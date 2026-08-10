ТАИЛАНД

Таилáнд (Королевство Таиланд) — страна в Юго-Вост. Азии, расположена в центре п-ова Индокитай. Граничит на юго-востоке с Камбоджей, на востоке и северо-востоке с Лаосом, на северо-западе и западе с Мьянмой, на юге с Малайзией. Площадь — 513 115 кв. км. Численность населения — 71,6 млн человек (2022). Столица — Бангкок (Крунгтхеп), самый крупный город страны (11 млн жителей). Во втором по численности населения городе — Чиангмае проживает не более 300 тыс. человек. Национальный состав населения не отражен в официальной демографической статистике. По оценочным данным, большинство населения составляют тайцы (75 %), на втором месте — китайское население (14 %). Около 3–4 % населения — малайцы, 1 % — кхмеры, остальные — вьетнамцы, выходцы из Индии, Пакистана и малочисленные представители горных народов. Всего в Т. насчитывают около 40 этнических групп. По официальным данным, подавляющее большинство населения — 90 % исповедует буддизм , около 9 % — ислам , 0,7 % — христианство , 0,2 % относятся к другим конфессиональным группам.

Современная политическая система Т. представляет собой сочетание парламентской демократии и конституционной монархии. Главой государства является король. Он обладает верховной властью в стране и осуществляет законодательную власть через Национальную ассамблею, исполнительную — через Кабинет министров, судебную — через систему судов.

Национальная ассамблея включает сенат (250 членов) и палату представителей (500 депутатов). Сенаторы назначаются королем за особые заслуги, палата представителей формируется на выборной основе. 400 депутатов избираются по избирательным округам, 100 — по партийным спискам. В избрании премьера участвуют обе палаты. При отсутствии консенсуса премьер может быть назначен королем.

Т. до начала XX в. Тайские народы не являются автохтонным населением Т. Миграция тайцев на Индокитай из районов южного Китая началась в первых веках нашей эры. По мере продвижения тайские народы усваивали те традиции социальной организации и государственного устройства, которые были характерны для существовавших на этой территории более развитых обществ.

Данные археологии позволяют отнести появление человека со­временного вида на территории Т. к позднему палеолиту. В провинции Краби (памятник датируется в диапазоне 38–27 тыс. лет назад) и Мэхонгсон (возраст нижних слоев — около 40/35 тыс. лет) обнаружены следы первых поселений. В позднем плейстоцене — раннем голоцене территория Т. входила в ареал распространения культурной общности Хоабинь (около 20–8 тыс. лет назад). Носители культуры Хоабинь были охотниками и собирателями, селились преимущественно в пещерах. Переход к неолиту состоялся приблизительно к концу III тысячелетия до н. э. Известные поселения древних земледельцев расположены в равнинных частях страны: в провинции Накхонратчасима, Удонтхани, Лопбури. Основа хозяйства — рисоводство, привнесенное, вероятно, переселенцами с территории современного Китая. Ранние свидетельства использования металла в регионе относятся к концу II тысячелетия до н. э. Наряду с поселениями, в которых люди жили еще с неолита, появляются новые центры вблизи мест добычи медной руды — в провинции Лей и Лопбури.

Начало железного века в регионе относят к середине I тысячелетия до н. э. Переход к использованию железа сопровождался ростом населения, освоением новых территорий, усложнением социальной структуры древних обществ и зарождением государства.

Ранние очаги государственности возникают в первых веках нашей эры в прибрежных районах Сиамского (Тайского) залива, в бассейне рек Кхвеяй, Меклонг, на перешейке Кра, т. е. в местах наиболее интенсивных контактов с внешним миром, прежде всего с Индией. Этим определялось значительное культурно-политическое и экономическое влияние Индии на характер их развития.

На основании античных трудов по географии ЮВА, китайских и индийских источников, а также материалов археологических находок известны некоторые данные о политической истории, государственном устройстве и культуре первых государств полисного типа на территории Малаккского п-ова: Пхан-пхан (Пан-пан), Тамбарлинга, Лангкасука. С точки зрения этнического состава, вероятно, население представляло собой смешение малайского и индийского субстрата. В материковой части территории современного Т. те же источники локализуют ряд ранних государств с преобладанием монского населения: Дунсун (Дуньсунь), Таккола, Читу, Кхотрабун. К V–VI вв. в районе реки Меклонг возникает государство Дваравати с политическим центром в Накхонпатхоме, затем в Лавапуре (Лопбури). К XI в. Дваравати оказалось в вассальной зависимости от Анкорской империи. Еще один монский центр возник в районе современного Лампхуна. Согласно летописи о принцессе Тямтхеви, дочери монского правителя Лопбури, приблизительно в VII в. она вывела туда население и основала государство Харипунчай, которое сохранило независимость от кхмеров, но в XIII в. было завоевано Менграем, основателем тайского государства Ланна (Чиангмай) в Северном Т.

Процесс зарождения тайского этноса и история его миграции в Индокитай практически не изучены. В национальной таиландской историографии существует несколько версий происхождения и продвижения тайских народов в место их современного расселения. Наиболее популярная из них заключается в том, что тайские народы сформировались в районе современной провинции Сычуань (КНР), а затем мигрировали в Индокитай и Южн. Азию. В настоящее время народы тай-кадайской группы проживают не только в Т. и Лаосе, но и в Южн. Китае, Индии, Вьетнаме, Мьянме.

Постепенное продвижение тайских народов на территорию современного Т. в поисках свободных плодородных земель, которое началось, по-видимому, в первых веках нашей эры, происходило небольшими группами. К этому времени тайские народы были знакомы с поливным рисоводством и знали технику создания оросительных сооружений. Возможно, тайцы уже имели опыт государственного устройства, однако прямых подтверждений этому нет. Существует предположение, что государство Наньчжао в Юньнани было создано тайскими правителями, которые потом были отстранены от власти китайцами.

В I в. н. э. тайские народы уже заселили бассейн р. Кок. Первым княжеством на территории Т., которое основал князь Сингханават предположительно в V в., считается Йонок или Юан в районе современного Чианграя. Более крупным объединением тайских народов являлось княжество Нген Йанг (в районе Чиангсена), правители которого стали прародителями династии государства Ланна (Чиангмай).

В XIII в. миграция тайских народов приобрела массовый характер из-за нашествия монголов . По мере их продвижения в долину р. Тяопхрайи происходило смешение таи с местным населением и постепенное повышение доли тайского субстрата на монских землях. Некоторые тайские князья стали правителями монских укрепленных центров и в условиях ослабления Ангкорской империи перестали подчиняться кхмерам. В 1238 тайские князья Пха Мыанг (правитель Рата и сын правителя Сукхотхая) и Бан Кланг Хау (правитель Банйанга) отразили попытку кхмеров восстановить власть над Сукхотхаем. Эта победа ознаменовала создание тайского государства Сукхотхай, которое официальная таиландская историография считает началом истории Т.

