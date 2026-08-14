ТАБЕЛЬ О РАНГАХ

Государственный закон, принятый Петром I 24 января 1722 года и создававший иерархию статских, военных и придворных чинов и систему их продвижения по службе.

Создание

Еще в 1710-е годы Петр Великий рассматривал проблему соотношения служебных разрядов. Для создания «Табели о рангах» изучались подобные законы в других странах, например, Швеции, Дании, Франции и Пруссии. Русская Табель редактировалась самим Петром, а также обсуждалась в Военной и Адмиралтейской коллегиях. Над ней работали сенаторы Я.В. Брюс , Г.И. Головкин и военные деятели И.И. Дмитриев-Мамонов и М.А. Матюшкин.

Содержание

«Табель о рангах» делила должности на несколько категорий: статскую, военную и придворную службу. Все они состояли из 14 рангов или классов, каждый из которых соотносился между собой. Так, например, второй класс гражданской службы – действительный тайный советник – соответствовал второму военному рангу – генералу и адмиралу, и второму придворному рангу – обер-камергеру. Так же дело обстояло со всеми чинами. При всем этом военные чины считались выше остальных. Низшим классом был 14-й, высшим – первый.

Определялась форма обращения к чиновнику, военному или придворному в зависимости от занимаемого им ранга. Так, к чинам первого и второго класса обращались «Ваше высокопревосходительство», третьего и четвертого – «Ваше превосходительство», пятого – «Ваше высокородие», шестого, седьмого и восьмого – «Ваше высокоблагородие», с девятого по четырнадцатый – «Ваше благородие».

Достигнув восьмого класса, статские и придворные чины получали потомственное дворянство, военные получали его при достижении первого обер-офицерского чина, то есть с двенадцатого класса, что свидетельствовало об их более привилегированном положении. Чиновники получали личное дворянство уже с четырнадцатого класса, тем самым обосабливаясь от низшей бюрократии.

Петр I утверждал принцип, по которому занимающие те или иные ранги должны были им соответствовать. В связи с этим, например, в 1714 году вводилось обязательное обучение дворянских детей цифири и геометрии. Для выбравших военное поприще действовали Морская, Артиллерийская и Военная академии. Для отслеживания за качеством дворянской службы и обучения устраивались дворянские смотры.

Важным принципом, который утверждала «Табель о рангах», был принцип личной выслуги, возобладавший над привычным приоритетом знатности и родовитости. Это открывало дорогу талантливым выходцам из низших сословий, а продвижение по службе происходило благодаря годам работы на благо государства или особым перед ним заслугам. Таким образом, постепенно происходила демократизация русского дворянства и усиление его социальной мобильности.

В своих частностях петровская Табель о рангах менялась на протяжении XVIII-XIX веков. Она была отменена во время революционных событий 1917 года.