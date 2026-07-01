СУЩИНСКИЙ ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Биография и военная карьера

Родился в семье священника. Первоначальное образование получил в могилевском реальном училище. В 1910 г. окончил механико-техническое училище в городе Вязники. Работал токарем по металлу в порту Владивостока. При военном аэродроме, созданном в феврале 1904 г. в селе Спасское, открыли аэроклубную школу , в которую Сущинский поступил летом 1912 г. После ее окончания остался в школе инструктором, а затем стал и заведующим. На аэродроме базировался Сибирский воздухоплавательный батальон. После начала Первой мировой войны Сущинский занимался охраной судов на реке Уссури. Осенью 1914 г. подал прошение о переводе его на фронт военных действий. После прохождения краткого курса авиации, стал лётчиком-разведчиком и сражался на Западном фронте. В 1915-1917 гг. служил авиаинструктором Севастопольской военной школы. Лишь 25 апреля 1917 г. получил звание военного лётчика. Неоднократно получал боевые награды, среди них Георгиевские кресты 4-й, 3-й и 2-й степени. После Октябрьской революции принял власть большевиков. В 1918 г. назначен командиром 1-го авиаотряда Сибири в Забайкалье. Во время нахождения Сущинского во Владивостоке вспыхнул мятеж Чехословацкого корпуса, некоторое время скрывался. После объявления А.В. Колчаком всеобщей мобилизации некоторое время работал в Спасске инструктором авиашколы. После занятия аэродрома японскими интервентами в апреле 1920 г. вместе с сочувствовавшими большевиками создал партизанский отряд. После занятия Владивостока красными вернулся и получил задание перегнать самолет из Харбина, но после неудачного испытания самолета конструктора И.И. Диля и гибели основного пилота, остался в Харбине, в котором в то время было много представителей русском эмиграции, работал электромехаником по освещению поездов, шофером автобуса. В 1922 г. вернулся и был арестован военным трибуналом по подозрению в связях с белой эмиграцией и японской разведкой. Во время следствия ремонтировал автотранспорт при представительстве ГПУ по Сибири. 30 января 1923 г. дело было прекращено за отсутствием доказательств его вины. После этого Сущинского вернули на военную службу и зачислили летчиком в 16-й отдельный разведывательного авиаотряда в Новониколаевске. После демобилизации вернулся в Могилев, где работал летчиком-инструктором в течении двух лет. В 1926 г. поселился в родной деревне и занялся крестьянским трудом. После начала коллективизации в 1930 г. его выслали в Архангельск, где он работал машинистом на пароходе «Слон». С 1933 до 1937 г. вновь стал летчиком: летал на гидросамолетах, а затем на У-2 в Нарьян-Маре. В 1935 г. в Нарьян-Маре появилась собственная авиация Ненецкого окрисполкома, состоявшая из двух У-2, на одном из которых и летал Сущинский. За это время он совершил 150 безаварийных полетов, вместе со вторым летчиком С.Я. Клебановым они открыли восемь новых трасс. В 1937 г. Сущинского арестовали. Вновь следствие стало выяснять обстоятельства его нахождения в Харбине. Сущинского осудили по статьям 58, 59 УК РСФСР (вредительство и контрреволюционная деятельность) и приговорили к расстрелу. Приговор привели к исполнению 8 октября 1938 г. Реабилитирован в период хрущевской оттепели 2 февраля 1958 г.