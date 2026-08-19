СВОБОДОВА РУЖЕНА

Чешская писательница. Автор репортажных очерков, воспоминаний, а также книг, посвященных детям.

В своих романах и рассказах стремилась к раскрытию сложного психологического портрета персонажей, противопоставляя их индивидуальность обыденности внешнего мира. Она создала особый тип субъективной и лиризованной прозы, впервые в чешской литературе описав душевные переживания женщин и внутренний мир восприимчивых и тонко чувствующих детей.

Становление

Родилась 10 июля 1868 г. в местечке Микуловице в Южной Моравии, была старшей из четырех детей в семье. Ее отец был управляющим монастырского имения. Когда Ружене было 6 лет, семья переехала в Прагу, где они жили при монастыре Страхов. Когда ей было 12, отец умер, и мать вынуждена была сдавать большую часть их квартиры, чтобы прокормить семью, а многие заботы легли на плечи старшей дочери. Ружена окончила Высшую школу для девочек в Праге, а также посещала занятия в пансионе бенедиктинок «Сакре Кёр», чтобы совершенствовать свой французский язык. По окончании школы она стала домашней учительницей.

В 1890 г. она вышла замуж за поэта и драматурга Ф. Кс. Свободу. В Праге у Свободовой был свой салон, который посещали видные литераторы, художники, актеры, критики, такие как А. Сова , В. Мрштик, Ф. В. Крейчи , Ф. Кс. Шальда , Зд. Браунерова, Гана Квапилова и др. В 1893 г. сближение с критиком Ф. Кс. Шальдой переросло в любовную связь.

В прозе Р. Свободовой 1890-х гг. основное внимание уделено не столько разработке сюжетной линии, сколько описанию внутреннего состояния и реакций главных героев. В простую фабулу заложен конфликт между смутными идеалами неопытной молодой девушки и обыденной реальностью, общественными условностями. Героини сбегают от этой реальности в мир снов и фантазий, подчас очень зыбких и неясных. Героини Свободовой после жизни в монастыре или в условиях провинциальной идиллии выходят в реальный мир, и он обрушивается на них со всем своим хаосом и неопределенностью. Писательнице же интересно описывать внутренний мир таких девушек и терзающее их разочарование. Прозу этого периода отличают подробные описания деревенской и провинциальной природы, натуралистически-точные портреты самолюбивых и эгоистичных типажей мужчин и импрессионистские описания нервных метаний главных героинь. Пожалуй, наибольшей глубины в прозе Свободовой женская драма достигает в романе «Перегруженный колос» («Přetížený klas», 1896).

Дальнейшее творчество

Если в своей ранней прозе Свободова опиралась на конфликт чуткой и беззащитной личности с суровой жизнью, то в дальнейшем она перешла к созданию женских образов, превозмогающих обстоятельства и героическим усилием культивирующих в себе личность. Социально-психологические новеллы и романы заменяются фаталистическими притчами. Прежний монографический подход в ее прозе, основанный на реалистичном опыте и эмпирике, уступает место отношениям между жизнями индивидуальностей и надличностным ценностям. Творцом судьбы становится любовь и страсть. Отдельные типы женщин, матерей, дочерей, жен, возлюбленных, страстных или робких, рассматриваются как модели поведения переходной и кризисной эпохи. Таковы роман «Любовницы» («Milenky», 1902), сборники рассказов «Тропинками сердца» («Pěšinkami srdce», 1902), «Черные охотники» («Černí myslivci», 1908), «Священная весна» («Posváné jaro», 1912).

Уже в «Черных охотниках» героем одного из рассказов («Детский рай») становится ребенок, понимающий любовь как идиллию невинных игр и дружбу между людьми и животными. В дальнейшем в своих произведениях миру детства Свободова уделяет все больше внимания: сборник рассказов «Геройское и беспомощное детство» («Hrdinné a bezpomocné dětství», 1920), книга воспоминаний «Рай» (1920). В последней Свободова пытается постичь всю простоту и сложность первых детских переживаний. Это возвращение к самым первым впечатлениям, описание внутреннего мира сердечного и нежного ребенка и контрастирующей с ним жизнью без любви. Писательница здесь подробно и не без идеализации описывает психологические и эмоциональные реакции ребенка, вызванные его напряженными отношениями с миром взрослых.

В годы Первой мировой войны Свободова занималась благотворительностью, была основательницей и руководительницей детского отделения в обществе взаимопомощи «Чешское сердце». В те годы люди в больших городах часто голодали и страдали от недостатка провизии. «Чешское сердце» занималось распределением детей из столиц, Вены и Праги, в чешскую провинцию на время войны, дабы обеспечить их полноценным питанием и благоприятной средой вдали от военных ужасов. Кроме того, организация осуществляла раздачу бесплатной еды для малоимущих жителей Праги. В 1918 г. она также основала и редактировала журнал о культуре и искусстве «Липа», а в 1919 г. - женский журнал «Благовещение».

Ружена Свободова была одной из тех, кто подписал «Манифест чешских писателей» в годы Первой мировой войны . Этот документ был издан 17 мая 1917 г. и стал первым официальным заявлением чешских писателей, ратующих за независимость и самоопределение чешского народа. Проявляя неравнодушие к чешской политической жизни, Свободова, однако, дистанцировалась ото всех политических партий и отказывалась входить в какую-либо из них.

Ружена Свободова умерла 1 января 1920 г. в Праге из-за болезни сердца. Ее возлюбленный Ф. Кс. Шальда посвятил ей эссе «In memoriam» и сборник стихов «Дерево боли».