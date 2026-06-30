ТАМАРА

Тамáра (Тамар) (около середины ­1160-х, ? — 1207 или 1213, ?) — грузинская царица (1184—1207). Из династии Багратионов , дочь грузинского царя Георгия III (правил в 1156–1184) и царицы Бурдухан. Коронована еще при жизни своего отца в 1178, став его соправительницей. Однако в 1184 по требованию представителей родовитой знати была проведена повторная церемония венчания на царство. В начале царствования Т. крупная феодальная знать выступила против «безродных» сторонников царицы, возвеличенных при ее отце за верную службу. Также группа сановников во главе с министром финансов Кутлу-Арсланом настаивала на изменении системы государственного управления, где за Т. сохранялись лишь функции исполнительной власти. После переговоров Т. отстояла право управления и законотворчества, но утратила возможность единоличного решения государственных дел, которое теперь осуществлялось совместно с членами высшего государственного совета («Дарбази»).

В 1185 под давлением знати Т. вышла замуж за сына владимирского князя Андрея Юрьевича Боголюбского — Юрия Андреевича. По причинам внутриполитического и личного характера спустя два года царица добилась развода с ним и, одарив по царскому достоинству, выдворила из страны в Византию. В 1189 Т. вышла замуж за Давида Сослана (? — 1207), представителя осетинской ветви грузинских Багратионов. В Гегутском дворце (близ Кутаиси) он был коронован грузинским царем. В 1191 Юрий Боголюбский вернулся в Грузию, пытаясь при поддержке ряда западногрузинских феодальных владетелей восстановить свою власть. Мятеж был подавлен, а Юрий изгнан вновь. Вторую неудачную попытку поднять восстание он предпринял в 1193.

В годы царствования Т. Грузия стала влиятельнейшим государством в регионе, добилась крупных внешнеполитических успехов, обеспечивших и экономические интересы страны. Вой­ска царицы Т. одержали победы над сельджукскими владетелями (Шамхорская битва 1195, Басианское сражение 1203/1204), осуществляли походы на армянские и персидские земли. В различных формах вассальной зависимости от Грузии находились северокавказские владетели, государственные образования Вост. Закавказья, Иранский Азербайджан, Армения, юго-восточное побережье Черного моря (в том числе образованная при участии Т. в 1204 Трапезундская империя ). В 1200-х Т. подавила восстание грузинских горцев, выступавших против установления у них феодальных политических институтов. На грузинском престоле Т. наследовали сын Георгий IV Лаша (правил до 1222) и дочь, царица Русудан (правила в 1222–1245).

В годы царствования Т. возводились церкви и монастыри, строились крепости, дороги, мосты и караван-сараи. Царица покровительствовала наукам и искусству. Ей посвящали свои оды Чахрухадзе, Шавтели; вдохновленный Т. Ш. Руставели создал поэму «Витязь в барсовой шкуре». Идеализированный образ Т. вошел в грузинское народное творчество. Канонизирована Грузинской Православной Церковью (дни памяти: 1 мая старого стиля; Неделя жен-мироносиц).

Лит. : Джанашвили М. Г. Царица Тамар. Тифлис, 1900; История и восхваление венценосцев / Пер., предисл., примеч. К. С. Кекелидзе. Тбилиси, 1954; Жизнь царицы цариц Тамар / Пер., введ. В. Д. Дондуа. Тбилиси, 1985; Очерки истории Грузии. Т. III. Тбилиси, 2002. А. А. Ганич .