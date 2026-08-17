ТАРАСОВ ЕФИМ ИВАНОВИЧ
Историк, профессор, редактор и издатель дневников и писем Н. И. Тургенева.
Образование и преподавательская деятельность.
Происходил из Донских казаков. Окончил Историко-филологический институт в Петербурге. В 1893 — воспитатель пансиона 1-й гимназии в Пензе. Через 2 года вернулся в Петербург. 4 года был воспитателем в Ларинской, женской гимназии М.Н. Стоюниной и др. гимназиях, 2 года — инспектором школ Православного Палестинского о-ва в Сирии и Палестине. Путешествовал по Сирии и Палестине. В 1901 г. вернулся в Петербург. Занимался педагогической деятельностью. Сдал магистерский экзамен по русской истории (1906—07). С 1909 — приват-доцент Петербургского университета. Преподавал в других учебных заведениях. После 1917 г. — профессор и проректор Самарского университета. Сыграл большую роль в открытии и становлении университета. Новая власть 21 января 1919 г. специальным Декретом повторно учредила университет в Самаре, который мог быть закрыт, из-за событий Гражданской войны, в вихре которых оказался и город и университет.
Область научных интересов.
Главной сферой научных интересов Тарасова являлась история декабристского движения, чему были посвящены его университетские курсы. Среди декабристов особое внимание уделял биографии Н.И. Тургенева, издал его дневники и письма. Кроме этого, интересовался внутренней политикой России второй половины XVIII — XIX в. Посвятил исследования таким историческим персонажам, как атаман М.И. Платов и И.В. Мушкетов. Одним из первых отечественных исследователей обратился к исследованию истории масонского движения. Во время работы в Самарском университете читал лекции по методологии истории.
Основные труды:
Донской атаман Платов. 1751—1818: Его жизнь и подвиги. СПб., 1902.
И.В. Мушкетов: Его жизнь и деятельность. СПб., 1902.
Путешествие в Палестину (Из записок паломника). СПб., 1902.
К истории масонства в России. СПб., 1910.
К истории русского общества второй половины XVIII столетия: Масон И.П. Тургенев. СПб., 1914.
Из истории декабристов: Детство и юность Н. И. Тургенева. Пг., 1915.
Декабристы. Пг., 1917.
Пособие по методологии истории. [Сост. студентом Самарского ун-та Г.О. Печенежским, по записям лекций проф. Е.И. Тарасова, чит. в 1917-1918 учеб. г.]. Самара, 1918. Литография.
Декабрист Николай Иванович Тургенев: Очерки из истории либерализма в России. Самара, 1918.
Декабрист Н.И. Тургенев в Александровскую эпоху: Очерки по истории либерального движения в России. Самара, 1923.