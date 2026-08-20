ТАНТАЛ (др.-греч. Τάνταλος, лат. Tantalus)

В древнегреческой мифологии лидийский или фригийский царь, сын Зевса, обреченный на вечные муки в Аиде.

Согласно наиболее распространенной версии мифа, Тантал считался сыном Зевса и Плуто (Paus., II, 22, 3), античная традиция также называет его родителями Тмола, бога одноименной реки в Лидии, и Омфалу.

Тантал, царь, правивший землями в области горы Сипил, находящейся на границе Фригии и Лидии, как и другие малоазийские правители ( Крез , Мидас), был известен своим богатством. Вместе с Ликаоном, Титием и Сизифом он принадлежит к числу тех героев, которые нарушили установленные Зевсом законы отношений людей и богов, за что претерпевали в Аиде суровое наказание. Танталу как одному из первого поколения смертных Зевсом была оказана милость – он был допущен к пирам богов, но злоупотребил этой милостью: то ли стал рассказывать смертным разговоры богов, то ли, похитив напитки и пищу богов – нектар и амброзию – стал угощать ими близких (Pind. Ol., I, 60-64; Eurip. Orest., 4-10). Кроме того, он похитил золотую собаку из храма Зевса на Крите, изготовленную Гефестом, и не признавался в этом, принеся ложную клятву (Schol. Pind. Ol., I, 60). Но самое ужасное преступление Тантала состояло в том, что он решил проверить всеведение богов и пригласил их на пир, подав в качестве угощения сваренные куски тела убитого им сына Пелопа . Только Деметра, скорбевшая по пропавшей дочери Персефоне, похищенной Аидом, попробовала это угощенье. Боги собрали тело Пелопа и оживили его, заменив часть плеча, съеденного Деметрой, слоновой костью (родимое пятно на этом месте впоследствии отличало потомков Пелопа). За это Тантал был наказан в Аиде постоянным голодом и жаждой: он стоял по горло в воде, которая уходила, когда он пытался попить, а ветви с плодами, висевшие над его головой, поднимались слишком высоко, как только он к ним протягивал руку (Od., XI, 582-592). Другие античные авторы, в том числе Пиндар (Ol., I, 55-58), рассказывают, что над его головой висела скала, грозящая в любой момент сорваться, добавляя к мукам голода постоянный страх. Некоторые античные авторы сообщают, что Тантал был похоронен около горы Сипил (Paus., II, 22, 3; V, 13, 7).

Супругой Тантала, по одной из версий мифа, была дочь речного божества Пактола Эврианасса (другие версии – Клития, Диона), среди его детей, кроме Пелопа, была и Ниоба . Весь род Тантала был проклят, жертвами этого родового проклятия были его внуки Эгисф и Атрей, сын последнего Агамемнон и его дети (Орест, Ифигения, Электра), внуки Тантала Ниобиды погибли от стрел Аполлона и Артемиды в наказание за то, что их мать Ниоба похвалялась своими детьми перед богиней Лето.

Мучения Тантала в Аиде были изображены на картине Полигнота в Дельфах, которую подробно описал Павсаний (X, 31, 12). По мнению ученого путешественника, за основу сюжета о Тантале взято описание Гомера, а нависшая скала добавлена из описания Архилоха. Образ Тантала часто встречался в античной трагедии (известная по фрагментам трагедия Софокла «Тантал», трагедия Сенеки «Фиест» и др.)

Страдания Тантала вошли в поговорку – отсюда происходит выражение «Танталовы муки».

Иллюстрация :

Тантал. Картина Дж. Ассерето. 1630-40-е гг. Окленд, Новая Зеландия, Художественная галерея.

Автор статьи: О.В. Кулишова