ТЕАТРАЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ, в древней Греции

Здание театра, основными элементами которого были театрон, скена и орхестра.

Все греческие театры были вписаны в окружавший их ландшафт, учитывали и использовали его особенности. Так, в качестве основы для зрительских мест чаще всего выбирался естественный склон какой-либо возвышенности, а поскольку греческая трагедия представлялась под открытым небом во время светового дня, своеобразной театральной декорацией для такого представления выступало само городское пространство. Театральное сооружение не только оказывалось частью природной среды, но было также тесно связано и с городом, с его архитектурным и социальным пространством, включено в «гражданский космос».

Театры принадлежали к наиболее распространенным типам сооружений в античности: они были неотъемлемой частью античного города, входили в число обязательных общественных построек. Ученый путешественник эпохи Римской империи Павсаний (II в.) указывает, что наличие театра (наряду с правительственными зданиями, гимнасием, городской площадью, водоемом) является признаком, который делает поселение городом (X, 4, 1). Несомненно, эту характеристику можно приложить к античному городу и в более ранние времена, что подтверждается археологическим изучением городов периода греческой классики и эллинизма.

Первоначально театральные представления могли устраиваться в любом подходящем месте и не требовали специальной стационарной постройки. Нам известно о существовании своеобразной передвижной сценической площадки, создание которой древние связывали с основателем драматических постановок Феспидом, жившим в VI в. до н. э. По выражению Горация, актеров и театральный реквизит он «возил на телегах» (Ars poet., 276).

С возникновением стационарного театра его основными элементами были:

театрон (др.-греч. θέατρον) – места для зрителей, название этой части театра дало название и всему сооружению;

орхестра (ὀρχήστρα) – ровная площадка, на которой размещался хор и, возможно, актеры;

скена (σκηνή)– сначала просто палатка для переодевания актеров, а затем все усложняющаяся конструкция, которая со временем дополняется проскением (προσκήνιον), на котором крепились декорации и выступали актеры.

Все эти четыре элемента римский архитектор Витрувий Поллион (вторая половина I в. до н. э.) в своем знаменитом сочинении «Об архитектуре» называет в качестве основных для театрального сооружения.

Так как театр вмещал достаточно большое количество зрителей (например, театр Диониса в Афинах вмешал, по разным подсчетам, от 14 до 17 тыс. человек), то он мог выступать и местом народного собрания, являясь, как кажется, для этого даже более удобным, чем открытая площадка. Кроме того, публика в театре собиралась и для других зрелищ: публичных чтений философов, представлений фокусников, ученых зверей, а в римское время – гладиаторские игр.

См. подробнее: театрон, орхестра, скена.

Иллюстрации :

1. Театр а Эптдавре;

2. Театр в Афинах.

Автор статьи: О.В. Кулишова