Впервые о Сукхотхае как первом тайском независимом государстве заговорил король Монгкут в середине XIX в. при встрече с английской дипломатической миссией. Информация о нем была основана на найденной ранее Монгутом так называемой стеле Рамы Кхамхенга, аутентичность которой до сих пор вызывает сомнения. Тем не менее, Сукхотхай считается первым национальным государством и «золотым веком» тайской истории. Согласно официальной версии, Сукхотхай просуществовал до 1438, когда он был поглощен тайским государством Аютия (Айуттхайа). Расцвет Сукхотхая пришелся на правление Рамы Кхамхенга ( Рамкхангенга , 1279–1298), который считается основоположником исконно тайской государственности. В основе его лежало сочетание древних культов тайских народов и буддийских представлений о власти, которые были заимствованы у монов. Монарх представал прежде всего как вождь, военный лидер, патриархальный правитель, отец народа (пхо кхун). В то же время буддизм тхеравады привнес представление о морально-этическом превосходстве монарха.

При Раме Кхамхенге территория Сукхотхая занимала большую часть Индокитая и простиралась до Сингапура. При его преемниках государство постепенно пришло в упадок, однако благодаря религиозной деятельности правителей долгое время оставалось важным буддийским центром. Выдающиеся успехи в области укрепления буддизма принадлежат внуку Рамы Кхамхенга — Ли Тхаю (1347–1368), который уже при жизни получил титул махатхаммарача (великий царь дхармы). Он был знатоком вед и брахманистской философии, а также изучал буддийские канонические тексты. Ли Тхай не только практически воплотил идеал праведного правителя, но и создал на основе палийского канона всеобъемлющий космологический трактат «Трайпхумкхатха» («История трех миров»). Это произведение оказало огромное влияние на становление буддийского мировоззрения тайцев.

В настоящее время официальный взгляд на место Сукхотхая в тайской истории подвергается сомнению. Ряд современных исследователей высказывают мнение, что Сукхотхай никогда не достигал такого величия, какое ему приписывает официальная историография. Тем не менее, история Сукхотхая иллюстрирует процесс формирования тайской государственности на основе освоения и подчинения тайскими народами монских земель, усвоения ими более сложных норм общественного порядка и государственного устройства и использования более эффективных методов ведения хозяйства.

Дальнейшее развитие тайской государственности связано с появлением в середине XIV в. нового политического центра Аютии, в среднем течении р. Тяопхрайи. Аютия, как и Сукхотхай, была построена монами. Причины ее превращения в столицу нового тайского государства не совсем ясны, так как в этом районе существовали более крупные центры, как Лопбури и Супханбури. Нет ясности и в происхождении основателя Аютии. Существуют различные версии, в том числе о его монских, китайских корнях, а также связях с северной тайской династией. Согласно официальной версии, история Аютии начинается с 1350, когда князь Утхонг, правитель Утхонга, известный позднее под именем Раматхибоди I , вывел население, спасая его от эпидемии, и основал новое государство Аютия, которое просуществовало до 1767.

Раматхибоди I (1350–1369) законодательно оформил основы государственного управления, создал административно-бюрократический аппарат, закрепил социальное деление, ввел систему налогообложения, упорядочил аграрные отношения, в том числе установил верховную собственность на землю и право свободного использования земли для обработки. Во время его правления начала формироваться территория государства и административная структура на основе принципов буддийской космологии или системы «круга земель-мыангов», статус которых определялся расположением по отношению к столице. В результате военной экспансии и династических союзов к концу жизни Раматхибоди I территория Аютии включала земли бассейна Тяопхрайи, часть Малаккского п-ова, имела выход к Андаманскому морю. В обосновании верховной власти определяющими стали буддийские каноны — представления о праведном правителе чакравартине (тякрапхат), получившем наибольшее количество заслуг и правившем в соответствии с высшими законами дхармы дхармарадже (тхаммарат). В экономическом плане шло интенсивное развитие рисоводческого хозяйства в районе среднего течения Тяопхрайи с использованием более эффективных способов агротехники и ирригации и расширение внешнеторговых связей.

К XV в. модель управления, созданная на раннем этапе, уже не соответствовала изменившимся условиям, так как по мере расширения территории она начала терять устойчивость. К экспансии на Север (Чиангмай, Сукхотхай) и Юг (малайские султанаты) прибавилось продвижение в Камбоджу и Корат. Отсутствие реальных рычагов управления периферией не в состоянии было обеспечить лояльность королю правителей земель, удаленных от центра. Король Боромотрайлоконат, или Трайлок (1448–1488) значительно модернизировал систему. Реформы проводились под сильным влиянием кхмерской политической и духовной культуры, чему способствовал захват его отцом в 1431 Ангкора и вывод населения в Аютию. С помощью кхмерских брахманов Трайлок организовал систему ведомств-кромов, построенных на территориально-отраслевом принципе и ввел единую как для бюрократического аппарата, так и всего населения иерархическую социальную систему сакдина (дословно статус-земля), согласно которой положение человека в обществе определялось размером земельного участка, который мог находиться в его пользовании или управлении (от 25 до 100 000 рай). Принадлежность к аппарату управления начиналась с сакдина в 400 рай. Кроме земли существовали и другие показатели социального статуса (титул, должность, имя). Внутри иерархии отношения между людьми строились не столько на основе формального соподчинения, сколько на предоставлении взаимных услуг или системе патрон-клиент. Это создавало устойчивость административно-бюрократической структуры и обеспечивало стабильность общества. Еще одним важным шагом в централизации власти можно считать укрепление института монархии. Этическое превосходство правителя на основе буддийских представлений, которое играло символическую интеграционную роль, не обеспечивало структурную целостность системы. Трайлок принял кхмерскую концепцию бога-царя девараджи (тхеварат), которая основывалась на представлении о божественном происхождении верховной власти. Модернизированная таким образом модель государственного устройства была зафиксирована в XV в. своде законов. Однако привнесенные элементы кхмерского культа не оказались решающими, а были инкорпорированы в комплекс представлений о власти, где на первый план выступали традиционные принципы — идеи морально-этического авторитета монарха. Культ девараджи скорее изменил атрибутику и церемониал королевской власти — ритуалы, связанные с королевской властью, стали выполнять придворные брахманы, значительно усложнились правила дворцового этикета, был разработан специальный язык — ратчасап для обращения к лицам королевского происхождения. При этом Трайлок был ревностным буддистом и знатоком драхмы. Этим можно объяснить его усилия поглотить Сукхотхай, который считался важным буддийским центром, и перенос столицы из Аютии в Пхитсанулок, бывший сукхотхайский город. В результате Трайлок создал очень устойчивую модель государства, которая практически без изменений просуществовала до конца XIX в. Это укрепило его экономические позиции, повысило налоговые поступления и возможности внешней торговли под контролем казны, в виде монополии на торговлю наиболее прибыльными товарами. География торговых связей Аютии простиралась от Ближнего Востока до Японии. К XVI в. Аютия стала важным центром международной торговли, а в самом городе появились землячества купцов разных стран. Население столицы достигало 1 млн человек.

