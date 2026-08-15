СВЕЧИН АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ (РККА)

из дворян Московской губернии, родился в Одессе (в послужных списках указан Екатеринослав, в автобиографии – Одессе). Сын Генштаба генерал-майора Андрея Михайловича Свечина (21.11.1838-06.03.1903). Окончил курс 2-го кадетского корпуса (1895), Михайловское артиллерийское училище 2 класса по 1-му разряду (1897), Николаевскую академию Генерального штаба 2 класса по 1-му разряду и дополнительный курс «успешно» (1903). Унтер-офицер (с 20.12.1895). Подпоручик (с 13.08.1897 со старшинством с 12.08.1896). Поручик (с 28.08.1900 со старшинством с 12.08.1900). Штабс-капитан (за отличные успехи в науках в академии, с 23.05.1903 со старшинством с 23.05.1903). Капитан (с 17.4.1905). Подполковник (с 6.12.1908). Полковник (с 25.03.1912). Ген.-майор (за отличие в делах против неприятеля, с 22.09.1916 со старшинством с 11.06.1916). В службу вступил по окончании курса наук 2-го кадетского корпуса в Михайловское артиллерийское училище юнкером рядового звания (31.08.1895). В 46-й арт. бригаде (с 13.08.1897, прибыл 23.09.1897; с 01.01.1898 46-я бригада переименована в 43-ю). Назначен во 2-ю батарею (01.10.1897). Пом. заведующего бригадной учебной командой (07.01–27.03.1898, 30.09.1898–03.04.1899, 16.09.1899–01.04.1900). И.д. дивизионного адъютанта (с 30.05.1898, утв. 20.03.1899; до 03.04.1900). В виду желания держать экзамен в Николаевскую академию Генерального штаба отчислен от должности дивизионного адъютанта с переводом во 2-ю батарею (03.04.1900). Командирован в академию и прибыл (20.08.1900). Зачислен слушателем в Николаевскую академию Ген. штаба (12.10.1900). Причислен к Ген. штабу и откомандирован от академии к штабу Виленского воен. округа для отбытия лагерного сбора (27.05.1903). Командирован в город Сувалки в штаб 2-й кавалерийской дивизии для участия в специально-кавалерийской поездке (27.06-05.07.1903). Отправился в штаб 2-й кавалерийской дивизии для отбытия лагерного сбора (06.07-01.09.1903). Ком. 7 роты 3-го Финл. стрелк. полка (31.10.1903–01.02.1904), зачтено за двухгодичное командование ротой. Участник рус.-япон. войны 1904–05; Находился в 22-м Вост.-Сиб. стрелк. полку (с 01.03.1904). Командирован для рекогносцировки местности (07-26.03.1904). Прикомандирован к штабу 6-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии (08.04-15.05.1904). Ком. 1-й роты (15-24.05.1904), ком. 7-й роты (24.5-30.10.1904). Переведен в Генеральный штаб (19.10.1904). Обер-офицер для особых поручений при штабе XVI арм. корпуса (19.10.1904–02.01.1905). Обер-офицер для поручений при управлении ген.-квартирмейстера 3-й Маньчжурской армии (26.12.1904–01.05.1905). Участвовал в сражении под Мукденом и в отходе армии на Сыпингайские позиции (12-27.02.1905). В прикомандировании к Гл. штабу (22.05–04.09.1905). Нач. строевого отделения штаба Осовецкой крепости (04.09.1905–23.09.1907). И.д. нач. штаба крепости (23.09.1905-06.04.1905, 06-10.04.1906, 13-23.05.1906; 14.06-08.07.1906; 14-29.09.1906; 17-27.12.1906; 04-24.03.1907; 01.04-30.05.1907). Командирован в Варшаву для участия в опытах стрельбы из капонира форта № 11 Варшавской крепости (28.05-03.06.1906). Командирован в Новогеоргиевск для участия в крепостной поездке под руководством начальника Генерального штаба (17.08-02.09.1906). На основании предписания штаба Варшавского военного округа командирован для прочтения сообщения «Бой 18 июня 1904 г. у Тхавуана» офицерам гарнизонов городов Ново-Александрии, Радома, Скерневиц и Пултуска (27.03-01.04.1907). Командирован для работ в штабе Варшавского военного округа (15.08-05.09.1907). Прикомандирован к штабу Варшавского военного округа (с 20.09.1907). Обер-офицер для поручений при штабе Варшавского воен. округа (23.09.1907–04.05.1908). И.