СВЕИ (SVEAR)

Одно из германских племен, обитавших на территории нынешней Швеции. Так же собирательное название населения древней Швеции. От этнонима «свеи» происходит название страны. Вместе с гётами сформировали ядро шведской нации.

На сегодняшний день ареал расселения свеев и ход их исторического развития неясен. Ранее считалось, что центром расселения была область Уппланд в Средней Швеции. Вероятно, в VI веке подчинили другое германское племя - гётов. Хотя гёты и свеи вместе выбирали короля, свеи играли главенствующую роль. В Законе Готланда (около XIII века) было зафиксировано, что только свеи имеют право выбора и смещения короля.

Имели славу опытных мореходов и воинов, благодаря чему часто упоминались в древних источниках. С IX века название «свеи» стало собирательным, тогда как название «гёты» осталось чисто географическим. Адам Бременский использует термин «свеи» то как наименование отдельного народа, то как общее название жителей Швеции, включая гётов. В Средние века имя свеев стало синонимом этнонима «шведы».

Исторические источники:

Адам Бременский. Деяния архиепископов гамбургской церкви. — Немецкие анналы и хроники X—XI столетий. М., 2012.

Автор статьи: Перепечкин К. В.