ТАЙВАНЬ

Тайвáнь ( кит. «Бухта террас») — остров в Тихом океане у юго-восточного побережья Азии, отделен от материка Тайваньским проливом. Провинция Китайской Народной Республики (КНР). Контролируется непризнанной Китайской Республикой (КР). Численность населения — около 23,3 млн человек (оценка на 2023). Административный центр — Тайбэй .

Первую военную экспедицию китайцев на Т., заселенный тогда местными племенами, источники относят к 230 до н. э. В 610 н. э. китайские вой­ска совершили новый поход на Т., после чего связи между материком и Т. стали более регулярными. В XII в. Т. был официально включен в состав империи Сун как часть провинции Фуцзянь. В 1360 рост военного значения острова привел к созданию Управления по надзору — первого китайского органа местной власти на Т., тогда же усилилась миграция на остров из Фуцзяни и Гуандуна, что стимулировало его хозяйственное освоение. Коренные племена ( гаошань ) были вытеснены в горные районы, а китайские переселенцы заняли прибрежные плодородные земли. С конца XVI — начала XVII в. Т. не раз подвергался вторжениям иноземцев. Японские военные кланы и пираты пытались закрепиться на острове, но были отброшены благодаря подкреплениям, присланным из Фуцзяни. В 1590 на Т. обосновались португальцы, назвавшие его Формоза. В 1624 остров перешел под конт­роль Нидерландской Ост-Индской компании (ОИК), в 1626 испанцы сумели закрепиться в его северной части, но были вынуждены уступить эти земли ОИК к 1641. В сентябре 1652 против голландцев вспыхнуло крупное восстание китайского и коренного населения во главе с Го Хуаем. Хотя повстанцы были разбиты, ОИК сохранила контроль только над севером и юго-западом острова. В 1661–1662 силы ОИК были выбиты с Т. отрядами Чжэн Чэнгуна, создавшими на острове самостоятельное государство, служившее сторонникам империи Мин базой для борьбы против завоевывавшей Китай маньчжурской империи Цин. Лишь в 1683 маньчжуры, прибегнув к экономической блокаде и помощи голландцев, смогли подчинить Т.

В 1841–1842, во время первой Англо-китайской вой­ны , Великобритания посылала на Т. военные корабли. В 1854 на острове высадилась экспедиция американца Перри, позднее предложившего властям США захватить остров для его превращения в плацдарм для нападения на Китай. В 1857 американская эскадра Армстронга снова напала на Т. В результате Англо-франко-китайской вой­ны 1856 – 1860 цинские власти были вынуждены открыть порты Т. для западных держав. В 1874 остров попыталась подчинить Япония, а в 1884, во время Франко-китайской вой­ны — Франция. В 1887 Т. был выделен в отдельную провинцию империи Цин.

По Симоносекскому договору 1895, завершившему Японо-китайскую вой­ну 1894 – 1895, Т. и о-ва Пэнхуледао отошли к Японии. Но жители Т. во главе с Тан Цзинсуном оказали сопротивление установлению японской власти. В мае 1895 повстанцы создали «Демократическое государство Республика Тайвань» («Миньчжу го»), которое несколько месяцев отбивало натиск японских вой­ск. После захвата ими Т. остров стал для Японии источником сельскохозяйственного и промышленного сырья. За 50 лет японского господства на Т. произо­шло около 20 крупных выступлений против властей.

С разгромом Японии во Второй мировой вой­не Т. 25 октября 1945 по решениям Каирской (1943) и Потсдамской (1945) конференций и Акту о капитуляции Японии был возвращен Китаю. Правительство Чан Кайши использовало ресурсы острова в ходе Гражданской вой­ны в Китае 1945–1949 . В 1949 на Т. эвакуировались остатки разгромленных КНР сил Чан Кайши. С началом вой­ны в Корее 27 июня 1950 США ввели в Тайваньский пролив корабли 7-го флота и установили над островом военный контроль. 2 декабря 1954 правительство США заключило с властями Гоминьдана договор о взаимной безопасности, взяв обязательство обеспечивать защиту о. Т. и о-вов Пэнхуледао.

