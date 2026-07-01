СУВОРОВСКИЕ ВОЕННЫЕ УЧИЛИЩА

Специализированные военно-учебные учреждения, позволяющие овладеть наряду со средним образованием основами военно-технических знаний, открывающими путь для последующего обучения в военных вузах и службы в армии в офицерском звании.

Создание училищ началось после принятия СНК СССР и ЦК ВКП(б) 21 августа 1943 г. постановления «О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецких оккупантов», в котором предусматривались меры по воспитанию, обучению и устройству детей воинов Красной Армии и Флота, партизан, советских и партийных работников, рабочих и колхозников, погибших в годы войны. Название «суворовские» училища получили в честь великого русского полководца А. В. Суворова. 11 училищ было открыто в 1943 г. (в Краснодаре, Калинине, Сталинграде, Воронеже, Харькове, Курске и др.); в следующем году их число увеличилось до 17. В суворовские училища принимались мальчики в возрасте 10 лет на семилетний срок обучения. Создавались также подготовительные классы для детей в возрасте 810 лет. Среди 500 человек, составивших первый набор в Калининское суворовское училище, 236 были детьми погибших военнослужащих, 165 — сражавшихся воинов, 19 — инвалидов войны, 13 — партийных и советских работников, 67 — рабочих и служащих. Примерно таким же был первый набор и в другие училища. В годы войны училища быстро накапливали опыт воспитания подростков, большую работу по его распространению проводили Управление военно-учебных заведений Красной Армии во главе с генерал-лейтенантом В. И. Морозовым и созданный при нем отдел суворовских военных училищ. Первый выпуск суворовских военных училищ состоялся в 1948 г. В 1950-е гг. было открыто еще 2 училища, в Минске и Ленинграде. В последующие годы училища реорганизовывались, некоторые из них переводились в другие города и меняли название (в частности, Горьковское в 1956 г. «переехало» в Москву и стало именоваться «Московским»). Начальник 4-го управления НКВД-НКГБ СССР П. А. Судоплатов (в нижнем ряду первый слева) с командованием и бойцами ОМСБОН плектования: с 1961 г. они пополнялись окончившими 8 классов общеобразовательной школы, годными по состоянию здоровья к службе в вооруженных силах юношами в возрасте 15-16 лет, срок обучения был сокращен до 2 лет (9-10 классы).

Исторические источники:

КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Т.6.-М. 1971.6. 60 лет Вооруженных Сил СССР. Документы и материалы. М.,1978.

Автор статьи: Листиков С. В.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015