д. пом. делопроизводителя (с 04.05.1908, вступил в должность 01.06.1908) ГУГШ. Прикомандирован к крепостной части (15.10.1910). В командировке на крепостную поездку офицеров Генерального штаба под крепость Новогеоргиевск (17.08-08.09.1908). В командировке в Гродно на полевой поездке офицеров Генерального штаба (08-31.05.1909). В командировке в Германию во Франкфурт-на-Майне на выставку воздухоплавания для ознакомления с наиболее интересными отделами выставки (02.08-02.09.1909). В командировке на морских маневрах Балтийского флота (14.06-17.07.1910). В командировке в Рембертовский лагерь для присутствия при опытах стрельбы из промежуточного капонира (18-22.07.1910; 07-17.08.1910). В командировке на полевую поездку ГУГШ (26.05-11.06.1912). В командировке в Ревеле (11-21.07.1912; 31.07-10.08.1912). В командировке (15-23.09.1912). В командировке в крепость Очаков (23.09-12.10.1912). Делопроизводитель ГУГШ (с 12.08.1913). Ком. батальона 8-го Финл. стрелк. полка (08.05–10.09.1913). Участник Первой мировой войны. С 25.07.1914–15 состоял для поручений при начальнике штаба верховного главнокомандующего (вступил в должн. 31.07.1914). Один из разработчиков идеи Варшавско-Ивангородской операции. С 23.07.1915 до 01.1917 ком. 6-го Финл. стрелк. полка (вступил в должн. 09.08.1915). Участвовал в обороне и удержании позиций под городом Вилькомиром у д. Янова на р. Свенте (10.08.1915). В боях под Вильно (у д. Мусники), на Мейшагольской позиции (у д. Кемели и у м. Дукшты) и у Сморгони (11.08-17.10.1915). В операциях дивизии на р. Стрыпе, в районе Сев. Бучача, Пилава, Петликовце-Нове (05.12.1915-18.02.1916). В боях дивизии на р. Стырь у д. Торговице, Волниче, Красное (25-29.05.1916). Ранен ружейной пулей в шею у х. Зеленый Остров, временно парализован, эвакуирован (11.06.1916). Возвратился по выздоровлении и вступил в командование полком (25.08.1916). В обороне позиции на р. Болдурке (14.09.1916-27.01.1917). В нач. 1917 нач. штаба 7-й пех. дивизии (15 дней). Нач. Отд. Черноморской мор. Дивизии (24.01–14.05.1917), предназначавшейся для десантной операции на Босфор. И.д. начальника штаба 5-й армии Сев. фронта (05-09.1917, Двинск). В распоряжении начальника штаба армий Сев. фронта (22.09.1917-до демобилизации в 12.1917). В период командования полком Свечин использовал тактические новшества – разреженные и глубокие боевые порядки. Впоследствии как военный историк критически оценивал деятельность рус. Генерального штаба в Первую мировую войну, отмечал отсталость рус. армии, критически оценивал колоссальные расходы на строительство рус. флота перед войной, признавал превосходство герм. войск, отмечая при этом недостатки герм. воен. планирования. Свечин подчеркивал решающую роль России в спасении Франции в начале войны. Пытался анализировать события войны с марксистских позиций. Большое внимание уделял вопросам военной экономики. Участник Гражд. войны, с марта 1918 служил в РККА (добровольно). Помощник начальника Петроградского укрепленного района (03.1918). Начальник штаба Западного участка отрядов завесы (с 26.03.1918). Воен. рук. Смоленского р-на завесы (30.03-08.1918). Нач. Всерос. гл. штаба (02.08–11.10.1918). В нояб. 1918 – мае 1921 пред. Воен.-ист. комиссии. Штатный преподаватель кафедры истории войн и истории военного искусства академии Ген. штаба РККА (с 26.10.1918; с 05.08.1921 – Военной академии РККА); спец. лектор (с 06.04.1921); рук. практич. занятий. Гл. рук. цикла кафедр академии (с 01.01.1922, утв. 19.09.1922); пом. начальника кафедры воен. истории, главный руководитель кафедры истории военного искусства (с 01.1922), по совместительству главный руководитель кафедры стратегии (с 09.1923), ст. руководитель Военной академии РККА и зам. главного руководителя всех военных академий (с 15.02.1925), зам главного руководителя (с 01.06.1925) Военной академии РККА (с 05.11.1925 – Военная академия РККА им. М.