Развитие Аютии в этот период происходило в очень благоприятных условиях при отсутствии сильных государств в регионе, которые могли бы представлять для нее угрозу. Однако в XVI в. такие угрозы появились в связи с наступлением европейских держав и экспансией бирманских государств. Поначалу западные страны действовали мирным путем, но по мере укрепления своих позиций, как правило, переходили к агрессивным действиям, имея явное превосходство в военной силе. Первыми европейцами в Аютии были португальские купцы и миссионеры. После захвата Малакки (1511) в Аютию прибыл португальский посол Дуарте Фернандес и основал португальские фактории в Аютии. От них тайцы стали получать огнестрельное оружие. Кроме того, португальцев нанимали в качестве дворцовой охраны.

Вторжение бирманцев в Аютию началось в 1549. В 1563 им удалось взять столицу. После ее повторного захвата в 1569 почти все население столицы, в том числе королевская семья, было угнано, страна разграблена и поставлена в зависимость от Бирмы. Однако после возвращения из плена наследный принц Наресуан начал борьбу против бирманцев и к 1584 освободился от их власти.

Став королем, Наресуан (1590–1605) восстановил и преумножил территорию страны, восстановил ее экономическое положение. Однако с этого времени бирманцы постоянно представляли угрозу для Аютии.

«Европейский фактор» проявился в полной мере в XVII в. На смену Португалии, утратившей позиции в регионе, пришли Голландия, Англия и Франция. Интересы Голландии и Англии представляли их Ост-Индские компании. Английская Ост-Индская компания обосновалась в Аютии в 1600, Нидерландская — в 1602. Периодически английские фактории, которые сотрясали финансовые скандалы, закрывались и открывались вновь. При этом англичане охотно поступали на службу к тайскому королю. Например, комендантом крепости Мергуи на Андаманском побережье и губернатором мыанга (провинции) Мергуи были англичане. В 1686 в результате антианглийского восстания местного населения в Мергуи англичане практически свернули деятельность в Аютии. Нидерландская Ост-Индская компания была более успешной. Благодаря помощи тайцам против португальцев, а также поддержке в борьбе за трон Прасат Тхонгу (1629–1656), голландцы получили значительные преференции в торговых делах, в частности практически монопольное право на поставку шкур в Японию. Этот вид торговли гарантированно приносил около 200 % прибыли голландцам. Король Нарай (1656–1688) также вначале поддерживал голландцев, но по мере обострения отношений с ними стал больше ориентироваться на Францию.

Она оказалась последней европейской страной, появившейся в Аютии (1660-е). Францию не интересовала торговля, для нее приоритетными были задачи распространения христианской веры и укрепления политических позиций в регионе. Нарай очень благоволил французам и проявлял большой интерес к христианству, что было ошибочно истолковано католическими миссионерами как готовность принять их веру. История отношений между Аютией и Францией довольно непродолжительна, насчитывает около 20 лет, но по степени интенсивности превосходит отношения со всеми другими западными странами. Это был период активной деятельности французских дипломатов, миссионеров, торговцев, военных и технических специалистов в различных областях, а также путешественников. Хронология взаимоотношений за период с 1662 (появление первых французов в стране) по 1688 (их изгнание) выглядит следующим образом: 1681, 1684, 1686 — посольства Аютии во Францию; 1685, 1687 — посольства Франции в Аютию; 1673 — прибытие в Аютию представителя французской Ост-Индской компании; 1662, 1664, 1669, 1677, 1682, 1685 — прибытие католических миссионеров и иезуитов; 1688 — тайская миссия в Париж и Рим.

Как и в случае с другими европейскими странами, французская сторона вскоре перешла к агрессивным действиям. В 1687 в устье Тяопхрайи появилась французская эскадра. По их требованию французские вой­ска были дислоцированы в Бангкоке и Мергуи. Тем временем во Франции началась подготовка к военной экспедиции в Аютию. Благоволительное отношение Нарая к французам вы­звало недовольство в различных слоях тайского общества. В результате союза аристократии, буддийской сангхи, служилых слоев и мусульманской торговой общины в 1688 в столице вспыхнули волнения, Нарай был отстранен от власти, французы изгнаны из страны. Вскоре все европейцы покинули Аютию, страна практически на сто лет прекратила контакты с западными странами.

После «закрытия» Аютия утратила положение центра международной торговли, что значительно сократило поступления казны и ослабило центральную власть. Однако со временем негативные последствия изоляции были компенсированы активизацией отношений с Китаем, что дало возможность стабилизировать внутреннее положение. В целом 1-я половина XVIII в. была относительно спокойной для страны, за исключением военных столкновений с Камбоджей. Правление короля Боромакота (1733–1758) считается временем наивысшего расцвета Аютии, ее «золотым веком», а благодаря религиозной деятельности короля она стала признанным в регионе центром тхеравадского буддизма. Однако во второй половине века ситуация вновь изменилась. В 1759 бирманские вой­ска захватили тайские земли на Андаманском побережье и попытались взять столицу. Новое вторжение Бирмы в 1765 и длительная осада Аютии завершились ее падением в 1767. Город был практически уничтожен, его население выведено, король пропал.

Освободительную борьбу возглавил высокопоставленный сановник Таксин , китаец по происхождению. Благодаря финансовой поддержке китайской общины он смог собрать вой­ско и восстановить независимость страны. В 1767 он основал новую столицу в Тхонбури и провозгласил себя королем. Довольно быстро Таксин смог не только восстановить территориальную целостность страны, но и присоединил Чиангмай (Ланну) и лаосские княжества. Однако недовольство его политикой со стороны аристократии и буддийской сангхи стоило ему трона и жизни. В результате свержения Таксина в 1782 королем был провозглашен командующий вой­сками Тяо Прайя Чакри, позже получивший имя Рама I (1782—1789), а столица перенесена в Бангкок, который получил название из 72 слов или в кратком варианте Крунгтхеп Маханакхон (город богов, Великий город). Государство раннебангкокского периода стало именоваться Раттанакосин по названию острова, на котором началось строительство королевского дворца.