Благодаря широкомасштабной помощи США, Чан Кайши провел на Т. аграрную реформу, предпринял меры по развитию промышленности и повышению уровня образования. США в 1969 прекратили морское патрулирование в Тайваньском проливе, но договор о взаимной безопасности, подписанный в 1954, оставался в силе. В 1971 КНР была принята в ООН, а КР покинула свои места в ней. К началу 1970-х большинство стран мира стало рассматривать свои торговые связи с Т. отдельно от вопроса о дипломатическом признании КР. В 1972 США заявили, что вопрос о будущем Т. должны решать сами китайцы, а в 1979 установили дипломатические отношения с КНР, отозвав своих дипломатических представителей с Т. Действие договора о взаимной безопасности было прекращено, но на практике США продолжили оказывать поддержку властям Гоминьдана.

Динамичное экономическое развитие Т. долгое время не сопровождалось какими-либо переменами в политической сфере, сохранялся запрет на любые контакты с КНР. В 1975, после смерти Чан Кайши, пост главы КР занял его сын, Цзян Цзинго, до 1978 являвшийся премьером, а затем президентом. Он инициировал ряд реформ, в том числе проведение на Т. местных выборов, в которых коренные тайваньцы могли участвовать как «независимые кандидаты», в руководство партии были выдвинуты молодые члены Гоминьдана, начался быстрый рост торговли с КНР через Гонконг ( Сянган ). В 1986 была официально разрешена деятельность оппозиционной Демократической прогрессивной партии, жителям Т. разрешили посещать родственников, проживающих в КНР. В 1987 отменили закон о военном положении, действовавший с 1949.

После смерти Цзян Цзинго в 1988 пост президента и лидера Гоминьдана занял Ли Дэнхуэй — коренной житель Т. и сторонник политики либерализации. В 1996 на первых на Т. демократических президентских выборах он получил 54 % голосов и стал президентом на 4-летний срок. Но президентские выборы на Т. привели к новому витку напряженности в отношениях между Т. и КНР. Правительство КНР, запустившее ракеты в Тайваньском проливе, заявило, что будет противостоять вооруженным путем любым попыткам Т. принять официальную декларацию о своем суверенитете. США продемонстрировали поддержку Т. и впервые с 1969 возобновили патрулирование в Тайваньском проливе. В апреле 1998 возобновился переговорный процесс между КНР и Т., но после заявления Ли Дэнхуэя в июле 1999 о том, что Т. и КНР — «две страны по обе стороны Тайваньского пролива», Пекин пре­рвал переговоры с Тайбэем.

Победа на президентских выборах на Т. 18 марта 2000 Чэнь Шуйбяня — кандидата от Демократической прогрессивной партии, выступающей против объединения Т. с КНР, углубила противоречия между сторонами. 14 марта 2005 4-я сессия Всекитайского собрания народных представителей 10-го созыва одобрила закон «О противодействии расколу страны», предоставивший властям КНР право применить «немирные или же другие необходимые меры для защиты своего суверенитета и территориальной целостности» в случае попытки «подрывных элементов, выступающих за „независимость Тайваня”», отделить его или в случае исчерпания мирных возможностей для объединения. Это вызвало острую реакцию на Т. и в США, добившихся в 2005 от Японии согласия на включение Т. в сферу американо-японских стратегических и оборонных интересов. В ответ КНР призвала Японию и США не вмешиваться в тайваньский вопрос, являющийся ее внутренним делом.

После победы на президентских выборах на острове в 2008 Ма Инцзю отношения между Т. и КНР нормализовались. Началось авиасообщение с КНР, туристы с материка стали приезжать на Т., ослаблялись ограничения на тайваньские инвестиции в экономику КНР. 29 июня 2010 КНР и Т. подписали Рамочное соглашение об экономическом сотрудничестве с целью развития двусторонней торговли и инвестиционной деятельности.

После избрания в 2016 президентом Т. Цай Инвэнь начался отход от активного курса на сближение с КНР. Новый президент поддерживала идею вступления Т. в соглашение Тихоокеанского партнерства. В 2018 КНР провела ряд военных учений у берегов Т., что спровоцировало новые поставки американского во­оружения Т. и ухудшение отношений КНР и США в целом. Обострение в 2022–2023 международных противоречий привело к новому витку напряженности в отношениях между КНР и опирающимся на поддержку США Т., усугубленному визитами на остров американских официальных лиц и крупными поставками оружия из США, с одной стороны, и военными учениями, проводимыми в Тайваньском проливе КНР, с другой.

Лит. : Тодер Ф. А. Тайвань и его история (XIX в.). М., 1978; История Китая с древнейших времен до начала XXI века. Т. 10: Тайвань, Сянган (Гонконг), Аомэнь (Макао), зарубежная китайская диаспора / Отв. ред. Л. М. Гудошников, Г. А. Степанова. М., 2014. С. Н. Губина .