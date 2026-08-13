ТЭНЫ

Тэ́ны ( древнеангл . thegnian — «тот, кто служит»; англ . thegn) — военно-служилая знать в раннесредневековой Англии. Категория знатных людей, чей вергельд превышал вергельд кэрла в 3 раза (в Кенте ) и в 6 раз (в Уэссексе ), выделяется в законах конца VII в., затем появляются промежуточные категории — гезиты и Т. Соотношение между ними неясно, еще менее ясно их положение в Мерсии , Вост. Англии и Нортумбрии . Возможно, служащие короля раньше всего выделились в особую группу в Уэссексе. К правлению Альфреда Великого (871–899) восходит противопоставление гезитов, Т. и эрлов , наблюдается определенная форма организации Т. при дворе. Т. несли военную и административную службу королю, клялись ему в верности. Некоторые из них занимали должности при королевском дворе, назначались шерифами , становились элдерменами , заседали в уитенагемоте . Им поручалось поддержание порядка в королевстве, при Эдгаре Миролюбивом (959–975) за неправый приговор Т. лишался своего ранга. Законами Этельреда II Неразумного (978–1016) королевские Т. были подчинены исключительно юрисдикции короля. Существовали разные градации в среде Т. (по законам Кнута Великого (1016–1035), по их смерти платился разный гериот). Сохранились данные X–XI вв. о землевладении Т., при этом кэрл, который имел пять гайд земли, приравнивался к Т. У Т. были свои печати. Последнее поколение Т. представлено в « Книге Страшного Суда », многие из них дожили до 1080-х.

Лит. : Loyn H. Gesiths and Thegns in Anglo-Saxon England from the Se­venth to the Tenth Century // English Historical Review. Vol. 70. 1955. P. 529–549; Clarke P. A. The English Nobility under Edward the Confessor. Oxford, 1994; Глебов А. Г. Англия в раннее средневековье. СПб., 2015. А. А. Анисимова .