ТАГАНРОГСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Таганрогский историко-краеведческий музей (Дворец Алфераки) создан по постановлению Городской Думы 22 июня 1898 года.

Расположен в бывшем доме одного из крупнейших домовладельцев Таганрога Н.Д. Алфераки (объекте культурного наследия регионального значения). Здание построено в 1848 году по проекту известного петербургского архитектора А.И. Штакеншнейдера в стиле эклектики.

Таганрогский историко-краеведческий музей создан по постановлению Городской Думы 22 июня 1898 года. Расположен в бывшем доме одного из крупнейших домовладельцев Таганрога Н.Д. Алфераки (объекте культурного наследия регионального значения). Здание построено в 1848 году по проекту известного петербургского архитектора А.И. Штакеншнейдера в стиле эклектики.

В 1927 году здание было передано музею. В течение XX века экспозиция музея, да и само здание претерпели изменения. В 1989-1996 годах были проведены реставрационные работы, позволившие во многом восстановить первозданный облик дворца. В 1995-1996 годах открыта ныне действующая экспозиция.

Археологическая коллекция музея-заповедника насчитывает 78585 единиц. Первые археологические находки таганрогский музей получил в 1903 году из Санкт-Петербурга в дар от Императорской Археологической комиссии. Большая часть коллекции фонда представлена находками из раскопок памятников каменного века, охватывающая почти все древнейшие памятники Северо-Восточного Приазовья.

Палеолитические и неолитические коллекции (100-7 тысяч лет назад) являются наиболее полными для юга России. Материалы этих коллекций отражают процесс становления человека современного типа, отражают пути заселения древнейшими людьми не только Приазовья, но и Восточно-Европейской равнины.

Находки из раскопок курганов в Северо-Восточном Приазовье, в районе междуречья Маныча и Сала, раскрывают особенности заселения кочевых обществ в III-II тысячелетиях до н.э. Материалы разведок и курганных погребений из Неклиновского, Матвеево-Курганского и Куйбышевского районов отражают развитие земледельческо-скотоводческих хозяйств в эпоху бронзового века.

Фонд располагает интересными экземплярами лепных, орнаментированных сосудов ямной, срубной и катакомбной культур периода бронзы, а также находками из кости, бронзы и камня. Музей располагает значительными материалами из раскопок Нижне-Гниловского городища и Танаиса, отражающими начало изучения самого Танаиса, как самого северного торжища варваров и его сельской округи, населённой меотами.

Сарматские древности представлены в коллекции фонда двумя яркими погребальными комплексами сарматской знати: кургана у города Красный Кут, где найден бронзовый римский кувшин и комплекс находок из Кобяковского могильника (I-II веков). Материалы из раскопок курганов Волгодонского района отражают раннюю историю заселения Нижнего Дона и Приазовья савроматами. Раскопки на Семикаракорском городище могут рассказать об истории народов, входивших в состав Хазарского каганата в VIII-X веках. Фонд располагает находками (XI-XIII веков) с поселения Куричи, свидетельствующими о древнерусской колонизации Северо-Восточного Приазовья. История Золотой Орды может быть раскрыта на материалах кочевнического могильника и находках из отдельных курганов на территории Неклиновского, Матвеево-Курганского и Цимлянского районов. Жемчужиной археологической коллекции являются материалы из сборов разных лет и раскопок первого десятилетия XXI века остатков древнегреческого поселения VII-VI веков до н.э. у Каменной лестницы по мнению многих археологов, легендарных Кремн.

Это уникальные материалы, освещающие колонизацию Северо-Восточного Приазовья малоазийскими греками. В 2010 году завершена полевая часть большого совместного проекта Берлинского института археологии, Института археологии РАН и Донского археологического общества по раскопкам греческого Таганрогского поселения, проводившихся с 2004 года.

Иллюстрации:

Таганрогский историко-краеведческий музей (Дворец Алфераки).