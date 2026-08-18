СЫТИН, ИВАН ДМИТРИЕВИЧ

Сы́тин, Иван Дмитриевич (24.01[05.02].1851, с. Гнездниково, Костромская губ. — 23.11.1934, Москва) — русский книгоиздатель и книгопродавец.

Родился в семье волостного писаря, окончил три класса школы. В книжной торговле — с 15 лет, работал у московского купца Петра Шарапова. В 1876 приобрел литографическую машину и открыл свою мастерскую, где начал издавать лубочные картинки и лубочные книжки, привлекая для этого для этого известных художников, в том числе В. Васнецова и В. Верещагина. В 1883 зарегистрировал книгоиздательское товарищество «Сытин и Ко» и открыл свою первую книжную лавку у Никитских ворот. В 1884 при участии С. было создано издательство «Посредник», начавшее большими тиражами по доступным ценам выпускать произведения Пушкина, Гоголя, Толстого, Тургенева, Лескова, Чехова, а также репродукции картин русских художников. С 1885 начался выпуск «Всеобщего календаря», содержавшего полезные советы на все случаи жизни. В 1891 С. купил убыточный журнал «Вокруг света» и сделал его самым популярным в России. В 1897 выкупил газету «Русское слово» и увеличил ее тираж с 7 тыс. до 1,2 млн экземпляров; для газеты писали В. Гиляровский, В. Дорошевич, Ф. Благов. Товарищество С. издавало миллионными тиражами школьные учебники и пособия, рекомендательные каталоги для учителей и родителей, литературу для детей, народные и авторские сказки, энциклопедии. С 1895 началось издание «Библиотеки самообразования», в которой было издано 47 книг по истории, философии, естествознанию. Распространялись издания через сеть собственных книжных магазинов. В 1911 на средства С. в Москве был построен Учительский дом.

После прихода к власти большевиков (см. Большевизм ) предприятия С. были национализированы, а сам он стал консультантом Госиздата и выполнял различные задания правительства. В 1928 ему была назначена персональная пенсия в 250 руб.

Соч. : Страницы пережитого. Изд. 2-е, доп. М., 1985.

Лит. : Рууд Ч. Русский предприниматель московский издатель Иван Сытин. М., 1996; Чумаков В. Сытин. Издательская империя. М., 2001. И. А. Кукушкина.