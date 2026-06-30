ТАРПЕЙСКАЯ СКАЛА (лат. Tarpeium saxum или Rupes Tarpeia)

Скала в древнем Риме на Капитолийском холме, откуда сбрасывали преступников.

Высота скалы составляла ок. 25 метров; в настоящее время она не сохранилась. Скорее всего, она находилась в юго-восточном углу; рядом располагались Carcer и Scalae Gemoniae, где также приводились в исполнение смертные приговоры. Такой казни преступники подвергались за предательство, убийство, лжесвидетельство и инцест, кроме того, таким же образом казнили и беглых рабов . При Сулле с Тарпейской скалы сбрасывали за укрывательство проскрибированных .

По легенде, когда царь сабинян Тит Таций осаждал Рим после похищения сабинянок, весталка Тарпея, дочь начальника римской крепости Спурия Тарпея, была подкуплена сабинянами. Она вышла за крепостные ворота якобы за водой для священнодействий и впустила внутрь сабинян. Захватчики вместо награды умертвили ее, завалив щитами, «то ли чтобы дума­ли, буд­то кре­пость взя­та силой, то ли ради при­ме­ра на буду­щее, чтобы никто и нико­гда не был верен пре­да­те­лю» (Liv. I, 11; Plut. Rom. 17). Ее похоронили у скалы, которая получила ее имя. В конце VI в. до н.э. Тарквиний Гордый выровнял вершину Тарпейской скалы, перенес сабинские святыни и построил храм Юпитера Капитолийского. Отсюда произошла знаменитая фраза «Arx Tarpeia Capitoli proxima» – «Тарпейская скала ближе всего к Капитолию». Такая казнь была знаком особого позора.

Последняя казнь на Тарпейской скале произошла в 43 г. н.э. при Клавдии.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев