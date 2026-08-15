ТАВРИЧЕСКИЙ ДВОРЕЦ

Резиденция князя Г.А. Потемкина-Таврического в Санкт-Петербурге. Создан в стиле классицизма знаменитым архитектором И.Е. Старовым в 1783-1789 годах. Находится на Шпалерной улице.

Создание

Возведение дворца началось по распоряжению Екатерины II . Он предназначался ее фавориту князю Г.А. Потемкину, управлявшему Новороссией и получившему в 1787 году приставку к фамилии «Таврический», что и дало название резиденции.

Таврический дворец стал одним из крупнейших сооружений известного зодчего И.Е. Старова (1744-1808). Он представлял собой огромную городскую усадьбу, предназначавшуюся для праздничных приемов.

Главный двухэтажный корпус дворца с шестиколонным портиком, увенчанным куполом на невысоком барабане, размещался в глубине парадного двора, по его сторонам располагались служебные флигели. Основу композиции главного здания в плане составил зал-галерея с закругленными торцами, который разделил здание на две части. По сравнению с более ранними работами Старова, дворец демонстрирует поворот к более строгому стилю. Стены в основном оставлены гладкими. Строгий дорический орден главенствует во всем сооружении.

Внутреннее решение дворца было задумано грандиозно. Старов развил здесь мотив открытых колоннад и перспектив, видимых в просветах между колоннами. Само убранство поражало своим богатством. Во дворце располагались Картинный и Китайский залы, Гобеленовая гостиная, Диванная и др.

В 1783-1800 годах позади дворца В. Гульдом был разбит Таврический сад. Для Гульда же зодчим Ф.И. Волковым в 1790-е годы здесь был возведен дом садового мастера.

История

После смерти Потемкина (1791), бывавшего во дворце наездами, тот перешел в казну. Екатерина любила сюда наведываться. В 1790-е годы здесь появились театр и домовая церковь.

При Павле I здание дворца перешло Конногвардейскому полку. При Александре I в начале XIX века он стал императорской резиденцией, в которой время от времени жили разные члены царской фамилии или важные гости. Архитекторы Л.И. Руска, К. Росси, В.П. Стасов занимались восстановлением его интерьеров.

С конца XIX века во дворце проходили различные общественные собрания, например, балы или выставки.

В 1906-1910 годах здесь находилась Государственная дума , с чем связано некоторое изменение интерьеров дворца.

После Февральской революции в этом здании расположилось Временное правительство , Петроградский совет рабочих депутатов . До августа 1917 года здесь заседал ВЦИК Советов. В январе 1918 года во дворце состоялось Всероссийское учредительное собрание .

В 1918 году здание было переименовано в Дворец Урицкого, до 1920 года здесь проходили всевозможные съезды и конгрессы. В 30-х во дворце находился Всесоюзный сельскохозяйственный коммунистический университет.

После Великой Отечественной войны дворец подвергся реставрации. До 1990 года здесь была Ленинградская высшая партийная школа. После этого здание заняла Межпарламентская ассамблея государств-участников СНГ.

С 2010 года в Таврическом дворце проходят музыкальные «Потемкинские вечера».