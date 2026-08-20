СВЯЩЕННАЯ РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ

Свящéнная Ри́мская импéрия ( лат . Sacrum Imperium Romanum; нем . Heiliges Römisches Reich) — государство в Европе (согласно другой интерпретации, объединение государств) под управлением римско-германских императоров, существовавшее с 962 по 1806.

В соответствии с распространенной в средневековой Европе идее «перехода империи» ( лат . translatio imperii), т. е. перехода власти над всем миром от одного народа к другому, происходившие из Германии государи С. Р. и. рассматривались как преемники франкских императоров из рода Каролингов и правителей античной Римской империи. Оттон I Великий , сакс по происхождению, первым из своей династии был коронован в 962 в Риме императорским венцом и принял титул «император римлян и франков» ( лат . imperator Romanorum et Francorum). Его сын Оттон II именовался «император-август римлян» ( лат . Romanorum imperator augustus). Несколько позже наряду с императорским титулом стали употребляться наименования всей империи как единой державы. С 1-й половины XI в. в исторических источниках применительно к владениям германских государей появилось обозначение «Римская империя» ( лат . Imperium Romanum), со 2-й половины XII — 1-й половины XIII в. — «Священная империя» ( лат . Sacrum imperium) и «С. Р. и.». С позднего Средневековья наряду с идеей универсальной христианской империи в официальном наименовании державы закрепляется представление о том, что она является по преимуществу немецкой: начала использоваться формула «Священная Римская империя германской нации» ( лат . Sacrum imperium Romanum Nationis Germanicae; впервые встречается в 1486, в документах рейхстагов — с 1512), что было связано с утратой итальянских земель и Бургундии .

При Оттоне I Великом С. Р. и. включала различные части бывшей державы Каролингов: Восточно-Франкское королевство (состояло из племенных герцогств Франконии, Саксонии, Тюрингии, Баварии и Швабии), Лотарингию (включая Нидерланды Исторические ), а также Итальянское королевство (Сев. и Центральная Италия, за исключением Венеции и Папской области ). С X в. существовал ряд немецких приграничных марок на землях к востоку от Саксонии и Тюрингии; к Баварии с востока и юго-востока примыкали Восточная марка (впоследствии Австрия), герцогство Каринтия, маркграфство Крайна. С X в. вассальную зависимость от германских государей признавала Богемия (Чехия, с 1212 — королевство в составе С. Р. и.). В 1032–1033 к С. Р. и. было присоединено Бургундское королевство (Арелат). С конца XII в. территория империи расширялась на восток за счет подчинения земель в Померании и Силезии. С 1194 по 1266 во владения императоров из рода Штауфенов входило Сицилийское королевство , однако обычно оно не рассматривается как часть С. Р. и. Многократно менялись очертания западной границы империи: в XIV–XV вв. были утрачены области Дофине и Прованс (части бывшего Бургундского королевства), отошедшие Французскому королевству; в конце XV в. приобретены Фландрия и Артуа . На протяжении XII–XIV вв. императоры постепенно утрачивали реальный контроль над итальянскими землями по мере того, как Северная и Центральная Италия распадались на независимые или полунезависимые и территориальные образования. В правление императора Карла V Габсбурга (1519–1556) под его властью были объединены земли С. Р. и. и не относящиеся к ней обширные наследственные владения рода Габс­бургов , а также королевских династий Кастилии и Арагона. Испания с заморскими колониями, Сардиния, Сицилия, Неаполитанское королевство затем отошли испанской ветви Габсбургов, представители которой в дальнейшем не занимали имперский трон; титул императоров С. Р. и. получали главным образом представители австрийской ветви рода (потомки императора Фердинанда I Габсбурга ). Вестфальский мир 1648 , завершивший Тридцатилетнюю вой­ну 1618–1648 , закрепил отделение от С. Р. и. Швейцарского союза (обладал автономией с 1499) и Республики Соединённых провинций. Тогда же Франции отошел Эльзас , а в последующие десятилетия — ряд других пограничных областей (по Нимвегенскому мирному договору 1679 и др.). Во 2-й половине XVII в. — XVIII в. стремительно развивался процесс ослабления и распада империи. При­обретенные австрийскими Габсбургами на протяжении XVI–XVIII вв. новые территории к востоку от немецких земель (Венгрия, Трансильвания и др.), а также земли в Италии, отошедшие Габсбургам в результате вой­ны за Испанское наследство 1701–1714, официально не входили в С. Р. и. Ситуация в империи осложнялась из-за противостояния Габсбургов с правителями Пруссии (существенная часть прусских земель лежала вне империи, что подкрепляло притязания на независимость герцогов, с 1701 — королей). С. Р. и. прекратила существование во время Наполеоновских вой­н в результате решений рейхстага 1803 и создания зависимого от Франции Рейнского союза , объявившего о разрыве с империей, а также коронации Наполеона I Бонапарта как короля Италии (26 мая 1805). 6 августа 1806 император Франц II объявил об отречении и упразднении С. Р. и., но сохранил за собой титул императора Австрии, принятый им в 1804.

