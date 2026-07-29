ТАМАЙО РУФИНО

Художник-монументалист, один из ключевых представителей мексиканского авангардизма.

Ранние годы

Родился в семье сапожника Мигеля Игнасио де Хесус Арейянес Саведра Наварро и Флорентины Тамайо. После развода родителей в 1904 г. Руфино воспитывался матерью. В 1911 г. Флорентина скончалась, и заботы о мальчике взяла на себя ее сестра. Вместе с тетей Руфино переехал в Мехико, где планировал обучаться музыке. Однако по приезде в столицу, находясь под впечатлением от испанской колониальной архитектуры, «у него открылись глаза», и он решил заниматься изобразительным искусством. Однако желания Руфино расходились с видением его будущего членами семьи. В 1914 г. тетя записала его в бухгалтерскую школу. Тем не менее, в 1917 г. Тамайо поступил в Академию изящных искусств Сан Карлос, где обучался до 1921 г. Получаемое им образование не удовлетворяло Руфино: «Атмосфера в школе была очень печальной…искусство виделось как мастерство повторения вещей как они есть. В качестве протеста я выходил писать во внутренний дворик, т.к. не хотел заниматься академическим рисунком». Покинув учебное заведение в 1921 г., Тамайо устроился рисовальщиком в этнографический отдел Национального музея археологии, истории и этнографии, где проработал до 1926 г.

Становление

В 1926 г. состоялась первая выставка Тамайо, принесшая первый успех и признание и позволившая молодому художнику выставиться в Арт Сентер в Нью-Йорке. По возвращении из США Руфино активно участвовал в деятельности недавно основанного журнала «Контемпоранеос» («Современники»), что позволило ему стать важнейшей фигурой в мексиканском авангардизме. С 1928 г. преподавал в Национальной школе изящных искусств. В 1932 г. назначен главой департамента пластических искусств Секретариата общественного образования. В 1933 г. выполнил первую настенную роспись в Национальной консерватории Мексики. Несмотря на то, что широкую известность ему принесли именно монументальные работы, Тамайо активно развивался в жанре натюрморта, исследуя тему смерти через изображение разнообразных предметов и экспериментируя с эстетикой латиноамериканского символизма.

В 1936 г. в качестве делегата посетил Международный конгресс художников в Нью-Йорке. Там же с 1938 г. преподавал в Далтонской школе. В Нью-Йорке Тамайо проживал на протяжении последующих десяти лет. Именно во время пребывания в столице США Руфино окончательно сформировался как художник, постепенно вырабатывая уникальный пластический язык, соединивший примитивистическую манеру с торжеством символизма над формой. Источником его вдохновения служило древнее искусство – наскальные рисунки, доколумбовая Латинская Америка.

Творчество

Творческая манера Тамайо на протяжении десятилетий претерпела значительные изменения. Сформировавшись в русле реалистической традиции, художник интересовался социальными темами, работал в жанре сельского и городского пейзажа, стремясь отразить специфические черты конкретной местности. В 1920-1950 гг. Тамайо развивался в рамках неофигуравитизма, интегрируя в свой пластический язык традиции доколумбового искусства. Синтез латиноамериканской линейности и яркости колорита с передовыми достижениями европейской живописи и творчеством старых мастеров стали отличительной особенностью Руфино. Аполитичность его искусства и интерес к глубинным корням латиноамериканской культуры также выделяет его среди знаменитых современников - мексиканских муралистов.

В начале 1940 -х Тамайо впервые обратился к абстракции («Природа и художник», 1943). Завершение Второй мировой войны и события в Хиросиме и Нагасаки значительным образом сказались на мировоззрении художника. Колорит его работ с середины 1940-х темнеет, передавая напряженность и печаль от мировой повестки. В 1949 г. Тамайо переехал в Париж, где проживал до конца 1950-х. Он становится известным в Европе, его работы выставляются вместе с произведениями Пикассо , Миро , Матисса и Шагала .

Широкую международную известность Тамайо приобрел в начале 1950-х, когда с успехом выставился на Венецианском биеннале современного искусства, а также получив первую премию на одноименном событии в Сан-Паулу (1953). Именно 1950-е становятся наиболее продуктивным периодом в творчестве Тамайо. Он создает различные монументальные настенные произведения в Нью-Йорке, Пуэрто-Рико, Хьюстоне, Мехико и т.д. Последними муралистическими работами стали фрески для павильона Мексики на Всемирной выставке в Монреале (1967) и Международной ярмарке Сан-Антонио в Техасе (1968).

Наряду с Диего Ривера, Хосе Клементе Ороско и Давидом Алфаро Сикуэрос Руфино Тамайо считается ключевой фигурой мексиканского и латиноамериканского искусства. Его заслуги в области изобразительного искусства были отмечены многочисленными национальными и международными наградами, среди которых - Золотая медаль за заслуги в изящных искусствах (Испания, 1985), орден «За заслуги перед Итальянской Республикой» (1987), Орден Почетного Легиона (1970) и др.