СВЕРРИР СИГУРДАРСОН

Свéррир Сигурдарсон (Сверре Си­гурдссон; древнеисл. Sverrir Sigurðarson; норв. Sverre Sigurdsson) (ок. 1151 — 09.03.1202, Берген, Норвегия) — король Норвегии с 1184. Выдавал себя за внебрачного сына короля Сигурда Харальдссона. В конце ­1170-х во главе отряда бедноты — биркебейнеров («берестяников») — начал борьбу против знати и короля Магнуса Эрлингссона. Основной источник — «Сага о Сверрире», созданная вскоре после событий со слов участников и очевидцев, в том числе со слов С. С. По саге, С. С. родился в семье норвежки и фарерца. В детстве уехал на Фарерские о-ва, где получил воспитание у епископа и был рукоположен в священники. Мать открыла С. С., что его настоящий отец — король Сигурд. С. С. прибыл в Норвегию и начал борьбу за власть.

На первом этапе (так называемые Гражданские вой­ны в Норвегии) С. С., опираясь на бондов и часть знати, одержал победы над сторонниками Магнуса Эрлингссона, был провозглашен конунгом, установил контроль над несколькими областями. С. С. и его сторонники призывали возродить древние обычаи: вернуть широкие права бондам, проводить выборы короля на тингах . Получив народную поддержку, С. С. подчинил Норвегию, стал единовластным правителем (1184), назначив на ответственные должности своих ставленников. Содержание второго этапа «Гражданских вой­н» — борьба между сторонниками С. С. и его противниками из епископов и знати (партия баглеров — «посошников»). Оппозиционеры требовали, чтобы все церкви подчинялись архиепископу и чтобы король не вмешивался в выборы епископов; С. С. апеллировал к праву патроната, согласно которому король, знать и бонды, построив церковь, могли назначать священников; С. С. считал, что имеет и право вмешиваться в выборы епископов. Папа Иннокентий III отлучил его от церкви. Борьба продолжилась после смерти С. С. и завершилась примерно в 1220-х.

Оценки деятельности С. С. различны. Романтические историки видели в нем прогрессивного деятеля, который в союзе с народом боролся против аристократии. Некоторые специалисты рассматривают «Гражданские вой­ны» как социально-политическое движение, предпосылками которого являлись противоречия между 1) отдельными категориями знати; 2) светской властью и церковью; 3) знатью и бондами; 4) областями Норвегии. В новейших дискуссиях о природе и значении «Гражданских вой­н» некоторые историки акцентируют роль социально-экономических предпосылок (так называемый «кризис ресурсов») и кардинальный характер общественных изменений при С.; другие видят в «Гражданских вой­нах» чисто политический и церковный конфликт.

Ист. : Сага о Сверрире. М., 1988; En Tale mod Biskoperne / Udg. G. Storm. Christiania, 1885.

Лит. : Гуревич А. Я. Сверрир в саге и истории // Сага о Сверрире. М., 1988. С. 187–225; Helle K. Norge blir en stat. 1130–1319. 3. oppl. Oslo, 1993. Orning H. J . Borgerkrig og statsutvikling i Norge i middelalderen — en revurdering // Historisk tidsskrift. Oslo, 2014. Bd. 93. S. 193–216; Sukhino-Khomenko D. V. Debates on the Norwegian ‘Civil wars’ and their role in the Scandinavian politogenesis: a comparative perspective // Восточная Европа в древности и Средневековье. Вып. XXXII. М., 2020. С. 212–217. А. Д. Щеглов.