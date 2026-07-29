СВИЩЕВСКИЙ ДМИТРИЙ ТИМОФЕЕВИЧ

Из дворян Каменец-Подольской губернии. 16.6.1859 окончил 1-й кадетский корпус по 1-му разряду с повелением именоваться «отличнейшим» в послужном списке и произведен в прапорщики (со старшинством с 30.6.1858) с назначением в лейб-гвардии Гатчинский полк. 26.6.1859 поступил в Николаевскую инженерную академию. 13.1.1861 отчислен из академии с обойдением чином один раз при производстве и переводом в 6-й резервный батальон Самурского пехотного полка поручиком (со старшинством с 16.6.1859). 31.10.1863 переименован в подпоручики с зачислением по саперным батальонам. 29.11.1863 поступил в Николаевскую инженерную академию. 23.1.1864 за хорошее поведение и усердие к службе высочайше разрешено не считать, внесенный в послужной список штраф, препятствием к производству в следующий чин. 12.2.1863 произведен в поручики (со старшинством с 6.12.1863). 12.8.1865 выпущен из академии по болезни по 3-му разряду без окончания полного курса с прикомандированием к Кавказскому саперному № 2 батальону. 7.9.1865 переведен в Кавказский саперный № 2 батальон. 9.11.1865 назначен в распоряжение заведующего инженерной частью Туркестанской области. Участник Среднеазиатских походов русской армии. 30.3.1866 переведен в Оренбургскую саперную роту (с 11.7.1867 – Туркестанская саперная рота). 2.4.1866 назначен в распоряжение военного губернатора и командующего войсками Туркестанской области. 27.7.1866 произведен в штабс-капитаны. 2.10.1866 назначен и. д. командира Оренбургской саперной роты. 21.1.1867 назначен командиром Оренбургской саперной роты. 24.10.1868 произведен в капитаны за отличие по службе. 25.12.1872 произведен в подполковники за отличие по службе. 25.12.1875 произведен в полковники за отличие по службе с назначением командиром 5-го саперного батальона. Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 17.8.1888 произведен в генерал-майоры за отличие по службе с назначением начальником 2-й саперной бригады. 14.5.1896 произведен в генерал-лейтенанты за отличие по службе. 23.2.1898 назначен постоянным членом инженерного комитета Главного инженерного управления. 7.8.1909 назначен в распоряжение военного министра. 13.10.1909 назначен членом Военного совета. 6.12.1909 произведен в инженер-генералы за отличие по службе. 1.1.1916 уволен со службы с мундиром и пенсией за истечением срока пребывания в Военном совете. Проживал в Петрограде.

Жена: дочь тайного советника Мария Евсеевна (урожденная Росицкая). Дети: Константин (16.5.1870–?.4.1911, Санкт-Петербург), Дмитрий (14.10.1876–?.2.1942, Ленинград), Мария (22.12.1880–1940).