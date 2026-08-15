«ТАЛИБАН»

«Талибáн» ( пушту, дари — «учащиеся медресе») — исламистское религиозно-политическое движение, признанное террористической организацией и запрещенное в России. Его первоначальное ядро сформировано в начале 1992 на территории Пакистана местными спецслужбами из молодых беженцев-пуштунов, которые покинули Афганистан в годы гражданской вой­ны, развернувшейся там после Апрельской революции 1978 и ввода советского воинского контингента. В 1992 группировки «моджахедов», свергнувшие режим Народно-демократической партии Афганистана , продолжили вооруженную борьбу уже между собой. Руководство талибов во главе с муллой Мухаммадом Омаром объявило своими целями установление в стране мира и верховенства законов шариата. Вступив в Афганистан и сделав своей базой Кандагар , они в 1994 объявили вой­ну правительству моджахедов, в 1996 захватили Кабул и объявили о создании Исламского эмирата Афганистан. Взяв под конт­роль большинство провинций страны, руководство талибов военно-полицейскими мерами принуждало население к строгому соблюдению норм шариата, искореняя все светские установления в быту и культуре. Это привело к политической изоляции и экономической блокаде режима, официально признанного лишь Пакистаном и ОАЭ. После терактов 11 сентября 2001 правительство США потребовало от руководства Т. выдачи нашедшего убежище в Афганистане главы аль- Каиды (признана террористической в соответствии с законодательством РФ) Усамы Бен Ладена. Их отказ выполнить ультиматум стал поводом к военному вторжению США и их союзников в Афганистан (операция «Несокрушимая свобода») с целью смены там правящего режима. Силы западной коалиции, поддержанные формированиями Северного альянса, свергли правительство талибов и вынудили их уйти в Пакистан. Позднее многие из них вернулись и возобновили борьбу за власть. Учрежденный при поддержке размещенных в Афганистане сил западной коалиции режим президентов Х. Карзая и А. Гани, не сумев прекратить внутренние конфликты и восстановить хозяйство страны, терял авторитет. Он был свергнут талибами, снова захватившими большую часть Афганистана и вошедшими 15 августа 2021 в Кабул, практически не встретив сопротивления. Остатки военного контингента США были спешно эвакуированы. Руководство Т. вновь провозгласило Афганистан Исламским эмиратом. Режим талибов до настоящего времени не признан ни одним государством-членом ООН.

Лит. : Марсден П. Талибан: Вой­на и религия в Афганистане. М., 2002; Шашок Л. А. Эволюция радикального исламского движения «Талибан» от основания до наших дней // Этносоциум. 2020. № 12. C. 106–110; Giustozzi A. The Taliban at War 2001–2021. Oxford, 2022. В. Н. Зайцев .