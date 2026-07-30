СУСЛОВА НАДЕЖДА ПРОКОФЬЕВНА

Первая в России женщина-врач. Сестра А.П. Сусловой .

Ранние годы

Отец – Прокофий Суслов, был крепостным графа Шереметева, однако он организовал фабрику по производству ситцебумажных тканей и, добившись достатка, смог выкупить у хозяев вольную. Старшей сестрой Нади была Аполлинария Суслова, знаменитая впоследствии возлюбленная Федора Достоевского , а затем жена Василия Розанова . Девочки получили замечательное образование благодаря родителям. Начальный его этап составляло домашнее обучение под руководством матери. После этого сестры отправлялись в первопрестольную учиться в пансионе Пеничкау. Здесь Надя много времени уделяла иностранным языкам, однако в школе ей не нравился дух «мертвящей дисциплины».

В этот период она увлеклась идеями нигилистов и зачитывалась Чернышевским . В конце 1850-х годов сестры Сусловы перебрались в столицу. Здесь Надежда попробовала писать. Так, в некрасовском «Современнике» она поместила свои сочинения «Рассказ в письмах» и «Фантазерка». Тогда же в 1860-е девушка вступила в знаменитую революционную организацию «Земля и воля» . У Надежды было множество знакомств в среде революционеров, в ее квартире часто устраивались встречи единомышленников. В итоге Суслова попала под негласный полицейский надзор.

Становление

Однако настоящая мечта девушки заключалась в том, чтобы стать врачом. Это был вызов своему времени, так как в России женщин еще не принимали в университеты. Однако Надежде Прокофьевне повезло. Маститые ученые и профессора столичной медико-хирургической академии Иван Сеченов и Сергей Боткин обошли предписания и в 1862 году взяли в качестве вольнослушательниц трех девушек. Это были Мария Бокова, Варвара Кашеварова и Надежда Суслова. Надежда сразу проявила серьезный интерес и способности к медицине. В том же году она написала узкопрофильную статью, основанную на проводимых ею опытах и посвященную изменениям кожных покровов под влиянием электрического напряжения (она увидела свет в «Медицинском вестнике»). Однако уже в 1863 году в России был принят новый университетский устав, который налагал абсолютный запрет на посещение женщинами высших учебных заведений. Тогда Надежда Прокофьевна приняла решение ехать за продолжением образования в Швейцарию, в чем ее поддержал отец (без его разрешения она бы не смогла выехать за рубеж).

В 1864 году Суслова стала слушательницей в университете Цюриха. Здесь девушка с блеском постигала медицину, а под руководством своего учителя Ивана Сеченова она написала и защитила в 1867 году диссертацию «Доклад о физиологии лимфы». Это принесло ей диплом доктора медицины, хирургии и акушерства. Так Надежда Суслова стала первой русской женщиной-врачом.

Врачебная практика

В Швейцарии она познакомилась с врачом Фридрихом Эрисманом, который стал ее мужем весной 1868 года. С ним Суслова вернулась на родину. В Петербурге она повторно сдавала экзамены по медицине и снова защищала диссертационную работу, после чего врачом ее признали и в России. Кроме работы о физиологии лимфы Надежда Прокофьевна в 1868 году написала и опубликовала свое «Прибавление к физиологии лимфатических сердец».

Брак с Федором (как его звали в России) Эрисманом, который стоял у истоков отечественной гигиенистики, вскоре распался, хотя официально они смогли развестись только в 1883 году. Однако уже в 1870 году Суслова вместе с гистологом Александром Голубевым, впоследствии ставшим ее мужем, перебралась в родной Нижний Новгород. Еще в Петербурге Надежда Прокофьевна, специализировавшаяся на гинекологии, открыла свою практику и пользовалась большим успехом у пациенток. В Нижнем она продолжила свое начинание и так же, как в столице, пользовалась любовью и уважением пациенток. В столице же она успела организовать курсы для подготовки женщин-фельдшеров, добившись успехов и здесь. Многие ее ученицы прекрасно проявляли себя во время боевых действий, став незаменимыми помощницами военных врачей.

В 1892 году Суслова с мужем перебралась в Алушту. Здесь она продолжала лечить, при этом не брала платы с бедняков и даже сама оплачивала их лекарства. Супруги занимались виноделием в своем крымском имении. Вырученные средства шли на организацию гимназии в Алуште и сельской школы, на поддержку ветеранов русской-японской войны. В Нальчике Надежда Прокофьевна открыла бесплатный санаторий для бедных.

Неутомимая труженица скончалась в Крыму весной 1918 года в возрасте 74 лет. Согласно завещанию, ее медицинские инструменты, библиотека и лекарства переходили местным больницам.

Поражает и восхищает то, что несмотря на свой статус первой женщины в медицине и воспевание со стороны знаменитых современников, Надежда Суслова не пошла по пути пожимания лавров от собственного триумфа, а посвятила себя конкретной работе в провинции, чего она, умная и серьезная, всегда хотела. Слава ей была не нужна.