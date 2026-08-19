ТЕБРИЗ

Тебри́з ( перс. Табриз) — административный центр провинции Восточный Азербайджан в Иране , главный город исторической области Иранский Азербайджан (ИА). Численность населения — около 1,5 млн человек (агломерации — более 1,7 млн, оценка на 2022). Расположен к востоку от высокогорного оз. Урмия.

Т. известен с III в., когда он входил в состав государства Сасанидов . После завоевания Ирана арабами в середине VII в. перешел в подчинение арабским халифам. В IX–XI вв. городом владели полунезависимые эмиры. В середине XI в. тюрки-сельджуки завоевали весь Иран, включая Азербайджан с Т., после чего им правили тюркские владетели Ильдегизиды . В 1208 Т. с округой был захвачен вой­сками грузинской царицы Тамары . Во время первого нашествия на Иран монголов (1219 — конец 1230-х) Т. трижды откупался от захватчиков. После второго монгольского нашествия на Иран (1253–1258) в XIII–XIV вв. Т. являлся одной из столиц государства ильханов . В 1386 Т. был захвачен Тимуром и включен в состав его владений. В 1410–1469 — столица огузского кочевого объединения Кара-Коюнлу , с 1469 по 1501 — другой кочевой конфедерации Ак-Коюнлу , в 1501–1555 — империи Сефевидов . Стал одним из крупнейших на Среднем Востоке центров торговли, художественного ремесла и прикладного искусства. В ходе многочисленных Ирано-османских вой­н XVI–XVII вв. за господство на Кавказе турецкие вой­ска 7 раз захватывали Т., но ни разу не смогли удержать его. В 1585 турки заняли город и уничтожили всех его жителей. Шах Аббас I отвоевал Т. в 1603. В XVIII — начале XIX в. — столица Тебризского ханства. В период правления династии Каджаров как административный центр Азербайджана продолжал оставаться одним из важнейших городов страны. В 1827 в ходе последней Русско-иранской вой­ны был занят русскими вой­сками до подписания Турк­манчайского мира 1828.

В 1908–1909 в Т. произошло во­оруженное восстание против власти Мохаммада Али-шаха . В апреле 1920 началось антиправительственное восстание во главе с шейхом М. Хиабани, поддержанное населением города. Осенью 1920 оно было подавлено шахскими вой­сками. В декабре 1945 при поддержке СССР в Т. было сформировано автономное правительство ИА, которое провело ряд экономических реформ в интересах трудовых слоев населения и культурных нововведений (открытие школ с преподаванием на азербайджанском языке, создание государственного Азербайджанского университета в Т.). В декабре 1946 в ИА под предлогом «обеспечения свободы выборов» в меджлис были введены армейские части, а также отряды южноиранских племен, которые разгромили автономное правительство и расправились с его руководителями и сторонниками. В ходе Ирано-иракской вой­ны 1980–1989 Т. подвергся разрушениям. Многократно страдал от землетрясений (791, 858, 1041, 1721, 1727, 1780, 1927 и 2012). Сохранились памятники архитектуры XIV–XIX вв. Т. — один из главных индустриальных центров (машиностроение, химическая, текстильная, пищевая промышленность) и важный транспортно-логистический узел на путях в Армению, Турцию и Центральную Азию.

Лит .: Иванов М. С. Иранская революция 1905–1911 годов. М., 1957; Султанзаде Х. Табриз: хешт-и остовар дар ме’мари-йе Иран. Техран, 1997; Atabaki T. Azerbaijan: Ethni­city and the Struggle for Power in Iran. Tauris, 1993; Floor W., Javadi H. The Role of Azerbaijani Turkish in Safavid Iran // Iranian Studies. 2013. Vol. 46. № 4. P. 569–581. В. Н. Зайцев .