Король Рама I продолжил завоевательные походы и расширил территорию за счет кхмерских земель и малайских султанатов Юга. Он восстановил разрушенную бирманцами систему управления и реставрировал монархию, возродив традиционные буддийские представления тайцев о верховной власти и отказавшись от идеи ее божественной сущности. Влиянием кхмерской идеи о дева-раджи правящие круги объясняли падение Аютии.

В начале XIX в. страна переживала подъем. Правление Рамы II (1809–1824) было одним из самых мирных в истории. Однако уже в 1820-х появляются внешние угрозы, и они становятся основной заботой Рамы III (1824–1851). С одной из них — бирманцами — ему, еще будучи принцем, удалось справиться относительно быстро, так как Бирма вскоре сама стала объектом завоевания со стороны Англии. Противостоять натиску европейских держав оказалось значительно сложнее. Особенно настойчиво действовали англичане. Их первый после почти столетнего перерыва визит состоялся в 1822. Англичане потребовали предоставить им полную свободу торговли. С тайской стороны переговоры вел будущий король Рама III, непримиримый противник каких-либо уступок Западу. Эту же позицию он успешно отстаивал, став королем. Все попытки англичан, затем американцев добиться особых прав на ведение торговли не увенчались успехом.

Король Рама IV , Монгкут (1851–1868), придерживался противоположных взглядов на отношения с западными державами. После смерти отца короля Рамы II именно он должен быть наследовать трон, но во дворце поддержали кандидатуру его брата, более опытного в государственных делах. Монгкут принял постриг и 27 лет провел в монастыре. За эти годы он реорганизовал сангху и унифицировал буддийский канон. Помимо буддийского образования с помощью французских католических миссионеров он получил разнообразные знания, что позволило ему выйти за рамки традиционного мировоззрения. Его позиция состояла в том, что тайское государство не выстоит при прямом столкновении с Западом, поэтому оно вынуждено идти на уступки, но при этом должно укрепить себя изнутри. Во время своего правления Монгкут начал создавать национальное государство, единство которого должен был обеспечить буддизм. В 1855 он подписал договор с англичанами о предоставлении им режима наибольшего благоприятствования. Позже подобные договоры были подписаны с другими европейскими странами. В договорах страна была впервые официально названа Сиамом, как она давно была известна в мире.

Его сын Рама V , Чулалонгкорн (1853–1910), который получил разностороннее образование, продолжил реформировать страну. При этом модернизация происходила как вестернизация, то есть движение в сторону западной модели развития. Чулалонгкорн осуществил при активном участии западных советников ряд реформ, цель которых состояла в трансформации сохранявшейся веками традиционной системы управления, основанной на принципе соподчинения земель-мыангов, создании национального государства и кардинальном изменении его экономических, административных, правовых основ. Реформы способствовали укреплению монархической власти, которая приобрела абсолютистский характер. Под влиянием западных идей король стал рассматриваться как признанный и несменяемый национальный лидер, просвещенный правитель, лояльность к которому была идентична лояльности нации и государству.

Благодаря реформам и гибкой политике Сиаму, единственной стране в регионе, удалось сохранить политический суверенитет. По мере создания колониальных владений Англии и Франции в Индокитае интересы обеих держав столкнулись в притязаниях на территории тайского государства. При посредничестве России, поддержавшей Сиам благодаря дружбе Чулалонгкорна и Николая II , между английской и французской стороной было достигнуто соглашение о разделе сфер влияния и сохранении Сиама как буферного государства. Однако при этом Сиам потерял около трети своих владений — вынужден был уступить ряд малайских княжеств Англии, несколько кхмерских провинций и все левобережье Меконга Франции.

Преемники Рамы V утратили инициативу в модернизационных процессах. Оба его сына Вачиравуд ( Рама VI , 1910—1925) и Прачатхипхок (Рама VII, 1925—1935) не решились на реформирование политической сферы, хотя изменившееся в результате социально-экономических реформ общество было недовольно сохранявшимся засильем традиционной аристократии на ключевых постах в системе управления страной. К тому же возросла политическая активность этнических китайцев, которые массово прибывали в страну весь XIX в. и к этому времени составили значительную часть населения столицы.

Кроме того, мировой кризис (1929—1932) продемонстрировал неспособность правительства справиться с его негативными последствиями для экономики страны.

Т. в XX в. С начала XX в. в тайском обществе стали раздаваться требования введения конституции и ограничения власти монарха. Король Прачатхипок готовил введение конституции по случаю 250-летия династии Чакри, но не успел этого сделать, и конституционная монархия была установлена в результате государственного переворота 1932. Его совершила группа офицеров и гражданских чиновников, которые получили образование в европейских странах и входили в состав первой в стране политической организации «Кхана ратсадон» (Народная группа).

Изменение политического строя привело к значительному ослаблению королевской власти и отстранению верхушки аристократической элиты от вопросов управления. В результате в 1935 король Прачатхипок отрекся от престола, и на трон был приглашен принц Ананда Махидон (Рама VIII) из побочной линии королевской семьи.

Пришедшая к власти в 1938 военная группировка во главе с Пхибунсонгкхарамом положила начало военным режимам, которые сохранялись в стране с некоторыми перерывами до 1980-х.

Пхибунсонгкхрам, который в ­1920-х учился во Франции, был членом «Кхана ратсадон», принимал участие в перевороте 1932, являлся сторонником западной модели политического устройства. Основными направлениями его внутренней политики было создание сильного милитаризированного государства, по примеру фашистской Италии, на основе тайского национализма и антикитаизма. По инициативе Пхибуна в 1939 страна была переименована в Т. Во внешнем плане Пхибун ориентировался на союз с Японией и провозгласил возвращение «потерянных» территорий. C помощью Японии Т. удалось вернуть часть лаосских и кхмерских земель.

В декабре 1941 Япония вторглась на территорию Т. и вынудила Т. выступить ее союзником. Несмотря на довольно мирный характер взаимодействия японских вой­ск и населения, в стране происходил рост антияпонских настроений. В США и Англии в это время шла подготовка отрядов «Сери тхай» (Свободные таи), которые должны были выступить против японских вой­ск. В 1944 Пхибун был отстранен от власти.

В августе 1945 таиландское правительство направило союзным державам обращение, в котором объявление вой­ны Англии и Франции было аннулировано как сделанное под давлением. В 1946 Т. при поддержке США был принят в ООН.

