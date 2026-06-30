ТАМАНСКИЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ МУЗЕЙ

Таманский музейный комплекс Указом Президента РФ № 176 от 20.02.1995 года вошел в перечень объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения.

Музейный комплекс включает в себя три отдельных объекта: городище «Гермонасса-Тмутаракань», археологический музей и Дом-музей М.Ю. Лермонтова. Таманское городище «Гермонасса-Тмутаракань» - один из уникальнейших и единственный в своем роде памятник древности на юге России, Постановлением Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 года № 1327 поставлен под государственную охрану республиканской категории, постановлением правительства Мин. культуры РФ № 12 от 19.12.1990 года отнесен к историческим населенным местам Российской Федерации.

Особенность городища в том, что на протяжении 25 веков жизнь здесь никогда не прекращалась. Материальные остатки всех этносов, проживавших здесь с VI века до н.э. по XVIII век, образуют культурные напластования, достигающие 12 метров, а местами 14 метров в глубину.

Таманское городище является одним из интереснейших памятников глубокой древности на Тамани. Многолетние археологические исследования и письменные источники древних авторов, начиная с древнегреческих историков-путешественников Геродота, Страбона, Плиния Старшего позволяют ученым воссоздать историю Таманского городища и идентифицировать его в нижних слоях с древним греческим городом-полисом Гермонассой - VI век до н. э. - IV век н.э., а в средних и верхних слоях с Матлукой - Таматархой в хазарский период VIII - первая половина Х веков, Тмутараканью - столицей древнерусского княжества - вторая половина Х-ХI веков, Матархой в половецкий период - ХII - первая половина ХIII веков, Матрикой - в татарский период - середина ХIII - начало ХIV веков , Матрегой - в генуэзский период - ХIV-ХV века.

В ХV-ХVIII веках здесь хозяйничали турки и на месте разрушенного города основали свою крепость Хункала (позже русская Тамань). В ХVIII веке эта древняя русская земля вновь стала принадлежать России в результате победы в первой русско-турецкой войне. В 1792 году сюда переселились запорожские казаки, навсегда охраняя эти земли для России.

Археологический музей был создан в Тамани в 1975 году на базе городища «Гермонасса-Тмутаракань». В 1977 году состоялось открытие небольшой археологической экспозиции, в основу которой были положены материалы из раскопок Таманского городища, проводимых А.К. Коровиной - заведующий античным сектором ГМИИ имени А.С. Пушкина города Москва.

В 1988 году была открыта новая экспозиция «Археологические памятники Таманского полуострова», в обновленном здании, проектное решение которого было выполнено Санкт-Петербургскими архитекторами В. Гавриловым и З. Хохоевой. Музей условно разделен на два экспозиционных зала.

В одном посетители знакомятся с историей археологических исследований и памятниками культуры, быта и религии Таманского городища VI века до н.э. - середины XVIII века. В другом - с историей древних городов-полисов и греков-переселенцев, обосновавшихся на Таманском полуострове с первой половины VI века до н.э.

Археологический музей объединяет вокруг себя все экспедиции, работающие летом на территории Таманского полуострова в научно-исследовательском направлении. По праву Таманский археологический музей является центром историко-археологических научных исследований ученых России.

Ежегодно в фонды Таманского музея поступают коллекции из раскопок Фанагории, Гермонассы - Тмутаракани, Патрея, Кеп, Ильичевского памятника, мыса Рубан, Приазовского, с поселений Волна-1, Волна-2, Артющенко-1, Артющенко-2, Вышестеблиевская (памятники исследуются Кузнецовым В.Д., Финогеновой С.И., Устаевой Э.Р., Николаевой Э.Я. Абрамовым А.П., Завойкиным А.А., Сударевым Н.А., С.Л. Соловьевым, Ю.Б. Виноградовым, С. Кашаевым и другими.). Коллекции содержат в себе прекрасные находки в экспозиционном отношении: терракоту, лекифы, чернолаковую керамику, монеты, печати, амфорный материал и прочее.

При археологическом музее создана реставрационная лаборатория, оснащенная всем необходимым оборудованием. Дом-музей М.Ю. Лермонтова был открыт 22 октября 1976 года в честь пребывания поэта в Тамани в сентябре 1837 года.

В основу создания Лермонтовского музея в Тамани легла повесть М.Ю. Лермонтова «Тамань», материалы, связанные с двумя ссылками поэта на Кавказ в 1837 году и 1840 году. Сегодня Лермонтовский музей в Тамани имеет две экспозиции:

1. Мемориальный комплекс: «Подворье черноморского казака Федора Мысника», где останавливался поэт в 1837 году во время первой ссылки на Кавказ.

2. Литературная экспозиция «Лермонтов на Кубани», рассказывающая о двух посещениях М.Ю. Лермонтовым Тамани во время ссылок 1837 года и 1840 года.

Иллюстрации:

Таманский музейный комплекс (Таманский архитектурный музей имени М.Ю. Лермонтова).