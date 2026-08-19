СВЯТОСЛАВ ЯРОСЛАВИЧ

Святослáв Ярослáвич (в крещении Николай) (1027, ? — 27.12.1076, Киев) — князь черниговский (1054–1073), великий князь киевский (22 марта 1073 — 27 декабря 1076), 3-й сын князя Ярослава Владимировича Мудрого и Ингигерды (Ирины), дочери шведского конунга Олафа Шётконунга, брат Изяслава и Всеволода Ярославичей , отец Глеба, Романа Красного, Давида, Олега и Ярослава; 1-я жена — Килликия (Кикилия), 2-я (по одной из версий) — Ода Штаденская, мать Ярослава. Вместе с братьями киевским князем Изяславом и переяславским князем Всеволодом С. Я. входил в своеобразный триумвират, управлявший Древнерусским государством в 1054–1072. В 1060 вместе с братьями и полоцким князем Всеславом Брячиславичем нанес поражение торкам, в 1067 на р. Немиге разбил полоцкое вой­ско, пленил Всеслава Брячисловича и заточил его в поруб. В 1068 С. Я. с братьями потерпели поражение от половцев на р. Альте, однако 1 ноября с одной дружиной разбил половцев у Сновска. Участник княжеского съезда и перенесения мощей свв. Бориса и Глеба в церковь в Вышгороде (1072). В 1073 при поддержке брата Всеволода изгнал Изяслава Ярославича из Киева, обвинив его в сговоре с полоцким князем. Один из составителей Русской правды (Правды Ярославичей). Вероятный заказчик Изборника Святослава 1073 . Похоронен в Спасо-Преображенском соборе в Чернигове.

Лит .: Древнерусское государство и его международное значение. М., 1965; Кучкин В. А. «Слово о полку Игореве» и междукняжеские отношения 60-х годов XI в. // Вопросы истории. 1985. № 11. С. 19–35; Назаренко А. В. Древняя Русь на международных путях. М., 2001; Его же. Древняя Русь и славяне (историко-филологические исследования). М., 2009. Л. В. Столярова.