В стране начались либеральные перемены. Действовали гражданские правительства, были восстановлены демократические институты, разрешены политические партии, в январе 1946 проведены выборы в парламент, принята новая конституция. За довольно короткое время в Т. появился целый ряд политических партий, в том числе и партии леворадикального толка.

Однако гражданские силы оказались не в состоянии решить назревшие проблемы и не смогли удержаться у власти. В то же время опасения распространения в Т. леворадикальных идей консолидировали военно-бюрократические группировки. Этому же способствовало и убийство при невыясненных обстоятельствах в июне 1946 вернувшегося после учебы в Швейцарии короля Ананды Махидона.

В 1947 был совершен военный переворот. Во внешней политике это был период сближения с США, участия Т. в «холодной вой­не» в регионе, в военных блоках (СЕАТО) и военных конфликтах (Корейская вой­на, вой­на в Индокитае).

Несмотря на ожесточенную борьбу между различными военно-бюрократическими группировками военные режимы этих лет в целом характеризовались относительной стабильностью, которую обеспечивали сильные лидеры. В 1948–1957 таким лидером был Пхибунсонгкхрам, в 1959–1963 — Сарит Тханарат, в 1963–1973 — Тханом Киттикатьон.

В отличие от Пхибуна, который был сторонником западной модели, Сарит Тханарат, а затем и Тханом Киттикатьон, получившие образование на родине и не принимавшие участия в антимонархических действиях, склонялись к традиционным ценностям. Основой государственной власти они считали институт монархии и всячески способствовали его усилению.

После отречения в 1935 короля Прачатхипока (Рамы VII) значение королевской власти значительно ослабло. Только после возращения в 1951 из Швейцарии на родину Пхумипхона Адульядета, взошедшего на престол после смерти брата под именем Рамы IX (1946–2016) , авторитет монарха стал расти. В обществе укоренялся образ идеального правителя, действовавшего на основании традиционных буддийских принципов королевской власти, заложенных еще в период образования первых тайских государств.

Возращение к власти военно-бюрократической элиты было поддержано США, которые видели в королевстве союзника в борьбе с коммунизмом в регионе и нуждались в стабильной власти в Т. США также помогли восстановить пострадавшую во время вой­ны экономику. С конца 1940-х со стороны США начались крупные финансовые вливания в таиландскую экономику как на уровне государственной помощи, так и частных инвестиций.

Широкомасштабная поддержка со стороны США и международных организаций способствовали существенным сдвигам в темпах и уровне экономического развития страны. В экономике, которая в это время носила преимущественно аграрный характер, были начаты структурные изменения, заложившие основы со­временного индустриального сектора. Это повлекло рост городов и городского населения, а также вовлечение мелких производителей в рыночные отношения.

Ускоренное развитие современных форм экономики сопровождалось значительной социальной дифференциацией, усиливало разрыв между городом и деревней, разрушало традиционные отношения в обществе. Недовольство деревенских жителей особенно в наиболее отсталых районах страны усилившимся неравенством создавало питательную среду для поддержки Коммунистической партии Таиланда (КПТ), созданной в 1942. К 1969 35 из 61 провинций, по официальным данным, были подвержены влиянию коммунистов, около 4 млн человек в них так или иначе поддерживали или сочувствовали им. В середине 1960-х начались столкновения отрядов КПТ с правительственными вой­сками. К концу 1970-х потери со стороны властей насчитывали около 2 тыс. человек, а со стороны партизан — более 2,5 тыс.

Борьба военных режимов с КПТ и с коммунистической угрозой усиливали антикоммунистические настроения, в то же время союз с США, участие Т. в вой­не против стран Индокитая, предоставление его территории для создания военных баз США и отсутствие демократических свобод порождали антиамериканизм и антимилитаризм, которые стали основой нараставших протестных выступлений в стране.

Наиболее активной оппозиционной военному режиму и союзу с США силой было студенчество. Первые выступления студентов против вой­ны в Индокитае и военного режима произошли в 1968. К началу 1970-х студенческое движение стало массовым и хорошо организованным.

Летом 1973 в Бангкоке и других городах прошли демонстрации, численность которых доходила до полумиллиона человек. 14 октября армия с применением оружия разогнала митингующих. 77 человек были убиты, около 900 ранены. Благодаря вмешательству короля удалось остановить кровопролитие. Военное правительство было отправлено в отставку. В последовавший за этими событиями период политической «оттепели» продолжался 3 года. Был восстановлен демократический строй, разрешены политические партии, принята конституция, проведены выборы. За 1973–1974 в городах произошло более 800 забастовок с требованиями повышения зарплаты и улучшения условий труда. Начались выступления крестьянства, была создана Крестьянская федерации Таиланда, объединившая более 1,5 млн человек. В середине 1970-х представители студенческого движения, крестьянства и рабочих объявили о создании тройственного союза в борьбе за социальную справедливость.

В то же время активизировался и правый спектр — появились такие организации, как «Лук сыа чау бан» («Сельские скауты»), «Навапхон» («Новая сила»), «Кратхинг дэнг» («Красные быки»), которые придерживались радикальных антикоммунистических взглядов. В их создании участвовали армия и полиция. Наблюдавшийся в эти годы всплеск антикоммунистической истерии был связан со страхом перед тем, что городские жители могут объединиться с партизанским движением в стране и с революционными движениями за ее пределами, особенно после поражения США и победы в 1975 коммунистических сил во Вьетнаме, Лаосе и Камбодже. Коммунизм провозглашался угрозой нации, монархии и религии. В антикоммунистической пропаганде активное участие стало принимать буддийское монашество. 6 октября 1976 на территории Тхаммасатского университета произошла кровавая расправа сил полиции и ультраправых боевиков над студентами. Около 50 человек (по другим источникам — более 100 человек) были убиты, 180 ранены, 8 тыс. арестованы. В этот же день военные взяли власть и объявили об отмене конституции. Были закрыты редакции периодических изданий, проведена чистка университетов, общественных организаций, запрещена любая политическая деятельность, тысячи людей брошены в тюрьму.

Антикоммунистический террор шокировал таиландское общество. Даже в среде военных зрело недовольство установившимся режимом. Группа представителей молодого поколения военных, называвшая себя по аналогии с турецкими реформаторами «младотурками» и ориентировавшаяся на новую модель государства — контролируемую демократию и государственный патернализм, освященные высоким моральным авторитетом монарха, захватили власть под лозунгом «король, народ, сангха, демократия во главе с королем».

Начавшийся с 1977 период продолжался до 1980-х и характеризовался тем, что при сохранении важнейших рычагов власти в руках военно-бюрократической элиты в стране функционировали демократические институты — проводились выборы, действовали политические партии и появившиеся в это время общественные организации.