В. Фрунзе). В командировке в Петроград (13-22.09.1919; 03-11.01.1921; 21-29.01.1922, 25-31.03.1922). Консультант ученого совета музея Красной армии и флота, редактор главной военно-технической редакции отдела военной литературы РВСР (05.1921-1922). На совещании делегатов 1-го Всесоюзного съезда Военно-научного общества, военных делегатов III Всесоюзного съезда Советов и представителей организаций Военно-научного общества Московского гарнизона избран членом Временного Центрального Совета Военно-научного общества СССР (03.06.1925). В командировке (05.06-03.07.1925). По совместительству штатный преподаватель военного цикла, главный руководитель по стратегии и истории военного искусства Военно-академических политических курсов высшего политсостава РККАФ (политическое отделение Курсов усовершенствования высшего начальствующего состава РККА, 01.07.1924-01.09.1925), по совместитльству зам. главного руководителя по стратегии и истории военного искусства военного отделения Курсов усовершенствования высшего начальствующего состава РККА (1925-1926). Профессор высших военно-учебных заведений РККА ( с 24.06.1927 ) . Председатель редколлегии Военной академии РККА (1926-1927 учебный год), председатель редакционной комиссии академии (с 20.10.1927). На территориальных сборах и маневрах (15-28.09.1927). В командировке в Ленинграде (15-28.09.1927). В полевой поездке в Украинский и Северо-Кавказский военные округа (30.05-19.06.1928). В командировке в Ленинград для стажировки (31.06-01.09.1928). С упразднением должностей главруков назначен старшим руководителем (01.03.1929). Член временного бюро научно-исследовательских работ академии (с 15.03.1929). С упразднением должностей старших руководителей назначен преподавателем академии (01.10.1929). В командировке в Минск и Бобруйск для прочтения докладов комсоставу местных гарнизонов (19-24.03.1930). В научно-исследовательском бюро академии (с 23.01.1931). Подвергся преследованиям со стороны М.Н. Тухачевского. Арестован по делу «Весна» (20.02.1931), исключен из списков академии как находящийся под стражей (22.02.1931), уволен от службы в РККА, приговорен к 5 годам исправительно-трудовых лагерей по обвинению в антисоветской деятельности. Освобожден (08.02.1932). Состоял в распоряжении 4-го управления Штаба РККА (с 01.03.1932). Преподавал в Воен. академии РККА им. М.В. Фрунзе и академии Ген. штаба. Комбриг (с 11.1935). Комдив (с 16.12.1935). Исключен из списков состоящих в распоряжении Разведупра РККА (08.06.1936). Помощник начальника кафедры военной истории академии Генерального штаба РККА (с 23.05.1936, вступил в должность 09.07.1936). Вновь арестован (30.12.1937). Военной коллегией Верховного суда СССР приговорен к расстрелу по обвинению в участии в контрреволюционной организации и в подготовке террористов (29.07.1938). Расстрелян (место захоронения – Коммунарка Моск. обл.). Реабилитирован (08.09.1956). Крупный военный ученый, мыслитель, историк и писатель. Внес значительный вклад в разработку советской военной теории, теории стратегии. Сторонник стратегии измора. Автор свыше 530 работ. Награды: Св. Анны 4-й ст. с надписью «За храбрость» (за отличия против японцев 15.04.1904, приказ по Маньчжурской армии от 22.05.1904, утв. 23.07.1904) и 2-й ст. с мечами (за разновременные отличия против японцев, приказ войскам 3-й Маньчжурской армии № 89. 16.04.1905, утв. 26.03.1906); Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (за отличия против японцев, приказ войскам Маньчжурской армии № 745. 