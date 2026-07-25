ТЕАТРАЛЬНЫЕ ДЕКОРАЦИИ, в античности

Сценическая живопись в античном театре.

Существенной частью театрального перформанса и его пространственного оформления были декорации. Сохранившиеся пьесы ясно показывают, что декорации в театре, несомненно, существовали, для них была характерна та же художественная условность, которая отличала театральное искусство в целом.

Драматические постановки представляли собой агон, условия которого должны были предполагать некое изначальное равенство. Так как пьесы представлялись в течение всего светового дня без больших перерывов для существенной перемены декораций, изменение сцены в одной и той же драме было почти невозможно; разница декораций даже между тремя трагедиями должна была быть незначительной. Создавался общепринятый условный фон, который мог сохраняться не только для представляемых трагедий, но, возможно, и для комедий, что вполне вписывалось в общий художественный контекст. Декорации должны были не только обозначать место действия и в некотором смысле эффектного оттенять фигуры актеров, но и быть простыми и хорошо понятными зрителям.

Истоки сценической живописи (др.-греч. σκηνογραφία) относятся еще ко времени Эсхила. По словам Витрувия, самосский художник Агафарх писал декорации для Эсхиловых пьес и к тому же оставил специальное сочинение об этом: «Впервые в Афинах, в то время как Эсхил ставил трагедию, Агафарх устроил сцену и оставил ее описание» (VII, praef. 11, пер. Ф. А. Петровского). Однако Аристотель приписывает первое употребление декорационной живописи Софоклу (Poet., IV, p. 1449 a 17). Некоторые исследователи пытаются соединить эти два сообщения, в связи с чем относят деятельность Агафарха к концу жизни Эсхила, когда уже и Софокл пользовался славой драматического писателя.

Первоначально стена скены с выходящими на проскений дверями использовалась лишь для выхода актера. Раскрашенных декораций в ранних трагедиях Эсхила почти не было: в «Просительницах» упоминаются только алтарь и изображения или символы богов, в «Прометее» – только скала, к которой прикован титан. В других сохранившихся пьесах основные декорации указываются более или менее определенно. Так, например, в Эсхиловых «Персах», «Агамемноне» и «Хоэфорах» действие происходит перед дворцом (чаще всего в драмах изображался именно фасад дворца), в начале «Эвменид» — перед храмом. У Софокла в «Антигоне», «Эдипе-царе», «Электре» и «Трахинянках» декорации представляют собой дворец, в «Филоктете» – пещеру, в «Эдипе в Колоне» – лесистую местность со священным участком. В пьесах Еврипида действие происходит обычно перед дворцом, иногда перед храмом или деревенским домом («Электра»), а в сатировской драме «Киклоп» – перед пещерой. При этом одна и та же декорация могла быть задействована для представления различного места действия: если в первой из трагедий эсхиловской трилогии «Орестея», в «Агамемноне», фасад скены представлял дворец Агамемнона, то в «Эвменидах» он с таким же успехом изображал храм Аполлона в Дельфах, а затем храм Афины в Афинах, причем в этом последнем случае, видимо, менялась лишь статуя божества. Вообще, скульптурные и архитектурные декорации (статуи богов или одного бога перед дворцом, алтари, гробницы и т. п.) довольно часто использовались наряду с нарисованными. Так, в «Ипполите» Еврипида перед фасадом дворца стояли две статуи – Артемиды и Афродиты. Ипполит, выходя на сцену, увенчивал только статую Артемиды, и его непочтительность к Афродите сразу была видна публике.

В середине V в. до н. э. расписные декорации, нарисованные на досках или плотной материи, прислонялись или подвешивались к стене проскения, которая была сначала деревянной. А впоследствии, когда проскений приобрел форму каменной колоннады, декорации размещались в промежутках между колоннами. Однако и тогда характерной особенностью росписи оставались простота и условность изображений, о чем свидетельствует римский архитектор Витрувий, у которого мы находим наиболее подробные сведения о декорациях в греческом театре: «Сцены бывают трех родов: во-первых, так называемые трагические, во-вторых – комические, в-третьих – сатирические. Декорации их несходны и разнородны: трагические изображают колонны, фронтоны, статуи и прочие царственные предметы; комические же представляют частные здания, балконы и изображения ряда окон, в подражание тому, как бывает в обыкновенных домах; а сатирические украшаются деревьями, пещерами, горами и прочими особенностями сельского пейзажа» (V, 6, 9). Примечательным в этом свидетельстве Витрувия оказывается указание на принцип изображения части вместо целого: вместо здания изображаются лишь его элементы (вместо дворца – колонны, фронтоны; вместо частного здания – ряд окон).

Автор статьи: О.В. Кулишова