ТАКЭДА

Такэ́да — известный японский военный дом XII–XVI вв. Происходил от Минамото Ёсимицу (1045–1127), потомка ветви Сэйва-Гэндзи, известного также как Синра Сабуро. Фамилия Т. происходит от одноименного места в провинции Каи (ныне преф. Яманаси), служившего резиденцией Такэда Нобуёси (1128–1186), пра­внуку Ёсимицу. Наиболее известна ветвь Т. из провинции Каи: представители рода занимали должность ее военного губернатора (сюго) на протяжении большей части периодов Камакура (1185–1333) и Муромати (1333–1573). Род был близок к уничтожению, когда его глава Нобумицу (?–1417) принял сторону Уэсуги Дзэнсю в его восстании против наместника бакуфу Асикага Мотиудзи (1398–1439) в 1416–1417 и погиб. Однако в 1438 его наследнику Нобусигэ (1386–1450) удалось вернуться в родную провинцию, оказав помощь бакуфу в усмирении поднявшего мятеж Мотиудзи. Выстояв в противостоянии с соседними военными домами Имагава и Ходзё, положение дома окончательно укрепил Такэда Нобутора (1498–1574), при котором Т. фактически стали удельными правителями ( даймё ) провинции Каи. Наивысшего могущества дом Т. достиг в правление Такэда Сингэн (1521–1573), унаследовавшего главенство в 1541. Сингэн распространил власть дома на большую часть провинции Синано (ныне преф. Нагано) и прославился полководческим талантом в ходе серии сражений при Каванакадзима со своим заклятым противником Уэсуги Кэнсин в 1553–1564, а к концу жизни подчинил также провинции Суруга и Тотоми (преф. Сидзуока) и ряд уездов провинций Кодзукэ (преф. Гумма), Мино и Хида (преф. Гифу). Вскоре после смерти Сингэн дом Т. пал, когда в 1582 его сын Кацуёри (1546–1582) был побежден объединителем Японии Ода Нобунага .

Помимо Т. из Каи существовали и другие ветви рода. Наиболее известны Т. из провинции Аки (ныне запад преф. Хиросима), возглавлявшие ее как военные губернаторы в 1336–1520, а также Т. из провинции Вакаса (ныне юг преф. Фукуи), контролировавшие ее в 1440–1568. По одной из версий, к линии Т. из Вакаса принадлежал также Такэда Нобухиро (1434–1499), который в 1454 перебрался на Хоккайдо и в 1457 одержал победу в вой­не с айнским вождем Косамаином. В результате Нобухиро объединил под своей властью японцев в южной части острова и положил начало дому князей Какидзаки, впоследствии переименованном в Мацумаэ и контролировавшем торговлю с айнами до XIX в.

Лит. : Полхов С. А. Законодательные уложения сэнгоку даймё: Исследования и переводы. М., 2015; Его же. Представления о суде, законе и справедливости в «Коёгункан» // Вестник Института востоковедения РАН. 2018. № 6. С. 49–59. В. В. Щепкин .