13.10.1904, утв. 05.09.1905) и 2-й ст. с мечами (за отличия против японцев, приказ войскам 1-й Маньчжурской армии № 70. 14.12.1904, утв. 10.07.1905); Св. Владимира 4-й ст. (06.12.1909); Св. Георгия 4-й ст. («за то, что в бою 25 мая 1916 г., самоотверженно, под действительным артиллерийским и ружейным огнем противника, руководя вверенным ему 6-м Финляндским стрелковым полком, стремительным ударом овладел Торговицким лесом и с. Торговицы и захватил в полной сохранности важную для нас переправу через р. Икву, а в бою 28 того же мая у с. Красное, несмотря на фланговый и даже тыльный огонь неприятеля, самоотверженным натиском взял левофланговый опорный пункт австрийцев, чем оказал решительное содействие успешным действиям 2-й Финляндской стрелковой дивизии у этого селения», 21.10.1916); Георгиевское оружие (за командование полком 17.08.1815 при восстановлении положения у м. Дукшты, 14.11.1916); Св. Владимира 3-й ст. (за отлично-усердную службу и труды, понесенные во время военных действий, 22.10.1914), Св. Анны 2-й ст. с мечами; подарок по чину (за отлично-усердную службу и труды, понесенные во время военных действий, 23.01.1915); мечи к ордену Св. Владимира 3-й ст. (за отличие в делах против неприятеля, 18.04.1916), светло-бронзовая медаль в память русско-японской войны; светло-бронзовая медаль на андреевской ленте в память 200-летия Полтавской победы в 1709 г. (31.10.1909); светло-бронзовая медаль в память 200-летия Отечественной войны 1812 г. (01.12.1912); светло-бронзовая медаль в память 300-летия Царствования Дома Романовых (12.04.1913), светло-бронзовая медаль на ленте ордена Белого орла в память всеобщей мобилизации 1914 г. (17.05.1915), золотые часы с надписью «Стойкому защитнику революции» («За успешную преподавательскую работу») (02.1928). Соч.: Война в горах: Тактическое исследование по опыту русско-японской войны. СПб., 1906 (2-е изд. 1907); Предрассудки и боевая действительность. СПб., 1907 (переизд.: М., 2003); В Восточном отряде. От Ляояна к Тюренчену и обратно: Марши, встречи, бои, наблюдения. Варшава, 1908; Описание Познанского крепостного маневра 1907 г. Варшава, 1908; Воздухоплавание в Германии. СПб., 1910; Русско-японская война 1904–05 гг. по документальным данным труда военно-исторической комиссии и другим источникам. СПб., 1910 (перевод на франц. яз.: Paris, 1913); Отчет о командировке в Сибирь для ознакомления с постановкой переселенческого дела. СПб., 1910; Тактические уроки русско-японской войны. СПб., 1912; Военные действия в Маньчжурии в 1904–1905 гг. // История рус. армии и флота. Т. 14. М., 1912. С. 59–182; Стратегический очерк войны 1914–1918 гг. М., 1920; История военного искусства. М., 1920; Конспект II-й части курса военного искусства. М., 1920; История военного искусства. Ч. 1: Классический мир и средние века. Пг., 1922; То же. Ч. 2: Новые века. Пг., 1922; То же. Ч. 3: Новейшее время (1814–1914). М., 1923; Стратегия. М., 1926 (2-е изд.: 1927; переизд.: М.-СПб., 2003); Эволюция военного искусства. Т. 1–2. М.; Л., 1927–28 (переизд.: М., 2002); Искусство вождения полка: По опыту войны 1914–1918 гг. Т. 1. М.; Л., 1930 (переизд.: М., 2005); Клаузевиц. М., 1935; Стратегия ХХ в. на первом этапе: Планирование войны и операций на суше и на море в 1904–1905 гг. М., 1937. Библиография: [Полный список трудов С.] // Свечин А.А. Предрассудки и боевая действительность. М., 2003. С. 337–354. Женат на разведенной жене военного врача Замбржицкого Елизавете Евгеньевне Дидрих. Дети: Михаил (15.04.1901), Петр (05.03.1910), Андрей (23.09.1911); женат вторым браком (с 06.03.1924) на Ирине Викторовне Ольхиной. Брат М.А. Свечин – Генштаба генерал-лейтенант.