Во внешней политике этот период был отмечен отходом от ориентирования на США и развитием региональных связей (в рамках АСЕАН), установлением дипломатических отношений с КНР, которую таиландские власти ранее рассматривали как источник распространения коммунистических идей и угрозу национальной безопасности. В 1979 состоялся первый визит премьер-министра Т. Криангсака Чаманана в СССР.

В 1980 на пост премьер-министра был назначен генерал Прем Тинсуланон , деятельность которого стала важным этапом в политическом развитии страны. Правительству Према (1980–1988) удалось решить задачу национального примирения и ликвидировать повстанческое движение. Это стало возможным благодаря амнистии 1982 участникам вооруженных выступлений под руководством КПТ и улучшению социально-экономического положения и условий жизни населения окраинных сельских районов.

Эти годы были очень успешными для экономики Т. В конце 1980-х темпы роста ВВП достигали в отдельные годы 13,5 %. Т., по оценке международных экспертов, по уровню экономического развития стал относиться к категории новых индустриальных стран (НИС).

Таиландское общество стремительно менялось. Активизировали свою деятельность политические партии и неправительственные организации. В 1988 впервые в истории Т. премьер-министром стал глава партии, набравшей наибольшее число голосов в парламенте. Влияние военных в управлении страной постепенно снижалось. В 1991 они попытались вернуть утраченные позиции и совершили переворот, который вызвал острое противодействие в обществе и закончился вооруженными столкновениями на улицах Бангкока в мае 1992.

С этого времени в развитии страны усиливались либерально-демократические тенденции, нормализовался электоральной процесс. Всеобщие выборы, приводившие к формированию правительств с соблюдением демократической процедуры, проводились в 1992, 1995 и 1996. В эти годы произошло становление гражданского общества. «Демократический транзит» завершился разработкой и принятием в 1997 (16-й по счету) конституции, наиболее демократической за всю историю существования конституционного строя в Т.

Т. в первые десятилетия XXI в. На следующих после принятия новой конституции выборах 2001 победу одержала до этого времени не известная партия «Тхай рак тхай» («Тайцы любят Таиланд», ТРТ), созданная Таксином Чиннаватом, политиком нового поколения и успешным бизнесменом. Успех ТРТ был обусловлен прежде всего тем, что она, в отличие от остальных партий, предложила конкретные меры по улучшению жизни малообеспеченных слоев населения. Это обеспечило ей массовую поддержку, небывалую за всю историю парламентаризма в стране. В целом экономическая программа Таксина оказалась очень успешной. Правительство за довольно короткий срок смогло сгладить негативные последствия «азиатского кризиса» 1997, решить проблему закредитованности сельского производителя, дать импульс развитию мелкого и среднего предпринимательства. Однако в политической сфере деятельность Таксина стала вызывать неодобрение различных слоев таиландского общества из-за его отхода от укрепившихся в 1990-е либерально-демократических принципов и появления в характере его руководства авторитарных черт. Городские слои, которые в свое время поддержали Таксина, начали видеть в нем угрозу демократии. Кроме того, он стал проявлять независимость по отношению к традиционной элите и по популярности конкурировать с королем, что не понравилось королевскому двору и его окружению. После еще более убедительной победы благодаря поддержке периферийных районов на очередных выборах в декабре 2005, оппозиционно настроенные к Таксину круги активизировались. Непосредственным поводом для начала массовых выступлений послужила продажа Таксином значительного пакета акций принадлежавшей ему корпорации Shin Corporation на сумму 1,9 млрд долларов США сингапурской компании, совершенная без уплаты налогов в государственную казну. Первое выступление оппозиции состоялось в феврале 2006. Под лозунгами «Спасение отечества» на улицу вышли около 50 тыс. человек с требованиями отставки правительства. В ходе протестных выступлений сформировалось массовое объединение «Пхантхамит прачачон пхыа прачатхипатай» («Альянс народа за демократию»).

Массовая база Альянса была неоднородной. В него вошло около 30 общественных организаций, отражавших интересы различных слоев населения, ряд известных общественных деятелей, представители военно-бюрократических кругов, члены королевской семьи и близкие к королю группы. Причем с самого начала руководство Альянса видело в растущей популярности Таксина угрозу незыблемости института королевской власти в стране, поэтому в качестве основного лозунга они выдвигали поддержку короля Пхумипхона Адульядета.

Оппозиция инициировала запрос в Конституционный суд о легитимности совершенной семьей Таксина сделки по продаже компании. Не дожидаясь рассмотрения дела, Таксин распустил парламент и назначил новые выборы на апрель, на которых победу вновь одерживала ТРТ. Партии, бойкотировавшие выборы, подали в суд петицию, и Конституционный суд признал выборы недействительными.

В это время протестные выступления не только на улицах Бангкока, но и во многих провинциальных городах набрали такую силу, что представляли серьезную угрозу для сохранения политической стабильности в стране. К осени 2006 создалась напряженная ситуация, которая могла привести к политическому взрыву и экономическому хаосу. Для его предотвращения в сентябре 2006 военные совершили переворот. Главной задачей переворота было отстранение Таксина и его партии от власти и создание законодательным путем условий для сохранения контроля над управлением страной со стороны традиционной элиты. Постановлением военных властей была отменена конституция 1997, распущен парламент и Сенат, введен запрет на политические выступления и ограничена деятельность СМИ. В то же время лидеры переворота пообещали принять в течение года новую конституцию и провести на ее основе всеобщие выборы.

Несмотря на мирный характер захвата власти и заявления военных о том, что они руководствовались необходимостью восстановления конституционного порядка, сам факт выступления военных и возвращение их к власти вызвал негативную реакцию в различных слоях общества. В ходе последующих за переворотом протестных акций, несмотря на введенный запрет на массовые выступления, сформировалось движение «Неуруам прачатхипатай кхаплай пхадеткан» («Демократический фронт по свержению диктатуры»). С самых первых шагов участники Фронта использовали красный цвет в качестве отличительного знака своего движения, который в противовес желтому цвету сторонников Альянса, как цвету короля, должен был олице­творять объединение сил всего народа, всей нации и подчеркивал массовой характер его социальной поддержки.

В мае 2007 Конституционный суд принял решение о роспуске ТРТ и запрете на политическую деятельность ее активистов, что привело к присоединению к Фронту сторонников Таксина.

