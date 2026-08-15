СУРКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Советский поэт и общественный деятель.

Родился в деревне Середнево Рыбинского уезда Ярославской губернии (ныне Рыбинский район Ярославской области) в крестьянской семье. Участник Гражданской войны. Член ВКП(б) с 1925 года. В 1934 году окончил литературный факультет Института красной профессуры, в том же году выпустил сборник стихов «Ровесники». Писал также тексты для песен, некоторые из которых в 1930-е годы были широко известны, например, «Конармейская песня» (1935). Участвовал в советско-финской войне 1939-1940 годов. В 1941-1944 годах находился в действующей армии: сначала был военным корреспондентом газеты Западного фронта «Красноармейская правда», затем газеты «Красная звезда». В 1943 году А. А. Суркову было присвоено воинское звание подполковник. В 1944 году он главный редактор «Литературной газеты». Опубликовал 17 сборников стихов, непосредственно связанных с военной тематикой: «Фронтовая тетрадь» (1941), «Дороги ведут на запад» (1942), «Солдатское сердце», «Наступление» (1943), «Россия карающая» (1944), «Победители. Стихи 1941-1945» (1946) и др. На стихи А.А. Суркова были написаны песни, которые пережили войну.