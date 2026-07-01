СВ. СОФИИ ХРАМ В КИЕВЕ

Храм в Киеве, построенный в первой половине XI века. В 1990 году включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

XI-XVII века

Согласно летописи, собор св. Софии в Киеве был возведен Ярославом Мудрым в 1036 году в честь победы над печенегами, но споры о датировке строительства продолжаются до сих пор. По одной версии, возведение храма началось в 1017 году, по другой – еще раньше, в 1011 году. Таким образом, временные рамки варьируются от 1011 до 1037 года.

В строительстве участвовали греческие мастера. Сам собор был выполнен в византийском стиле и представлял собой пятинефный крестово-купольный храм с тринадцатью главами. Две лестничные башни вели на хоры, где во время богослужений находился князь со свитой, и кровлю храма.

Внутри он был украшен мозаиками и фресками, которые являются крупнейшим в мире подобным ансамблем первой половины XI века. Они также были выполнены византийскими мастерами. Самой известной мозаикой собора является Богородица «Нерушимая Стена», которая находится в центральной алтарной апсиде. Под ней изображены Евхаристия апостолов, святители и отцы церкви.

Фрески изображали двунадесятые праздники, также сохранились сцены Страстей Христовых, Воскресения, посланий апостолов, сошествия на них Св. Духа и др. Кроме религиозных сюжетов, фрески изображали сцены из жизни византийского двора.

На стенах собора сохранились также свыше 7 тысяч граффити XI-XII веков, являющихся уникальным историческим источником. В Софии существовал некрополь, в котором были захоронены некоторые киевские князья (в том числе Ярослав Мудрый) и митрополиты. При соборе Ярославом была открыта первая на Руси библиотека.

Софийский собор много раз подвергался разрушениям и разграблениям. В XI-XIII веках его разоряли печенеги и половцы. В 1180 году случился пожар, повредивший храм. В 1240 году монголы под предводительством Батыя взяли Киев и разграбили собор. В течение нескольких десятилетий он восстанавливался. Тогда храм еще оставался резиденцией митрополитов, но затем она была перенесена во Владимирское княжество. В 1497 году собор разграбили крымские татары. В 1596 году после заключения Брестской унии София перешла к униатам. В 1633 году при содействии киевского митрополита Петра Могилы она вернулась к православной церкви.

XVIII-XXI века

В конце XVII – первой половине XVIII века, благодаря вкладу митрополитов Варлаама и Рафаила собор восстановился полностью. Он был перестроен в стиле украинского барокко, при храме появилась колокольня.

В ХХ веке собор снова подвергся опасности: пришедшие к власти большевики хотели уничтожить его, однако вмешательство Франции предотвратило это. В 1934 году ансамбль собора превратился в Государственный архитектурно-исторический заповедник «Софийский музей». Здесь была проведена масштабная реставрация мозаик и фресок. В 1987 году Софийский собор получил Европейскую Золотую медаль за сохранение исторических памятников. В 1990 году он был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В наше время собор входит в Национальный заповедник «София Киевская», куда также включены Золотые ворота XI века, Кирилловская церковь XII века и Андреевская церковь XVIII века. Так как собор включен в список ЮНЕСКО и является заповедником, его нельзя передавать религиозным организациям и совершать богослужения, кроме 24 августа - в День независимости Украины.