В декабре 2007 после принятия на всенародном референдуме новой конституции состоялись, после неоднократного переноса, выборы в парламент. В результате 7 партий, 5 из которых были сформированы при прямой или косвенной поддержке Таксина, прошли в парламент. Победу одержала партия «Пхаланг прачачон» («Народной силы»), которая заявила о себе как преемнице ТРТ. Таким образом, главный вопрос — отстранение Таксина от власти, решен не был.

Новый кабинет возглавил лидер партии «Пхаланг прачачон», известный с 1970-х политик Самак Сунтхаравет, журналист, телеведущий, занимавший в разное время высокие государственные посты. Назначение нового кабинета спровоцировало взрыв недовольства со стороны оппозиционно настроенных сил, прежде всего Альянса, который возобновил массовые акции протеста и другие формы борьбы с действующим правительством. После неудавшейся попытки вынесения Самаку импичмента в рамках парламента, они добились отставки премьера на основании вердикта Конституционного суда. Самаку, как государственному служащему, инкриминировали получение денег со стороны частных лиц за ведение нескольких кулинарных программ на телевидении. В ответ сторонники Таксина также активизировали свои действия. Практически весь 2008 был ознаменован значительным обострением политической борьбы и дальнейшим усилением противостояния оформившихся к этому времени общественных групп, объединенных соответственно в два массовых движения: «Альянс народа за демократию» и «Национальный демократический народный фронт против диктатуры», «желтые» и «красные».

Назначенный в сентябре на пост главы кабинета Сомчай Вонгсават поначалу воспринимался как консенсусная фигура. Однако и он в конечном итоге вызвал неприятие Альянса, так как был связан родственными узами с Таксином, а его жена входила в свое время в руководство распущенной ТРТ. Осенью 2008 произошло окончательное размежевание сил — Альянса и Национального фронта, и их противоборство вылилось на улицы Бангкока и крупнейших городов страны. Со стороны Альянса последовали решительные действия. Сначала его сторонники блокировали работу периферийных аэропортов, стали перекрывать важнейшие пути железнодорожного сообщения, угрожая повсеместным отключением подачи воды и электричества, и наконец взяли в осаду здание правительства, а затем и международный аэропорт Суваннапхум. Последняя мера особенно сильно ударила по экономике страны — туристическая отрасль терпела колоссальные убытки. Попытки Сомчая остановить эскалацию конфликта путем введения чрезвычайного положения (ЧП) в районах, захваченных демонстрантами, с привлечением полиции и армейских подразделений, не дали результата — силы правопорядка практически саботировали распоряжения правительства.

Под давлением Альянса Конституционный суд на основании обвинений в коррупции действующего кабинета вынес решение о роспуске партии «Пхаланг прачачон» и ее союзников. Право на формирование кабинета получил Апхисит Ветчачива, глава Демократической партии, основного оппонента Таксина в парламенте. С начала 2009 период относительного затишья закончился очередным взрывом митинговой активности сторонников Фронта. Они блокировали в курортном городе Паттая подъезды к месту проведения очередного саммита стран АСЕАН и парализовали его работу, а затем возобновили осаду дома правительства в Бангкоке. В этих условиях, опираясь на поддержку стоявших за ним военно-бюрократических кругов, Апхисит пошел на жесткие меры. В Бангкок были стянуты армейские и полицейские подразделения, которым был отдан приказ о применении силы для подавления массовых беспорядков. В результате последовавших за этим прямых столкновений военных частей с демонстрантами более 100 человек получили ранения и двое были убиты. Это еще сильнее обострило противостояние, грозившее принять неуправляемые формы.

В такой накаленной обстановке на очередных выборах 2011 абсолютную победу одержала партия «Пхыа тхай» («Во имя Таиланда»), которая была создана в конце 2008 сразу же после роспуска Конституционным судом партии «Пхаланг прачачон» как ее преемница. На пост премьера была выдвинута шедшая первым номером в партийном списке младшая сестра Таксина Йинглак Чиннават, до этого политикой не занимавшаяся.

Новый кабинет смог спокойно проработать три года, до осени 2013, когда в стране начались массовые протестные акции оппозиции, обвинявшей премьера в том, что она фактически передала руководство правительством своему брату Таксину. Поводом для выступлений послужила попытка кабинета провести через парламент закон об амнистии всех участников политического противостояния 2005–2011, имевший целью вернуть покинувшего страну Таксина на родину. В такой обстановке Йинглак объявила о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов в феврале 2014. Они проходили в условиях непрекращающихся массовых выступлений, которые нередко выливались в столкновения с силами правопорядка. Оппозиция бойкотировала выборы, в результате чего из 500 депутатов ПП были избраны 472 человека. Этого оказалось недостаточно для формирования парламента. По запросу оппозиции Конституционный суд аннулировал итоги выборов.

Новые выборы были назначены на конец июля 2014, но в мае Конституционный суд освободил Йинглак от обязанностей премьер-министра на основании обвинений в злоупотреблении властью. Тем временем таиландская армия ввела в стране ЧП для «восстановления мира и порядка». Через три дня армия совершила государственный переворот. Власть перешла к Национальному совету по установлению мира и порядка. В тот же день были распущены обе палаты парламента, правительство отправлено в отставку, приостановлено действие конституции. Король назначил генерала Праюта Чаночу, главнокомандующего таиландскими Вооруженными силами, совершившего переворот, главой Совета и премьер-министром страны. Накануне этого назначения военными властями был сформирован временный парламент. Из 200 депутатов больше половины составили кадровые военные. Военное руководство заявило о том, что существующая форма демократии не подходит для страны и что необходима коренная реформа политической системы. Для ее проведения нужно время, поэтому восстановление выборной процедуры формирования представительных органов власти возможно не раньше середины 2015, то есть после разработки новой конституции и ее одобрения на народном референдуме.

В стране установился военный режим, сопряженный со значительным ограничением демократических свобод. В Т. был принят закон о «чрезвычайном положении», при котором любые общественные действия оказались под запретом, закон о «компьютерных преступлениях» и введена цензура СМИ. Под предлогом обвинения в оскорблении короля (112 статья Уголовного права) сотни несогласных с военным режимом были привлечены к суду.

