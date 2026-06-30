ТАТИЩЕВ ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ

Масон, член новиковского литературного кружка.

Происхождение и военная служба.

Сын петербургского градоначальника Алексея Даниловича Татищева и его жены Настасьи-Марьи Нефедьевны, дочери казанского вице-губернатора Н.Н. Кудрявцева. В 1744 вступил в службу солдатом лейб-гвардии Преображенского полка. Вскоре был произведен в сержанты, в 1748 в прапорщики, в 1751 в подпоручики, в 1753 в поручики, в 1758 в капитан-поручики. 25 декабря 1761 вышел в отставку по болезни с чином гвардии секунд-майора и поселился в Москве.

Масонство.

Он вел роскошную жизнь, тратя большие суммы на всевозможные прихоти, задавая пиры. 9 марта 1767 в его доме у Красных Ворот происходили выборы предводителя дворянства Московского уезда и депутата от этого сословия и уезда в Комиссию для составления Нового уложения, а 19 апреля того же года - выборы депутатов от 5-й и 6-й частей Москвы. Но через некоторое время переменил образ жизни, уединился и прослыл скупцом. В этот период в борьбе со скукой в конце 1770-х годов он вступил в масонскую ложу "Трех знамен" и благодаря своей знатности и богатству стал ее руководителем - "мастером стула". Вступать в масоны было тогда модным среди знатных людей, которых привлекали туда таинственные обряды и ощущение приобщенности к высшему знанию. Однако пустая обрядность быстро приелась Татищеву, и, вероятно, так бы все и кончилось, однако в это время ему понадобился учитель для его сына. В этом качестве Петру Алексеевичу был рекомендован известный масонский деятель Иван Григорьевич Шварц, связанный с кружком Н.И. Новикова. В 1780 г. Татищев объединился с ложей Новикова и Шварца "Гармония", став одним из ее руководителей. Для того, чтобы сделать русское масонство полноправным членом общеевропейского, за границу был отправлен Шварц в качестве воспитателя, сопровождавшего молодого Татищева, тоже уже принятого в масоны. Результатом его поездки было признание независимости русского масонства и образование двух капитулов, начальником одного из которых стал П.А. Татищев. Кроме того Татищев был префектом одной из 3 московских лож-матерей ("Трех знамен", или "Коронованного Знамени"), приором 8 провинции ордена, а после смерти Шварца 9 апреля 1784 г. в Москве была учреждена Директория теоретической степени, куда вошли Петр Татищев, Николай Трубецкой и Николай Новиков. Надзирателем и секретарем в Директории, то есть фактическим руководителем ордена в России стал Генрих Яковлевич Шредер. Однако со второй половины 1780-х годов началось отстранение Петра Алексеевича от руководства масонским движением, произошел конфликт с Новиковым.

Просветительская деятельность.

С 1782 состоял одним из учредителей «Компании типографической», занимавшейся книгопечатанием до конца 80-х гг. и «Дружеского ученого общества при Московском университете», по инициативе которого в 1779 г. была учреждена Переводческая семинария. В ноябре 1782 г. на основе слияния Педагогической (существовала при университете с 1779) и Переводческой семинарий была открыта Филологическая семинария, рассчитанная на 35 пансионеров из епархиальных семинарий и бедных своекоштных студентов университета. На полном иждивении общества учился 21 человек. Татищев лично принял на себя расходы по содержанию 6 студентов и вспомоществованию в учении бывшим в университете семинаристам Педагогической семинарии. В результате конфликта членов «Дружеского ученого общества» с куратором университета Н.И. Мелиссино, а также после закрытия Филологической семинарии общество прекратило своё существование.

Умер Пётр Алексеевич Татищев в Москве в 1810 году в возрасте 80 лет. Похоронен он был, как и его жена, в Симоновом монастыре. Могила их возле Успенского собора исчезла при разрушении монастыря в конце 1920-х годов.