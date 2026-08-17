ТАРАСОВ ЕФИМ ИВАНОВИЧ

Историк, профессор, редактор и издатель дневников и писем Н. И. Тургенева.

Образование и преподавательская деятельность.

Происходил из Донских казаков. Окончил Историко-филологический институт в Петербурге. В 1893 — воспитатель пансиона 1-й гимназии в Пензе. Через 2 года вернулся в Петербург. 4 года был воспитателем в Ларинской, женской гимназии М.Н. Стоюниной и др. гимназиях, 2 года — инспектором школ Православного Палестинского о-ва в Сирии и Палестине. Путешествовал по Сирии и Палестине. В 1901 г. вернулся в Петербург. Занимался педагогической деятельностью. Сдал магистерский экзамен по русской истории (1906—07). С 1909 — приват-доцент Петербургского университета. Преподавал в других учебных заведениях. После 1917 г. — профессор и проректор Самарского университета. Сыграл большую роль в открытии и становлении университета. Новая власть 21 января 1919 г. специальным Декретом повторно учредила университет в Самаре, который мог быть закрыт, из-за событий Гражданской войны, в вихре которых оказался и город и университет.

Область научных интересов.

Главной сферой научных интересов Тарасова являлась история декабристского движения, чему были посвящены его университетские курсы. Среди декабристов особое внимание уделял биографии Н.И. Тургенева, издал его дневники и письма. Кроме этого, интересовался внутренней политикой России второй половины XVIII — XIX в. Посвятил исследования таким историческим персонажам, как атаман М.И. Платов и И.В. Мушкетов. Одним из первых отечественных исследователей обратился к исследованию истории масонского движения. Во время работы в Самарском университете читал лекции по методологии истории.

Основные труды:

Донской атаман Платов. 1751—1818: Его жизнь и подвиги. СПб., 1902.

И.В. Мушкетов: Его жизнь и деятельность. СПб., 1902.

Путешествие в Палестину (Из записок паломника). СПб., 1902.

К истории масонства в России. СПб., 1910.

К истории русского общества второй половины XVIII столетия: Масон И.П. Тургенев. СПб., 1914.

Из истории декабристов: Детство и юность Н. И. Тургенева. Пг., 1915.

Декабристы. Пг., 1917.

Пособие по методологии истории. [Сост. студентом Самарского ун-та Г.О. Печенежским, по записям лекций проф. Е.И. Тарасова, чит. в 1917-1918 учеб. г.]. Самара, 1918. Литография.

Декабрист Николай Иванович Тургенев: Очерки из истории либерализма в России. Самара, 1918.

Декабрист Н.И. Тургенев в Александровскую эпоху: Очерки по истории либерального движения в России. Самара, 1923.