Военные не выдержали первоначально объявленные ими сроки восстановления гражданского управления, что было связано с ухудшающимся физическим состоянием короля Рамы IX, его кончиной в октябре 2016 и последующим годовым трауром. После неоднократных переносов выборы состоялись в мае 2019, сразу после коронации нового короля Вачиралонгкорна (Рамы X). В них приняли участие 77 партий, причем большая часть из них была создана в течение года, как только был снят запрет на политическую деятельность. Одна из таких партий «Пхаланг прачарат» (Сила народного государства) была организована военными, чтобы выставить в качестве кандидата в премь­еры действовавшего главу правительства генерала Праюта, при этом он сам в партии не состоял. Большее число голосов получила, как и предполагалось, «Пхыа тхай». Благодаря административному ресурсу и тому, что партии не успели «раскрутить» за короткий срок предвыборной кампании своих кандидатов, второй стала партия военных. Третье место неожиданно заняла партия «Анакхот май» (Новое будущее). Ее успеху способствовал тот факт, что в отличие от лидеров электоральной гонки, которые представляли противоборствующие силы (сторонников и противников бывшего премьера Таксина Чиннавата), она была воспринята тайской общественностью — особенно в городах — как новая сила, способная вывести страну из затяжного политического кризиса, а ее глава 41-летний миллионер Тхананхон Тьынгрунгрыангкит — как потенциальный новый национальный лидер. Основной социальной опорой партии благодаря ее современной стилистике, прогрессивным средствам общения с аудиторией и молодости ее лидера стала преимущественно столичная молодежь.

Несмотря на распределение сил в парламенте, премьером был утвержден Прают — кандидатура партии, не имевшей большинства в парламенте. Это стало возможным из-за того, что конституция 2017 позволяет назначить премьера практически без учета результатов парламентских выборов, так как в голосовании принимает участие как парламент (500 депутатов), так и Сенат (250 сенаторов). Для прохождения нужной кандидатуры при условии абсолютной лояльности власти назначаемого Сената необходимо только 25 % голосов депутатов.

Исход голосования и сохранение Праютом поста премьер-министра были восприняты таиландским обществом с большим неодобрением и разочарованием. Политические обозреватели стали говорить о наступлении эпохи «парламентской диктатуры». Некоторые политики в знак протеста вышли из состава парламента. Общественные организации и независимые наблюдатели отмечали, что, по их оценке, выборы были пристрастными и проходили с большими нарушениями. ЦИК, который был назначен военными властями, подвергся критике за свою непоследовательность и некомпетентность. Недовольство исходом выборов и сложившейся политической обстановкой проявилось в протестных выступлениях уже в декабре. Активисты партии «Анакхот май» заявили, что по их подсчетам за них проголосовали полтора миллиона избирателей, в то время как официальные результаты показали только 600 тыс. После вынесения вердикта Конституционного суда о расформировании партии на основании якобы имевшихся финансовых нарушений, в столице и других крупных городах прошли многотысячные выступления с требованиями отмены этого решения и восстановления демократических норм. Участников акций, в основном представителей молодых поколений, не устраивало существование в Т. лишь демократического фасада, при том, что в действительности власть не прислушивается к народу и все институты государства находятся на службе элиты. Наметившаяся эскалация выступлений была остановлена началом пандемии Covid-19. Власти незамедлительно приняли меры по локализации вируса с помощью жестких мер принуждения и контроля за населением, что предотвратило на тот момент его дальнейшее распространение. С ослаблением эпидемиологических ограничений летом 2020 выступления возобновились. В июле прошла массовая демонстрация молодежи с требованиями отставки кабинета министров, роспуска парламента и реформы конституции. В начале августа к этим требованиям прибавился призыв к реформированию института монархии, а вскоре студенческими активистами была обнародована и конкретная программа его реформы. Она включала 10 пунктов: отмена судебного иммунитета короля, отмена закона об оскорблении короля, разделение личного имущества короля и имущества короны, уменьшение выплат из бюджета на содержание короля, ликвидация Тайного совета, проведение аудита королевской собственности, лишение короля политической власти, прекращение государственной пропаганды по возвеличиванию короля, расследование случаев преследования критиков короля, запрет королю выражать одобрение переворотов.

Такой набор требований в тайском политическом дискурсе прежде казался невозможным. В стране действует и активно применяется закон об оскорблении короля и его семьи, предусматривающий до 15 лет лишения свободы. Выступления, начавшиеся в июле, не прекращались вплоть до конца декабря 2020. Только в сентябре-ноябре прошло 246 акций протеста в 62 провинциях. В каждой из крупнейших акций октября — несмотря на запрет на собрания более 5 человек — принимали участие более 100 тыс. человек.

Правительство жестко реагировало на молодежные выступления. Демонстрации разгонялись с применением водометов и слезоточивого газа. С августа продолжались аресты активистов, были заведены дела на более 80 человек. Протестующих обвиняли в том, что их действия инспирированы иностранными организациями в рамках «глобального заговора против Т.».

В конце декабря 2020 уличные выступления прекратились с связи с новой вспышкой Covid-19. В 2021–2022 протестная активность сохранялась, но не в массовом масштабе, так как ряд активистов оказались под следствием и в стране вновь был введен запрет на общественные мероприятия. Хотя в протестах принимала участие преимущественно столичная молодежь, выступления носили стихийный характер и за ними не стояли никакие политические партии или общественные движения, в целом они отражали растущее недовольство сохранением военных у власти. Отсутствие общественной поддержки молодежного движения можно объяснять его антимонархическими требованиями, к которым тайцы пока не готовы.

В сентябре 2022 ряд политических активистов инициировали запрос в Конституционный суд о превышении Праютом предусмотренного законом 8-летнего срока (два раза по 4 года) пребывания на посту премьер-министра на том основании, что он занимает этот пост с 2014. Конституционный суд вынес решение, что официальный срок пребывания Праюта в этой должности начинается с принятием новой конституции, то есть с 2017.

Недовольство правящим режимом проявилось в результатах выборов, состоявшихся в мае 2023. Наибольшее число голосов получила недавно созданная партия «Кау клай» («Шагать вдаль»), преемница «Анакхот май», которая в качестве главного лозунга выдвинула необходимость демократических перемен. «Кау клай» в основном поддержали средние городские слои и молодежь. Партия «Пхыа тхай», которой предрекали победу на выборах, оказалась второй. Эти партии, располагавшие большинством мест в парламенте, выставили на голосование по кандидатуре премь­ера главу «Кау клай» 42-летнего Пхитху Лимтяренрата, по опросам общественного мнения являвшегося фаворитом на этот пост. Однако Сенат его не поддержал. В такой ситуации партия «Пхыа тхай» вышла из коалиции с «Кау клай», объединилась с военными и смогла провести своего представителя на пост премьера. Новым, 30-м, премьер-министром Т. стал 61-летний Сеттха Тхависин, крупный бизнесмен и политик, сподвижник Таксина Чиннавата. Назначение Сеттхи вряд ли будет способствовать преодолению затянувшегося политического кризиса в стране. Союз «Пхыа тхай» с военными означает консервацию нынешнего положения и не соответствует стремлению все большей части таиландского общества, и прежде всего молодого поколения, к модернизации политической системы.

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