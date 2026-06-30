ТЕМКИНСКИЙ МУЗЕЙ

Темкинский историко-краеведческий музей открыт в 1991 году, расположен в здании бывшей лавки купца А. Дунаева, построенной в 1911 году.

Большая часть предметов была передана местными жителями и школьными музеями района. В музее два зала: краеведческий и «Трудовой и Военной славы района».

В краеведческом зале представлены: интерьер крестьянской избы, орудия возделывания и обработки льна, коллекции домашних полотенец, крестьянской одежды, самоваров, сельхозинвентаря. Собран материал о владельцах дворянских усадеб Орловых-Денисовых (село Васильевское) и Воейковых (село Скугорево), о партизанских отрядах Д.В. Давыдова и Е. Четвертакова, об истории сел и деревень района.

В зале «Трудовой и Военной славы района» представлен материал о темкинцах - героях Советского Союза , о знаменитых людях - Ладыниной М.А., Жиге И.Ф., о работниках сельского хозяйства района, о воинах-афганцах. В экспозиции зала - предметы военного и послевоенного периода, действуют выставки - передвижки.

Иллюстрации:

Темкинский историко-краеведческий музей.