СВЯТОПОЛК ВЛАДИМИРОВИЧ ОКАЯННЫЙ

Борьба за власть

Происхождение точно неизвестно, но Владимир Святославич признавал его своим сыном. С конца X в. был им поставлен на княжеский престол в Турове. Предположительно в 1013/1014 г. женился на дочери польского князя Болеслава I Храброго. Вскоре из-за подозрений отца был заточен в темницу в Вышгороде вместе с женой и её духовником, польским епископом Рейнберном, не выдержавшего заточения. Только благодаря многочисленным просьбам Болеслава I Храброго их выпустили из темницы, а Святополк стал княжить в Вышгороде. Одновременно против великого князя поднимается и другой сын Ярослав . В 1015 г. Владимир Святославич скончался. По иронии судьбы он оказался ближе всех к Киеву и при поддержке бояр и народа беспрепятственно занял престол отца. Сохранилось 78 серебряных монет из этой эпохи, а также печать, на которых было отпечатано его христианское имя «Петрос». Согласно «Повести временных лет» , по его приказу были перебиты трое его братьев: Борис, Глеб и Святослав. Но в Новгороде оставался Ярослав Владимирович, привлекший на свою сторону варягов и выступивший с войском против Святополка, на стороне которого были печенеги. Осенью 1016 г. Святополк потерпел поражение под Любечем и бежал в польские земли к своему тестю. Болеслав I Храбрый собрал войско и выдвинулся в поход в 1018 г. На р. Буг киевский князь Ярослав Владимирович потерпел поражение, а 14 августа Святополк вновь занял киевский престол. Польские войска покинули город со значительной добычей и пленными, что ослабило военные силы киевского князи. В сражении на р. Альта летом 1019 г. Ярослав взял реванш, а Святополк в свою очередь бежал к Берестью (нынешний Брест). Место его кончины неизвестно.