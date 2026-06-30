ТАБАЛ

Табáл — историческая область в восточной части Малой Азии в 1-й половине I тысячелетия до н. э. В широком смысле — территория между р. Кызылырмак (видимо, вместе с частью земель севернее южного изгиба ее луки), участком гор Анти-Тавр севернее р. Сариз (горы Танталы) и Ликаонской равниной, известная преимущественно по ассирийским текстам. Основное население — лувийцы, хурриты и каски. Название предположительно происходит из хурритского «страна кузнецов» или от лувийского титула правителя. Включала ряд политий, из которых наиболее крупными были собственно Табал в узком смысле слова, Атуна, Тухана (Тувана), Истуанда, Хуписна и Синухту. Столица не локализована. Была атакована ассирийскими царями Салманасаром III в 837 до н. э. и Тиглатпаласаром III в 743 до н. э., получавшими дань от местных правителей. Правитель собственно Т. Васусарма, собрав коалицию из политий Т., одержал победу над аналогичной коалицией в расположенной западнее Парцанте и стал претендовать на титул великого царя, чем вызвал беспокойство у Тиглатпаласара III, заменившего его на Хулли в 730 до н. э. Сам Хулли был выслан в Ассирию в 726 до н. э., однако в 721 до н. э. Саргон II назначил его сына Амбариса правителем территории Бит-Буруташ, включавшей земли Т. и Хилакку (Горной Киликии ), но в 713 н. э. Амбарис также был низложен за попытку союза с Фригией и Урарту , и Бит-Буруташ стал ассирийской провинцией. В 705 антиассирийское восстание привело к независимости Т., которому пришлось защищать ее от киммерийцев. Царь Т. Ишкаллу вместе с Мугаллу, царем расположенного восточнее Мелида, в 675 до н. э. противостоял вой­скам ассирийского Асархаддона , но в 660-е до н. э. мелидский Мугаллу стал верховным царем всего Т. и вассалом ассирийского Ашшурбанапала . Антиассирийский союз с киммерийцами сына Мугаллу привел в 640 до н. э. к депортации его и населения Т. Неизвестно, что происходило в Т. в последующие десятилетия. К началу VI в. до н. э. территория собственно Т. попала в состав Киликийского царства (развившегося, видимо, из Хилакку), а область Туваны ( греч. Тианитида) и смежные оказались под властью Лидии .

Лит.: Bryce T. The World of the Neo-Hittite Kingdoms. Oxford, 2012. В. Ю. Шелестин.