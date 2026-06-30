ТАКСИС (букв. «порядок»)

Основное понятие жизненной философии и мировоззрения византийцев.

Будучи гармонической субординацией различных институтов, из которых состоял государственный организм, таксис в глазах ромеев являлся отражением боговдохновенного плана, своеобразной проекцией небесного божественного устройства. За пределами «богоспасаемой империи» таксис существовал в виде иерархии варварских стран (см. Византийская дипломатия).

Восприятие таксиса в качестве «великого порядка» обуславливало представление о любых его изменениях как об отклонении от вековечного строя, т.е. о беспорядке, характерном лишь для дикарей. В этой связи принципиальное значение приобретала идея об избранничестве ромейского (римского) народа. Византийское общество считало себя постоянной структурой и расценивало собственный режим как идеальный, а социальные катаклизмы, которые его подтачивали, проистекавшими не вследствие изъянов хозяйственно-административного аппарата, а в результате злоупотреблений со стороны отдельных носителей власти. Больше того, все реформы, независимо от их целей и итогов, проходили под консервативным лозунгом очищения, реставрации старого уклада.

В то же время ярко выраженный традиционализм византийцев, помноженный на зарегулированность в рамках бесчисленных ритуалов, провоцировал стихийные перемены, которые нередко инициировал не центр. Даже всеобщий хранитель устоев – император – становился таковым не по факту рождения, а благодаря особой церемонии: церемониал оказывался сильнее родства. Иными словами, прочно укоренившаяся мысль о таксисе как о незыблемой ценности и любых новациях как о тяжелом грехе, непростительном для всех, включая василевса, делала из императоров настоящих рабов традиций вплоть до того, что и в случае крайней необходимости они были вынуждены ограничиваться только полумерами и избегать решительных преобразований общественно-экономической системы.

Автор статьи: А. Н. Слядзь