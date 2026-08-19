ТЕГЕРАН

Тегерáн ( перс. Техран) — столица и крупнейший промышленный, финансовый и культурный центр Исламской Республики Иран. Расположен на севере страны у подножия горы Дамаванд. Численность населения — более 9,4 млн человек, агломерации — более 15,8 млн (оценка 2023).

Поселения людей на месте современного Т. существовали в VI тысячелетии до н. э. До IX в. северо-западнее одного из древнейших городов Ирана, Рея, находилось селение Дехран. По одной из гипотез, это название восходит к перс. тах-е ран — «подножье горного склона». В 1229 Рей был разрушен монголами , его жители переселились в уцелевший соседний Т., который после этого начал расти и укрепляться, а восстановленный Рей стал его пригородом. Начиная с XV в. Т. рос преимущественно в северном направлении, где были источники воды. В 1404–1507 севернее современного города находилась одна из резиденций эмиров из династии Тимуридов . С воцарением в начале XVI в. династии Сефевидов Т. ввиду его стратегического положения на севере страны был превращен в город-крепость. При шахе Тахмаспе I, когда Т. служил одной из его резиденций, там возвели 8-километровую стену с орудийными башнями и рыночную площадь. В годы правления династии Зендов Т. быстро рос.

В междоусобной борьбе, обострившейся со смертью Карим-хана Зенда, победу одержал Ага-Мохаммед-хан Каджар , который в 1786 захватил Т., сделал его своей резиденцией, а после воцарения в 1795 на иранском троне — столицей страны. Тогда население города составляло около 15 тыс. человек. При Каджарах в Т. преобладала хаотичная средневековая застройка с отдельными монументальными зданиями (Мраморный дворец, Шахская мечеть). В северной части города строились особняки знати, в южной обитали городские низы. 11 февраля 1829 в Т. была разгромлена толпой резиденция российской дипломатической миссии, сотрудники которой, включая ее главу А. С. Грибоедова , погибли. В XIX в. население города быстро росло. В 1808 оно составляло 45–50 тыс. человек, а в 1860 приблизилось к 100 тыс. В годы правления Насероддин-шаха (1848–1896) в планировке и городском хозяйстве Т. стал использоваться градостроительный опыт стран Европы. Городские укрепления были снесены, вместо них появились новые кварталы. Была уничтожена старая стена и выстроена новая, в форме неправильного восьмиугольника 19 км в периметре; проложены прямые магистрали, ведущие в город, и несколько широких бульваров. На центральных улицах появилось газовое, а затем электрическое освещение; налажено централизованное водоснабжение. К концу XIX в. население города превышало 250 тыс. человек.

При основателе династии Пехлеви Резе-шахе в 1930-е в Т. были созданы университет и другие научные и культурные учреждения (музеи, театры и др.) и начата реконструкция города с привлечением европейских градостроителей и архитекторов, в том числе русских (Н. Л. Марков, В. В. Городецкий). Была снесена стена времен Насероддина, выстроены по единому плану новые кварталы домов. В декор некоторых сооружений общественного назначения (здания МИД, Центрального банка) были включены мотивы, присущие зодчеству эпохи Ахеменидов . Т. стал местом проведения Тегеранской конференции 1943 . После Второй мировой вой­ны реконструкция Т. возобновилась с большим размахом. Продолжился снос исторической застройки и замена ее современной. Началось высотное строительство. Одно из монументальных сооружений эпохи Пехлеви — башня Шахьяд (башня Памяти шахов, 1971), переименованная после свержения в 1979 монархии в башню Азади (Свободы), считается архитектурным символом Т. Население столицы принимало активное участие в событиях Исламской революции в Иране 1979 . Во время Ирано-иракской вой­ны 1980–1989 Т. обстреливался вражескими ракетами, что привело к жертвам среди мирных жителей и разрушениям. Быстрый рост населения столицы в последние десятилетия обостряет проблемы логистики, загрязнения воздуха, маятниковых миграций и др.

Лит .: Корф Ф. Ф. Воспоминания о Персии 1834–1835. СПб., 1838; Иванов М. С. Иран в 60–70-х годах XX века. М., 1977; Amanat A. Pivot of the Universe. Nasir Al-Din Shah Qajar and the Iranian Monarchy, 1831–1896. Berkeley (CA), 1997; Rezvani Naraghi A. A Social History of Modern Tehran. Cambridge, 2023. В. Н. Зайцев .