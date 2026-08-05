ТЕН Виктор Алексеевич

Родился 26.09.1943. Окончил Кустанайский государственный педагогический институт в 1970 г.

Кандидатская диссертация : «Идеология национализма в развивающихся странах в современной буржуазной историографии США» (Институт стран Азии и Африки при МГУ, 1980).

Докторская диссертация : Корейская диаспора в США в ХХ веке: формирование и адаптация (Российский университет Дружбы народов, 2000).

Преподаватель (1971–1976), заведущий кафедрой всеобщей истории Кустанайского государственного педагогического института / государственного университета (1980–1996).

С 1996 в Сургутском государственном университете: доцент (1996–2002), профессор (с 2002), заведующий кафедрой всеобщей истории (с 2000-2009) Сургутского государственного университета.

Был научным руководителем лаборатории «Современные миграционные процессы и диаспоры» при Сургутском государственном университете.

Учителя : Г.Ф. Ким, Ю.Н. Гаврилов, М.Н. Пак.

Область интересов : Новейшая история, этнология и историография стран Восточной Азии и США.

Сочинения: Лингвистическая ситуация в Кустанайской области и языковые проблемы местных корейцев // III Международная конференция по билингвизму «Корейская лингвистика: изучение корейского языка в СССР». Москва — Сеул, 1991. С. 394–406.

Корейское национальное движение в Сибири начала 20-х годов // Хангукхак ёнгу. Вып. 5. — Инчхон (РК): Центр корееведения ун-та Инха, 1993. С. 187–197 (на кор. яз.).

Начальные страницы истории кустанайских корейцев. — Кустанай, 1995. — 48 с.

Организации корейских иммигрантов в Приморье и российские власти в 1914–1922 гг. // Личность, общество и власть в истории России: системный компаративный анализ. — М., 1998. C. 362–367.

Судьбы первых корейских иммигрантов в США (начало ХХ в.) // Россия и Запад. — Нижневартовск, 1999. С. 118–131.

*Иммиграционная политика США в XVII–XX вв. — М.: Диалог-МГУ, 1998. — 138 с.

Корейская диаспора в США: формирование и адаптация (путь от кули до «образцового меньшинства»?). — М.: РГГУ, 2000. — 440 с.

Личные имена американских корейцев // Ономастика Поволжья. — М.: Ин-т этнологии и антропологии РАН, 2001. С. 87–94.

Проблема «Мы – другие» для иммигрантов второго поколения в США (на примере американских корейцев) // Проблема «Мы – другие» в контексте исторического и культурного опыта США. — М.: Ассоциация изучения США, 2002. С. 149–155.

Американский дипломат Х.Н. Аллен и начало корейской иммиграции в США // Вестник РУДН. № 1 (2). — М., 2002. С. 111–119. (Междунар. отношения).

О корейцах на русском Дальнем Востоке в 1910–1937 гг. // Десять лет исторического образования в Ханты-Мансийском автономном округе. — Нижневартовск: Нижневартовский ГПИ, 2003. С. 173–179.

Об особенностях этнического самосознания корейцев в США // XXXVII Международный конгресс востоковедов. Тез. Ч. 1. — М., 2004. С. 247–249.

Об эволюции отношений между Россией и КНДР на рубеже XX– XXI вв. // Корея в поисках мира и процве¬тания. — М.: ИДВ РАН, 2004. С. 136–142.