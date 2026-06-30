ТАРТУСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР

- договор между РСФСР и Эстонией, означавший признание и независимости республики.

Путь Эстонии к независимости

После событий Октябрьской революции, на территории Эстляндского губернаторства была установлена советская власть. В феврале 1918 г. произошло наступление германских войск, занявших территорию Эстонской демократической республики, провозглашенной 24 февраля. С апреля до ноября территория республики входила в состав Балтийского герцогства. 19 ноября представители Германии подписали соглашение с Временным правительством о передаче последнему всей полноты власти. Параллельно в Нарве власть перешла Эстляндской трудовой коммуне. В это время началось вооруженное противостояние с РСФСР. Финляндия и Великобритания стали оказывать материальную и военную помощь молодой республики, что привело к февралю 1919 г. освобождению территории Эстонии от войск Красной армии.

Трудные переговоры

13 апреля 1919 г. ЦК РКП(б) принял решение обратиться к Эстонии с мирными предложениями, но их проигнорировали. Более того, белые части, находившиеся в военном союзе с эстонцами, вскоре предприняли два наступления на Петроград. 31 августа 1919 г. советское правительство вновь обратилось с мирной инициативой, но на этот раз эстонское правительство согласилось начать переговоры. 17 сентября переговоры начались в Пскове, но были прерваны из-за похода Добровольческой армии на Москву. 5 декабря в Тарту (Юрьев) переговорный процесс возобновился, во главе советской делегации находился Адольф Иоффе , 31 декабря стороны подписали перемирие, а 2 февраля 1920 г. между Советской Россией и Эстонией был заключен договор, по которому РСФСР признавала независимость и суверенитет молодой республики. Предметов долгих переговоров являлась государственная граница, в этом вопросе советская сторона пошла на уступки, т.к. она устанавливалась по фактической границе фронта на момент начала мирной конференции. Значение этого договора значительно, поскольку он стал первым международным соглашением для двух новых государств.