консула, а в 486 г. после очередного столкновения позволил ему отправиться в Италию, разгромить королевство Одоакра и устроить собственное с разрешения императора.

В 488–493 гг. Теодорих завоевал Италию. В 497 г. власть Теодорих в Италии была признана императором Анастасием. В правление Теодориха в Италии сохранялся нетронутым бюрократический и административный аппарат, унаследованный от Римской империи.

Теодорих не вмешивался в жизнь местного населения, не навязывал римлянам готских обычаев: оба народа жили каждый в соответствии со своим правом, однако только готы имели право носить оружие. Значительная свобода была присуща и религиозной жизни: сам Теодорих был арианином, однако не навязывал его местному населению, в большинстве своем некенианам.

В 512 г. Теодорих издал т. н. Эдиктр Теодориха, призванный закрепить действовавшее законодательство. Даже иудеи не подвергались преследованию при нем. Внешняя политика Теодориха была направлена сохранение мира с соседями, для чего предпринимались династические браки. Сестра Теодориха была выдана за короля вандалов Тразамунда, однако это не позволило создать прочный союз: Тразамунд не поддержал Теодориха в конфликте с Византией, а преемника Тразамунда и вовсе порвал с Теодорихом. В Галлии Теодорих поддерживал своих сородичей, вестготов в борьбе против франков, однако гибель в 507 г. Алариха II привела к войне двух ветвей народа готов и к тому, что Теодорих стал королем обоих готских королевств. В отношениях с франками Теодорих также избегал прямой конфронтации, женившись на сестре Хловига. Отношения с Византией были напряженными из-за претензий Теодориха на Сирмий.

В 510 г. был заключен мир. В конце правления Теодориха обозначился разрыв с римской аристократией, потому что был раскрыт заговор, якобы подготавливаемый для свержения Теодориха и воссоединения с Восточной Римской империей. По подозрению в участии в этом заговоре в 524 г. был казнен Боэций.

Теодорих умер в 526 г. от дизентерии. В Равенне был воздвигнут его мавзолей.

Иллюстрации:

Серебряная монета Теодориха Великого.

Исторические источники:

Прокопий Кссарийский, Война с готами, пер. с греч. С. П. Кондратьева, М., 1950;

Иордан, Опроисхождении и деяниях гетов, вступ. ст., пер., комментарий Е. Ч. Скржинской, М., 1960.