С. Р. и. изначально являлась государственным образованием, неоднородным в политическом, этническом, культурном отношении. Со временем децентрализация и раздробленность возрастали; местные правители в разных областях империи получали права самостоятельно издавать законы, вершить суд, собирать налоги. Наиболее богатые и влиятельные города добивались особого правового статуса — имперских (независимых от местных правителей, подчиненных непосредственно императору) или вольных (пользовавшихся еще более широкой автономией) городов. При передаче власти в С. Р. и. наследование сочеталось с избранием государя наиболее могущественными представителями знати. В X–XII вв. акт избрания являлся по большей части формальным, однако в дальнейшем он приобрел первостепенную значимость. С XIII в. курфюрсты (князья-выборщики) имели право избирать из своего числа государя Германии — «римского короля, долженствующего стать императором». Это провоцировало борьбу за престол между несколькими наиболее влиятельными родами. «Золотая булла» 1356, изданная императором Карлом IV Люксембургом, закрепила процедуру избрания и список из 7 курфюрстов. В их число вошли 4 светских правителя — король Богемский (Чешский), пфальцграф Рейнский, герцог Саксонский и маркграф Бранденбургский, и 3 духовных — архиепископы Майнцский, Кёльнский и Трирский. Булла определила место (Франкфурт-на-Майне), время и порядок проведения избирательного съезда. В XVII–XVIII вв. состав коллегии курфюрстов неоднократно менялся. Несмотря на выборный характер, со 2-й трети XV в. императорский титул оказался фактически закреплен за представителями династии Габсбургов (кроме 1742–1745). С XVI в. окончательно прекратилась традиция коронования императора в Риме.

Важную роль в управлении С. Р. и. играли собрания имперской знати. Первоначально государи могли совещаться с высшими духовными и светскими иерархами на хофтагах (придворных съездах). К концу XV в. оформился новый вид собраний влиятельных лиц империи — рейхстаги (имперские сеймы); их задачей стало прежде всего согласование главных политических решений с представителями различных общественных групп — «имперских чинов» ( нем . Reichsstände). Рейхстаг делился на три коллегии: в первую входили курфюрсты, во вторую — другие представители высшей светской и духовной знати, в третью — посланники имперских и вольных городов. С 1663 рейхстаг стал постоянным органом, заседавшим в г. Регенсбурге до 1806. Во многих территориальных областях существовали собственные собрания представителей светской знати, духовенства и городов — ландтаги . В образованных в XVI в. имперских округах действовали окружные собрания, крайстаги ( нем . Kreistag).

Реформация в XVI — 1-й половине XVII в. усугубила внутриполитические противоречия в империи и привела к конфессиональному расколу (впервые закреплен Аугсбургским религиозным миром 1555 ). Приверженность католицизму сохранилась в основном на территориях, непосредственно подвластных Габсбургам, а также в Баварии, Лотарингии, во многих церковных княжествах в южно- и западногерманских землях. Выбор в пользу лютеранства совершили Саксония, Бранденбург, Померания, Гессен, Вюртемберг, многие вольные и имперские города. Кальвинизм получил распространение преимущественно на швейцарских и нидерландских землях. Религиозный и культурный разрыв между преимущественно протестантскими северными регионами державы и в основном католическими южными, среди прочего, способствовал ожесточенному австро-прусскому противостоянию и распаду империи, которую уже не удавалось сплотить императорам-католикам.

Лит .: Колесницкий Н. Ф. «Священная Римская империя»: Притязания и действительность. М., 1977; Heilig — Römisch — Deutsch: Das Reich im mittelalterlichen Europa / Hrsg. B. Schneidmüller, S. Weinfurter. Dresden, 2006; Бульст-Тиле М. Л., Йордан К., Флекенштейн Й. Священная Римская империя: Эпоха становления / Пер. с нем. СПб., 2008; Wilson P. E. The Holy Roman Empire: A Thousand Years of Europe’s History. London, 2016; Köbler G. Historisches Lexikon der deutschen Länder: Die deutschen Territorien vom Mittelalter bis zur Gegenwart. München, 2019. А. С. Ануфриева .