ТАУЭР

Крепость в Лондоне на берегу Темзы, один из символов и самая древняя постройка английской столицы.

Сооружение

Начало знаменитой крепости было положено королем Вильгельмом Завоевателем в XI веке. Он заложил на берегу реки укрепление, чтобы защищать столицу с востока. В 1078 году им был выстроен Тауэр. Каменная башня представляла собой четырехугольник со сторонами свыше 30 м и такой же высотой. Позднее сооружение получило название Белого, так как было побелено. В XIII веке Тауэр приобрел дополнительные крепостные стены с башнями. Крепость имела ров, что делало ее неприступной со всех четырех сторон. В XV веке добавилось два бастиона – Брасс Маунт и Леджес Маунт. В наше время Тауэр – это крепость с двумя рядами стен и башен и Белой башней в центре большого внутреннего двора, где также располагаются здания разных служб. У крепости также отсутствует ров, засыпанный и засеянный травой в 1843 году.

Функции

За всю свою долгую историю Тауэр выполнял самые разные функции. Он широко известен как государственная тюрьма. Первый заключенный появился здесь в конце XII века, одними из последних стали Рудольф Гесс (1941) и гангстеры братья Крэй (1952). Долгое время узниками башни были представители знатных или королевских семей, часто ими были шотландские или французские монархи или члены их семей (Яков I, Иоанн II, Карл Орлеанский и др.). Знать попадала в тауэрские застенки за государственную измену или религиозные убеждения. Заключенные могли пребывать здесь годами. Тауэр также был местом казни (хотя в основном публичные казни совершались за пределами крепости на Тауэрском холме, обезглавленных казненных хоронили в крепостной часовне). Здесь были убиты Генрих VI, принцы Эдуард V и Ричард Йоркский. При Генрихе VIII в Тауэр были брошены многие отказывавшиеся признать разрыв короля с католической церковью. Там были казнены его жены Анна Болейн и Кэтрин Говард. Не пустела крепость и во времена правления сына Генриха Эдуарда VI, а затем Марии Стюарт и королевы Елизаветы I . Однако пытки применялись не часто. Известным исключением стал Гай Фокс, один из организаторов Порохового заговора в 1605 году. Тауэр во время Английской революции использовал Оливер Кромвель , однако волна арестов спала после воцарения в 1660 году Карла II. Последняя казнь на Тауэрском холме состоялась в 1747 году. Роль тюрьмы Тауэр сыграл во времена Первой и Второй мировых войн . Последняя казнь в самой крепости имела место в 1941 году.

С древних времен Тауэр использовался как казначейство, до 1810 года здесь находился монетный двор. Также тут хранились различные государственные бумаги, с незапамятных времен был арсенал. Сейчас в крепости расположена выставка вооружения и доспехов из Национального британского музея.

С XIII века в крепости находился королевский зверинец из львов, леопардов, медведей и даже слонов. В правление Елизаветы I зоопарк был открыт для посещений. Он просуществовал здесь до 1830 года, когда был переведен в Риджент-парк. Организованная в XVII веке королевская обсерватория изначально так же размещалась в Тауэре.

Тауэр всегда управлялся и управляется сейчас губернатором-комендантом, назначаемым королем и живущим в Белой башне. У него два заместителя, сам он командует стражниками с алебардами, потомками тюремных сторожей, появившихся во времена Генриха VII в XVI веке. Сейчас стражники (40 человек, выбранных из отставных военных) выполняют обязанности экскурсоводов. Во время торжественных церемоний они надевают форму эпохи Тюдоров. Военные музеи крепости возглавляют мастер оружейных дел и его помощники – хранители огнестрельного и холодного оружия. Также в Тауэре с XVII века несет службу военный караул, сейчас он состоит из гвардейцев пехоты. Стражники и гвардейцы принимают участие в знаменитой Церемонии ключей, торжественном ежедневном закрытии Тауэра и передаче ключей управляющему. Этому ритуалу свыше 700 лет.

Тауэр является старейшим и одним из главнейших сооружений и символов Лондона. Эта крепость – сосредоточение английской истории, она популярнейшее место среди туристов всего мира.